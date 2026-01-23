「浅草江戸風情創出プロジェクト」が浅草観音裏で始まります！

東京都

東京都は、国内外の旅行者のさらなる誘致に向け、江戸の風情を感じられる街並みを創出するとともに、江戸の文化や伝統を活用したコンテンツの磨き上げ等を実施する地域を支援しています。

この度、今年度採択した奥浅草エリア（浅草観音裏）の取組「浅草江戸風情創出プロジェクト」が開始されますので、お知らせします。

「浅草江戸風情創出プロジェクト」 取組概要

江戸時代に浅草寺を中心に江戸随一の遊興地として栄えた浅草。料亭や芸者文化、浮世絵・歌舞伎等の伝統文化とともに、令和の今も東京を代表する国際観光都市として賑わいを見せています。浅草の景色と文化を未来に受け継いでいくプロジェクトとして、街中を江戸風情あふれる景観で飾り、浅草ならではの江戸文化を体感できるイベントを開催します。

実施内容

[期間] 令和８年2月１日（日）～３月14日（土）

■浅草観音裏・浅草の街中を江戸の景観で演出

１.浅草観音裏エリアの店先・施設を江戸情緒あふれる“のれん”で装飾

店先を飾る江戸風のれん

２.浅草神社、浅草富士浅間神社、富士通りを中心に、江戸の温もりある提灯でライトアップ

浅草の夜を提灯でライトアップ

３.浅草六区を江戸の浮世絵をイメージしたのぼりで演出

■オープニングセレモニー ２月１日（日） ＠浅草神社・ときわホール

浮世絵を活用したのぼり(画像はイメージです）

点灯式、和楽器演奏、浅草芸者の踊り、木遣り・梯子乗り・纏振り、

浮世絵摺り体験等 ※U字工事さん、総合MCとして東 貴博さんが出演

U字工事さん東 貴博さん

■江戸文化を体験できるイベント ２月14日（土）＠浅草神社

・有明行灯講演とダンボールで作る有明行灯

・簡易木版画摺り体験＆江戸浅草のお花見再現と江戸の花見の装い

・和蝋燭で見る浮世絵鑑賞体験

■浮世絵イベント ２月22日（日）＠浅草ビューホテルアネックス六区 1階「ブロードウェイ六区」

◎各イベントの日程や場所等の詳細は以下のHPをご覧ください。

→ https://asakusaproject.jp/

※実施期間および内容は変更となる可能性がございます。