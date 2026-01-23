食生活の変化、利便性志向、製品革新が食品・飲料産業の成長を後押し
グローバル・マーケット・モデルの分析は、ライフスタイルの変化、機能性栄養、技術進化が食品・飲料分野をどのように再形成しているかを示しています
最新のグローバル・マーケット・モデル予測によると、世界の食品・飲料産業は、食習慣の変化、利便性を重視した製品需要の拡大、食品加工および保存分野における継続的な革新に支えられ、持続的な拡大を続けています。消費者が健康、柔軟性、機能性をますます重視する中で、製造業者は製品構成や供給網を調整し、変化する期待に対応しています。
二〇二四年に世界の食品・飲料市場は六兆六千九百九十五億八千万ドルと評価され、二〇二四年から二〇三四年にかけて年平均成長率五・七％で成長すると予測されています。本分野は、日常消費における不可欠性と長期的な人口動態の影響を反映し、世界経済の基盤的要素であり続けています。
食品・飲料産業はどのように推移すると見込まれているのか
市場規模と経済的貢献
・世界市場規模は二〇二四年に六兆六千九百九十五億八千万ドルに達しました。
・同分野は世界の国内総生産の五・七％を占めました。
・一人当たり年間消費額は七百八十七・七ドルでした。
・産業成長率は二〇三四年まで年平均成長率五・七％と予測されています。
成長を支える主要要因
・即食型および利便性重視食品に対する消費者嗜好の高まり。
・有機、完全菜食、植物由来食の採用拡大。
・個別急速冷凍および食品保存技術の進展。
・栄養、機能性、健康志向製品への需要拡大。
食品・飲料市場はどのように構成されているのか
主要消費分野
・二〇二四年には、食肉、家禽、水産物分野が最大となり、市場全体の二三・二％を占めました。
・需要は以下の要因により支えられています。
o 地域ごとの食生活の変化。
o 政府支援による栄養および食料安全保障施策。
o 健康志向および運動志向の消費者層の拡大。
進化する製品構成
・植物由来たんぱく質代替品および強化飲料の急成長。
・特に都市部での常温保存可能食品および即食食品への需要拡大。
・二〇二四年には、アメリカ合衆国が世界最大の消費国となり、市場全体の二一・三％を占めました。
食品・飲料産業を形作るトレンドとは何か
栄養志向の製品革新
・特定の健康およびウェルネス需要を対象とした機能性食品への注力拡大。
・完全菜食、アレルゲン非含有、表示の明確な製品群の拡充。
都市型ライフスタイルと利便性消費
・都市化の進展により、携帯性が高く短時間で調理可能な食品形態への需要が拡大。
・栄養飲料、食事代替品、持ち運び向け製品の成長。
加工および包装技術の進展
・鮮度向上と保存期間延長を目的とした個別急速冷凍技術の普及。
・高度包装、持続可能性重視素材、効率的製造工程への関心の高まり。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339752/images/bodyimage1】
地政学的および地域要因は産業にどのような影響を与えているのか
アメリカ合衆国市場の動向
・アメリカ合衆国は二〇二四年も最大の食品・飲料市場であり、世界消費の二一・三％を占めました。
・市場の強さは以下に支えられています。
o 高い消費者購買力。
o 加工食品および包装食品向けの高度な基盤。
o 配送基盤、オンライン食料品、簡便食モデルにおける迅速な革新。
世界的な供給および貿易要因
・提案されているアメリカ合衆国の関税は、食品・飲料の国際貿易に影響を及ぼす可能性があります。
・主要農業地域における気候関連の混乱が、穀物および油糧種子の供給網に影響を与えています。
・これらの要因により、企業は調達戦略の強化と、より強靭で地域分散型の生産体制への投資を進めています。
食品・飲料産業の長期的見通しはどうか
世界の食品・飲料産業は、ライフスタイルの変化、栄養意識の高まり、食品技術の継続的進歩に支えられ、長期的に安定した成長が見込まれています。気候変動や規制動向による短期的な不確実性はあるものの、消費者ニーズの変化に適応する産業の革新力が、前向きな見通しを下支えしています。
グローバル・マーケット・モデルで食品・飲料分野の洞察を深める
以下を含む主要な産業指標にアクセスできます。
・事業者数
・従業員数
・家畜由来一次肉生産量
食品・飲料産業の動向をさらに詳しく知りたい方はこちらからお問い合わせください。
http://www.globalmarketmodel.com/demo-request
配信元企業：The Business research company
