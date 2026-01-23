「AIで商談はどう変わる？」の疑問を解消。ユミー、不動産業界におけるFront Agentの具体的活用法と実績を網羅した事例集を公開

Umee Technologies株式会社

組織を変革するインサイトアナリシス(TM)「Front Agent」を開発・提供するUmee Technologies株式会社（本社：東京都調布市、代表取締役：新納 弘崇、以下「ユミー」）は、不動産業界における具体的な活用方法と導入効果をまとめたホワイトペーパー『不動産業×Front Agentの活用法が分かる導入事例集』を、無料で公開いたしました。

本ホワイトペーパーは、不動産売買・仲介、ハウスメーカー、リノベーション事業、家具の製造販売業などの各社様が、Front Agentを用いてどのように商談を解析し、成約率向上や業務効率化を実現したかを体系的にまとめています。

AI活用の「具体像」が見えにくいという市場課題

昨今、不動産業界においてもDX（デジタルトランスフォーメーション）やAI導入が進んでいますが、多くの企業様より以下のようなお声をいただいておりました。

「AI導入に興味はあるが、自社と同じ業態での具体的な成功イメージが湧かない」

「音声解析AIがどのように現場の売上や教育に貢献するのか、実績値を知りたい」

「事例を探すためにウェブサイトを回遊するのは手間がかかる」

これまで、Front Agentの導入実績や活用法は個別の事例記事として公開してまいりましたが、「自社に近い課題を持つ企業の事例をまとめて確認したい」というニーズに応えるため、この度、不動産業界に特化した事例集として一冊のホワイトペーパーに集約いたしました。

インサイトアナリシス(TM)「Front Agent」とは

会話を録音するだけで、顧客の見えない本音を可視化し、組織を変革するインサイトアナリシス(TM)です。

見えない本音から勝ち筋を導き出す特許技術、Deep Insight Engine(TM)を搭載。なぜ、お客さまは貴社を選ぶのか。なぜ、お客さまは購入しなかったのか。お客さまに選ばれつづけるために、Front Agentがお客さまとの会話からインサイトへと導きます。

対面、Web会議、電話、あらゆる会話に対応し、kintoneやsalesforceのAIエージェント化も実現。サイボウズパートナー評価制度にて3つ星を獲得。

ホワイトペーパー『不動産業×Front Agentの活用法が分かる導入事例集』について

本資料では、ブラックボックス化しやすい「商談現場」をFront Agentがいかに可視化し、組織の資産に変えているかを、実際の導入企業の声を交えて解説しています。

＜このような方におすすめです＞

・Front Agentの導入を検討している不動産会社の経営者・DX推進担当者様

・営業組織の成約率向上、属人化解消にお悩みの営業責任者様

・「顧客の声（VoC）」を分析し、サービス改善やマーケティングに活かしたい方

・実際の商談データに基づいた、客観的な商談分析を行いたい方

本ホワイトペーパーは、以下のURLより無料でご確認いただけます（所要時間：約1分）

URL：https://frontagent.umeecorp.com/whitepaper/case-studies-property

今後の展望

当社は、本ホワイトペーパーの公開を通じて、不動産業界における「商談の科学」を加速させ、データに基づいた公正で効率的な営業活動の実現を支援してまいります。今後も、業界特有の課題に寄り添ったコンテンツの拡充に努めてまいります。

＜会社概要＞

会社名：Umee Technologies株式会社

代表者：代表取締役社長 新納 弘崇

URL ：https://umeecorp.com/

本社：東京都調布市調布ヶ丘1-5-1 国立大学法人電気通信大学内

東京オフィス：東京都港区西新橋1-2-9 日比谷セントラルビル5F

設立：2019年5月

サービスサイト：https://frontagent.umeecorp.com/

事業内容：「人の会話に向き合う時代の実現」をミッションに掲げ、会話から人の心理傾向を解析するDeep Insight Engine(TM) の研究開発を通じてソリューションを提供する国立大学法人 電気通信大学認定スタートアップです。