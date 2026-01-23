【第13回絵本出版賞受賞作】おどかしたいのに親切にしちゃう！？ みんなと違って足のあるおばけ・アッシーが大活躍する絵本『おばけのアッシー』1月23日発売
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、新刊『おばけのアッシー』を創作系レーベル「keu（ケウ）」より2026年1月23日に発売いたします。
アッシーには、他のおばけと違って「にゅーん！」と伸びる足があります。
そのせいで飛べないうえに、人をおどかすのも苦手。
学校で街の人をおどかす宿題を出されても、伸びる足をいかして、ついつい人助けしてしまいます。
いよいよ宿題をあきらめようと思ったアッシーでしたが、とある親切な行動が、やがて学校全体を変えるほどのハッピーをもたらします。
作者のきのしたみわさんは、前作『パンダフルがくえん』でパンダにまぎれた白くまを描きました。
こうしたマイノリティを主人公にしたストーリーは、自身の子育ての経験に基づくもの。
作品の根底には、多様性を認める思いや「無理しないで、子どもといっしょに育っていこうよ」という、お父さんお母さんたちへのエールが込められています。
切り絵とは思えない、繊細な表現にもご注目ください。
詳しくはこちら
https://miraipub.jp/books/35598/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339603/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339603/images/bodyimage2】
フツウじゃないから輝ける。足のあるおばけが人助け！？
第13回絵本出版賞受賞作
「ぼくのあしは とってものびるんだぞ！」
にゅ―――――ん！
ぼくはおばけだけど足がある。
友達には「へんなの」って言われるし
人をおどかすのは、あんまりうまくない。
でも学校の宿題だから
街の人たちをおどかして涙の石を取ってこなくっちゃ。
「うらめしや～」
おどかそうとしたのに、
ねずみのおばあさんの家では電球を変えたり、ぞうの親子の家ではえんとつをきれいにしたり……
行く先々で感謝されちゃった！
宿題どうしよう。
もうあきらめようかと思っていたとき、
迷子のうさぎの子に出会って……
みんなと違うアッシーだからできた、冒険・発見・貢献ストーリー！
【著者プロフィール】
きのしたみわ
絵本作家。
学習院女子短期大学人文学科卒業。卒業後、心理学と出会う。
生花店勤務時代はフラワーアレンジメント講師の傍ら、花育をとおして子どもたちと関わる。
趣味は御神輿を担ぐこと。
2022年に『パンダフルがくえん』（みらいパブリッシング）を出版。
本作で、第13回絵本出版賞絵本部門煌めきフューチャー賞を受賞。
Instagram：@kino_miwa
【書籍概要】
書名：おばけのアッシー
著者：きのしたみわ
発売日：2026年1月23日
価格：1540円(税込)
体裁：B5判 32ページ 上製 オールカラー
ISBN：978-4-434-37102-8
★ご購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/4434371029
【創作系レーベルkeu（ケウ）について】
稀有なる作家と協働で質のいい本をつくり
読者との新しい出会いにつなげていきます。
“のどかで、とがってる”
“飾りたくなる本”
“贈りものにしたい本”
そんなモノづくりを目指していきます。
その日の自分にとっていい本と出会える本屋さんは五感の宇宙。
keuでは、素敵な本屋さんとの信頼関係を築いていきます。
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
★インターネット仕入れのご案内
みらいパブリッシング、ポエムピースの書籍は、仕入れサイト「スーパーデリバリー」を利用し、卸価格で仕入れることができます。書店様以外もぜひ販売をご検討ください。
仕入れサイト：https://www.superdelivery.com/p/do/dpsl/1003760/
配信元企業：株式会社みらいパブリッシング
アッシーには、他のおばけと違って「にゅーん！」と伸びる足があります。
そのせいで飛べないうえに、人をおどかすのも苦手。
学校で街の人をおどかす宿題を出されても、伸びる足をいかして、ついつい人助けしてしまいます。
いよいよ宿題をあきらめようと思ったアッシーでしたが、とある親切な行動が、やがて学校全体を変えるほどのハッピーをもたらします。
作者のきのしたみわさんは、前作『パンダフルがくえん』でパンダにまぎれた白くまを描きました。
こうしたマイノリティを主人公にしたストーリーは、自身の子育ての経験に基づくもの。
作品の根底には、多様性を認める思いや「無理しないで、子どもといっしょに育っていこうよ」という、お父さんお母さんたちへのエールが込められています。
切り絵とは思えない、繊細な表現にもご注目ください。
詳しくはこちら
https://miraipub.jp/books/35598/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339603/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339603/images/bodyimage2】
フツウじゃないから輝ける。足のあるおばけが人助け！？
第13回絵本出版賞受賞作
「ぼくのあしは とってものびるんだぞ！」
にゅ―――――ん！
ぼくはおばけだけど足がある。
友達には「へんなの」って言われるし
人をおどかすのは、あんまりうまくない。
でも学校の宿題だから
街の人たちをおどかして涙の石を取ってこなくっちゃ。
「うらめしや～」
おどかそうとしたのに、
ねずみのおばあさんの家では電球を変えたり、ぞうの親子の家ではえんとつをきれいにしたり……
行く先々で感謝されちゃった！
宿題どうしよう。
もうあきらめようかと思っていたとき、
迷子のうさぎの子に出会って……
みんなと違うアッシーだからできた、冒険・発見・貢献ストーリー！
【著者プロフィール】
きのしたみわ
絵本作家。
学習院女子短期大学人文学科卒業。卒業後、心理学と出会う。
生花店勤務時代はフラワーアレンジメント講師の傍ら、花育をとおして子どもたちと関わる。
趣味は御神輿を担ぐこと。
2022年に『パンダフルがくえん』（みらいパブリッシング）を出版。
本作で、第13回絵本出版賞絵本部門煌めきフューチャー賞を受賞。
Instagram：@kino_miwa
【書籍概要】
書名：おばけのアッシー
著者：きのしたみわ
発売日：2026年1月23日
価格：1540円(税込)
体裁：B5判 32ページ 上製 オールカラー
ISBN：978-4-434-37102-8
★ご購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/4434371029
【創作系レーベルkeu（ケウ）について】
稀有なる作家と協働で質のいい本をつくり
読者との新しい出会いにつなげていきます。
“のどかで、とがってる”
“飾りたくなる本”
“贈りものにしたい本”
そんなモノづくりを目指していきます。
その日の自分にとっていい本と出会える本屋さんは五感の宇宙。
keuでは、素敵な本屋さんとの信頼関係を築いていきます。
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
★インターネット仕入れのご案内
みらいパブリッシング、ポエムピースの書籍は、仕入れサイト「スーパーデリバリー」を利用し、卸価格で仕入れることができます。書店様以外もぜひ販売をご検討ください。
仕入れサイト：https://www.superdelivery.com/p/do/dpsl/1003760/
配信元企業：株式会社みらいパブリッシング
プレスリリース詳細へ