Eddie BauerとNEW ERA(R)のコラボレーションによる《9THIRTY(TM)》が2026年SSコレクションで復刻。2026年1月23日(金)より発売。

株式会社水甚NEW ERA(R)|Eddie Bauer

株式会社水甚（本社：岐阜県岐阜市柳津町流通センター1-15-3、代表取締役社長：中村 好成、以下「水甚」）が運営する、米国発のアウトドアブランド「Eddie Bauer（エディー・バウアー）」は、2026年春夏コレクションにおいて、同じく米国発のスポーツ・ライフスタイルブランド『NEW ERA(R)（ニューエラ）』とのコラボレーションアイテムを展開し、2026年1月23日(金) 9:00より発売いたします。

■コラボレーションについて

偶然にも同じ1920年にアメリカで創業した「Eddie Bauer」と『NEW ERA(R)』のコラボレーション。両ブランドによるコラボレーションアイテムの展開は、Eddie Bauerが日本に再上陸した2023年AWシーズン以来となる2度目。本コラボレーションは、当時のコラボレーションモデルを復刻する形で展開します。

老若男女問わず、様々なスタイリングに合わせやすい『9THIRTY(TM)』をピックアップし、Eddie Bauerのアイコニックなブランドロゴを大胆に刺繡。タウン、アウトドア、スポーツなど、あらゆるシーンで着用できるキャップに仕上がりました。

■商品紹介

《NEW ERA(R) | Eddie Bauer》 9THIRTY(TM)

税込6,930円 商品番号：E151090M

・柔らかな被り心地が特徴の9THIRTY(TM)にブランドロゴを刺繍

・ハリ感のあるポリエステルツイル素材を採用

・サイズ調整が可能（約57cm～62cm）なアジャスター付

・ブラック、ベージュ、グリーンの全3色のバリエーション

アイテムを見る :https://eddiebauer.jp/products/e151090m■ 販売情報

2026年1月23日（金）9:00発売。

取扱い店舗は以下の通り。

Eddie Bauer...実店舗、公式オンラインストア、ZOZOTOWN

Eddie Bauer ストアリスト :https://eddiebauer.jp/pages/store-listNEW ERA(R)について

New Era(R)は米国で1920年に設立された100年を超える歴史を持つスポーツ・ライフスタイルブランドです。

MLB（メジャーリーグベースボール）唯一の公式選手用キャップサプライヤーであり、そのルーツはスポーツにありますが、数多くのブランド、アーティストとのコラボレーションや、新しいスタイル、カテゴリーの商品を生み続けることで、ファッション・カルチャーの領域でも高い支持を受けています。

代表的なモデルの59FIFTY(R)をはじめ、多彩なシルエットのヘッドウェアから、アパレル、バッグ、アクセサリーまで多彩なラインナップを展開しています。

Eddie Bauerについて

Eddie Bauerは、世界初のダウンジャケットを開発したことで知られ、100年以上にわたり高品質なクラフトマンシップとイノベーションを融合させてきたアクティブなアウトドアブランドです。エベレスト登頂を支えた信頼性の高い装備を提供するなど、その歴史とこだわりは数々の冒険を支えてきました。私たちは、すべての人がアウトドアを楽しめるようにインスピレーションを与え、可能性を広げることを目指しています。

Eddie Bauer公式サイトへ :https://eddiebauer.jp/