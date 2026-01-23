2026.2.5 debut 春の香り、甘くやわらかく。軽やかに潤うシャンプーとなめらかにツヤめくコンディショナーが桜の香りで登場。

株式会社ジョンマスターオーガニックグループ

“世界を飾らない美しさで満たす”をスローガンに掲げるジョンマスターオーガニックは、春のゆらぐ髪や頭皮をやさしくケアする、最高※の泡立ちで心地よい使用感を楽しむシャンプーとパサつきを抑えてやわらかくエアリーなツヤ髪へと導くコンディショナーから、桜の香りを2026年2月5日（木）に数量限定で発売します。さらに、シャンプー＆コンディショナーがセットになった限定キットも登場。紫外線や花粉など外的刺激が気になる季節に、豊かな泡がやさしく包み込み、保湿・保水に優れたコンディショナーが指通りなめらかなエアリーな髪へと導きます。儚くも凛とした美しさで春を彩る桜をイメージした甘くやさしい香りで、心浮き立つような春の訪れを感じて。

※ 当社製品比較による

春の香り、甘くやわらかく。

軽やかに潤う桜の香りのシャンプー。

S＆Sシャンプー サクラ 236mL 税込\2,970

POINT1 豊かなクッション泡でやさしく洗いカラーリングやパーマもケア

髪にやさしいヤシ油由来のアミノ酸系洗浄成分を配合。従来、泡立ちが弱いとされているアミノ酸系ながら、泡立ちをサポートする自然由来の洗浄成分を組み合わせることで豊かな泡立ちを実現しました。さらに保湿成分のシロキクラゲ多糖体やスイゼンジノリ多糖体が、髪に潤いを与えつつ広がって気泡を包み、泡の弾力も保持。豊かなクッション泡となって髪と頭皮を包み込み、摩擦ダメージを抑えてなめらかに洗い上げます。また保湿成分のユズ果実エキスが、キューティクルの剥がれも保護。やさしい泡で守りながら洗い、自然由来の保湿成分でしっかり潤すことで、カラーリングやパーマの長持ちも期待できます。

POINT2 指通りなめらかやわらかいエアリーな髪へ

日本人の艶やかで繊細な黒髪に合わせて、自然由来の保湿成分を豊富に配合。ワサビノキ種子油、スイゼンジノリ多糖体が乾燥によるダメージをケアし、マカデミア種子油やブロッコリー種子油などがツヤをキープ。潤いを逃さずに汚れをしっかり落とし、指通りなめらかでやわらかいエアリーな髪へ。

POINT3 乾燥でゆらぐ頭皮を2 種の桜エキスで保湿

春は紫外線や寒暖差などで頭皮が乾燥し、フケやかゆみが気になる季節。また、乾燥から髪のパサつきや広がりにも。S&Sシャンプー サクラは春先のゆらぐ頭皮と乾燥する髪のために、保湿成分として２種の桜エキスを配合。ソメイヨシノ葉エキスが紫外線による乾燥やフケ・かゆみの気になる頭皮をすこやかに整え、サトザクラ花エキスが乾燥で硬くなった頭皮を保湿して素直な髪の土台をつくります。すこやかな頭皮と軽やかに潤う髪で、まとまりのあるスタイルに。

なめらかにツヤめく桜の香りのコンディショナー。

S＆Sコンディショナー サクラ 236mL 税込\3,520

POINT1 潤いで満たしてオイルで守るやわらかくエアリーな髪へ

高保湿成分のスイゼンジノリ多糖体やシロキクラゲ多糖体により髪を潤いで満たし、ブロッコリー種子油、マカデミア種子油、ワサビノキ種子油などの植物オイルで蓋をして潤いを蓄えます。軽やかなオイルで保湿することで、やわらかくエアリーな髪へ。さらにハマナ葉エキスやイヌラクリスモイデ花／葉エキス、ユズ果実エキスなどが、乾燥した髪表面を保湿。キューティクルの立ち上がりを抑え、すこやかな髪に。カラーやパーマをキープする効果も期待できます。

POINT2 ツヤやかで指通りなめらかスタイリングしやすい髪に

加水分解ダイズタンパクが傷んだ髪を補修し、指通りよくしなやかに。また、ベタつかずなじみのよいホホバ種子油が髪をコーティングし、ツヤとなめらかさをプラス。スタイリングしやすく、まとまりのある仕上がりを叶えます。

POINT3 春先の紫外線などによる乾燥を2種の桜エキスで保湿

紫外線や寒暖差などによる乾燥で傷んだ髪のために、ソメイヨシノ葉エキスととサトザクラ花エキスを配合。外的要因でパサつきがちな春先の髪をしっとりと潤して、すこやかなツヤ髪に保ちます。

春の訪れを感じる華やかな限定ラッピング

sakura hair care gift

税込 \6,490

桜の香りのシャンプー＆コンディショナーが春の訪れを感じる華やかなラッピングに入った限定セット。春のギフトやバレンタインのギフトにも。

<セット内容>

・S＆Sシャンプー サクラ 236mL

・S＆Sコンディショナー サクラ 236mL