沖縄こども専門学校（所在地：沖縄県那覇市）は、保育発表会 「おはなしアドベンチャー」を、那覇文化芸術劇場なはーと大劇場にて開催いたします。
本発表会は、主に 4～5 歳児を対象に、学生たちがこれまでの学びの集大成として、演技・ダンス・歌・衣装・小道具・大道具までを一から企画・制作し、子どもたちに向けた物語の世界を表現する地域還元型の学校行事です。
学生主体でつくる“物語の冒険”
今年の発表会テーマは「おはなしアドベンチャー」。
絵本や童話をモチーフに、“地球”をテーマとしたさまざまなお話の世界を、ナビゲーターとともに探検していきます。物語を巡りながら「地球のピース」を集め、ひとつの世界を完成させていく構成となっており、音楽・衣装・舞台装置を通して、子どもたちが物語の世界観に没入できる演出を行います。
学年を越えたチームづくり
本発表会は、学生がクラスごとに企画・制作を担当。
プログラムにおいて、2・3 年生は演出や進行面で子どもたちを引き込む役割を担い、1 年生にはクイズやダンスも取り入れることで、年齢に応じて楽しめる工夫を随所に盛り込んでいます。
なはーと大劇場で、より多くの地域の方へ
今年度は、より多くの地域の方や保護者の皆さまにご覧いただくため、会場を那覇文化芸術劇場なはーと〈大劇場〉に変更。1 部・2 部制（各回 約 1,000 名）での開催となり、舞台演出や大道具もこれまで以上にスケールアップしています。
また、初の取り組みとして、フィナーレでは吹奏楽による生演奏を実施。大劇場ならではの迫力ある音楽とともに、物語の世界を締めくくります。
学生たちが試行錯誤を重ねてつくり上げた“おはなしの冒険”を、ぜひ会場でお楽しみください。
三幸学園は、今後も地域社会とのつながりを大切にし、教育活動を通じた地域貢献や人材育成に積極的に取り組んでまいります。
