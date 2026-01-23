小学校から高校の学校行事をプロ品質の映像で永遠の思い出に。 主催者負担ゼロのメディア販売、無料配信、音楽イベント専門対応で、教育現場と忙しい保護者のニーズに応える
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339771/images/bodyimage1】
～株式会社汎企画は映像サービス「スコーレライブ」を開始いたします～
本サービスは、元よりあった教育分野専門の映像サービスをアフターコロナ時代の教育分野にマッチするようにブラッシュアップしたもので小学校、中学校、高校の合唱コンクール、運動会/体育祭、文化祭・ステージ、卒業式などの学校行事を対象とした高品質映像収録サービスです。
創業51年、映像一筋でコツコツと培った技術と若いクリエーターのセンスを融合させダイナミックで臨場感あふれる映像を制作。生徒たちの輝く瞬間を、先生方や保護者の皆様に負担なくお届けします。特に、忙しい保護者の方々がわが子の日常や特別なイベントをプロの目で記録し、家族で共有できる点が好評を博しています。
【サービス対象】
小学校～高等学校の教育関係者、および保護者向け
【サービス概要】
スコーレライブは、学校行事の感動を永遠に残すための専門映像サービスです。
対象エリアは東京都調布市を中心に半径50km以内の学校（遠方の場合、交通費追加）。
行事参加者が200名以上のイベントで、学校の撮影許諾と販売窓口対応が可能な場合にご利用いただけます。
プロのマルチカメラ撮影と高音質録音により、合唱の美しいハーモニー、運動会の躍動感、文化祭のステージパフォーマンス、卒業式の厳粛な瞬間を鮮やかに記録。
【サービスの主な特徴】
主催者（学校）の金銭的負担ゼロで思い出を残せる：DVDまたはブルーレイのメディア販売形式を選択した場合、主催者側に一切の費用負担はありません。保護者や関係者が購入する形で提供され、学校予算を圧迫することなく高品質な映像を確保できます。
一方、データ納品（デジタルファイル形式）をご希望の場合は、別途請求が発生します。
・無料配信オプションで行事視聴を容易に
ご希望に応じて、無料動画配信サービスを提供。リアルタイム配信ではなく、48時間限定の遅延配信形式で、行事終了後に視聴可能です。これにより、遠方の家族や参加できなかった保護者が、簡単に思い出を共有。コロナ禍後のリモートニーズにも対応し、家族の絆を深めるツールとして活用いただけます。
● 忙しい保護者のための好評サービス
中学や高校の日常シーンも含め、わが子の活躍をプロが撮影。保護者の方々はカメラを構えることなく、直接イベントを楽しめます。仕事や家事で多忙なご家庭でも、学校生活の貴重な瞬間を逃さず記録し、後から振り返ることが可能です。
● 音楽イベントの専門性と安心サポート
合唱コンクールや演奏会などの音楽行事に特化した高音質録音（天吊りマイクなど専用設備活用）。JASRAC申請も代行し、著作権面の心配を解消。生徒たちの美しいハーモニーやパフォーマンスを、プロの技術で忠実に再現します。
● 長期保証で安心のアフターケア
一般的なビデオ業者は販売後対応が薄い中、スコーレライブは3年間の再生保証（無料）を提供。3年以降も複製経費程度で対応し、思い出を長く守ります。これにより、保護者の方々は将来にわたり安心して映像を楽しめます。
詳細な料金プランやご利用ガイドは公式サイト https://scholelive.com をご覧ください。
学校行事の規模や内容に応じたカスタムプランもご相談可能です。
お問い合わせ先
株式会社汎企画／スコーレライブ事業部
住所：東京都調布市多摩川4-5-1
ウェブサイト： https://scholelive.com
Mail : kodomomedia@gmail.comお問い合わせ：お問い合わせフォームより（3営業日以内に返信）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339771/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社 汎企画
～株式会社汎企画は映像サービス「スコーレライブ」を開始いたします～
本サービスは、元よりあった教育分野専門の映像サービスをアフターコロナ時代の教育分野にマッチするようにブラッシュアップしたもので小学校、中学校、高校の合唱コンクール、運動会/体育祭、文化祭・ステージ、卒業式などの学校行事を対象とした高品質映像収録サービスです。
創業51年、映像一筋でコツコツと培った技術と若いクリエーターのセンスを融合させダイナミックで臨場感あふれる映像を制作。生徒たちの輝く瞬間を、先生方や保護者の皆様に負担なくお届けします。特に、忙しい保護者の方々がわが子の日常や特別なイベントをプロの目で記録し、家族で共有できる点が好評を博しています。
【サービス対象】
小学校～高等学校の教育関係者、および保護者向け
【サービス概要】
スコーレライブは、学校行事の感動を永遠に残すための専門映像サービスです。
対象エリアは東京都調布市を中心に半径50km以内の学校（遠方の場合、交通費追加）。
行事参加者が200名以上のイベントで、学校の撮影許諾と販売窓口対応が可能な場合にご利用いただけます。
プロのマルチカメラ撮影と高音質録音により、合唱の美しいハーモニー、運動会の躍動感、文化祭のステージパフォーマンス、卒業式の厳粛な瞬間を鮮やかに記録。
【サービスの主な特徴】
主催者（学校）の金銭的負担ゼロで思い出を残せる：DVDまたはブルーレイのメディア販売形式を選択した場合、主催者側に一切の費用負担はありません。保護者や関係者が購入する形で提供され、学校予算を圧迫することなく高品質な映像を確保できます。
一方、データ納品（デジタルファイル形式）をご希望の場合は、別途請求が発生します。
・無料配信オプションで行事視聴を容易に
ご希望に応じて、無料動画配信サービスを提供。リアルタイム配信ではなく、48時間限定の遅延配信形式で、行事終了後に視聴可能です。これにより、遠方の家族や参加できなかった保護者が、簡単に思い出を共有。コロナ禍後のリモートニーズにも対応し、家族の絆を深めるツールとして活用いただけます。
● 忙しい保護者のための好評サービス
中学や高校の日常シーンも含め、わが子の活躍をプロが撮影。保護者の方々はカメラを構えることなく、直接イベントを楽しめます。仕事や家事で多忙なご家庭でも、学校生活の貴重な瞬間を逃さず記録し、後から振り返ることが可能です。
● 音楽イベントの専門性と安心サポート
合唱コンクールや演奏会などの音楽行事に特化した高音質録音（天吊りマイクなど専用設備活用）。JASRAC申請も代行し、著作権面の心配を解消。生徒たちの美しいハーモニーやパフォーマンスを、プロの技術で忠実に再現します。
● 長期保証で安心のアフターケア
一般的なビデオ業者は販売後対応が薄い中、スコーレライブは3年間の再生保証（無料）を提供。3年以降も複製経費程度で対応し、思い出を長く守ります。これにより、保護者の方々は将来にわたり安心して映像を楽しめます。
詳細な料金プランやご利用ガイドは公式サイト https://scholelive.com をご覧ください。
学校行事の規模や内容に応じたカスタムプランもご相談可能です。
お問い合わせ先
株式会社汎企画／スコーレライブ事業部
住所：東京都調布市多摩川4-5-1
ウェブサイト： https://scholelive.com
Mail : kodomomedia@gmail.comお問い合わせ：お問い合わせフォームより（3営業日以内に返信）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339771/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社 汎企画
プレスリリース詳細へ