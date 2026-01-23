（一社）WINK　3月1日に設立５周年記念シンポジウム～「60代からの子どものいない人生の歩き方~先輩から学ぶ後半生を楽しむヒント～」をハイブリッドで開催します

一般社団法人ＷＩＮＫ

3月1日開催 （一社）WINK設立5周年記念シンポジウム「60代からの子どものいない人生の歩き方～先輩から学ぶ後半生を楽しむヒント」

一般社団法人ＷＩＮＫは、子どもを持たない方々のための豊かな後半生の支援を目的に、各種イベントやセミナーを通じて知識と経験の共有を促進しております。このたび、設立5周年を記念し、特別なシンポジウムを開催する運びとなりました。多様なライフスタイルを持つゲストスピーカーを迎え、充実した人生を送るための貴重なヒントをお届けいたします。

これまでWINKでは、比較的「備える」ことに重点を置き、各種セミナー等を企画・開催してまいりました。一方で、充実した人生には「楽しむ」ことも欠かせません。

そこで、今回は様々な苦難を乗り越え、人生を楽しむ方法を実践している先輩方をお迎えして、私たちの今後の充実した後半生のためのヒントにしたいと考えました。

基調講演のスピーカーは、「世界最高齢のアプリ開発者」として著名な若宮正子さんです。

ITを通じて世界を広げられたきっかけは、お母さまの介護でした。

その後、ITへの挑戦を続け、80歳を過ぎてからiPhoneのアプリ開発も実現されました。

そのご活躍はご存知の方も多いかと思います。

重松久惠さんは、離婚をきっかけに、学び直しをし、中小企業診断士等の資格取得。

その後、商品開発アドバイザーとして活動を始められました。

コロナを機に、郊外の団地郊外の団地に住まいを移され、手作り中心の丁寧なライフスタイルにも注目が集まっています。

須田万里子さんは、長年人材紹介会社に勤められたのち独立。

そのエネルギッシュな活動の原動力となったのは「子どもがいない」という思いだったそうです。

キャリアコンサルタントが国家資格化する前からキャリア支援の仕事に従事され、最近では後進育成に注力。

現在は大学院に入学し、さらなる研鑽を深められています。



三人三様のお話を一度に伺える機会は非常に貴重です。参加者の皆さんの充実した人生のためのヒントを得ていただければと願っております。



1.シンポジウム概要

◆日時：2026年3月1日 14:00～17:00

◆場所：東京都豊島区 池袋駅徒歩1分(参加申し込みの方にお知らせします）

※オンライン配信、および事後に希望者に動画視聴販売予定

◆内容：

＜第1部：基調講演（50分、質疑応答含む）＞

「人生を楽しむ秘訣は"とりあえずやってみる！"」

スピーカー：若宮正子さん（ＩＴエバンジェリスト/世界最高齢プログラマー）

＜休憩 10分＞

＜第2部：パネルディスカッション（60分）＞

「転機をどう迎え、楽しむか」

パネリスト１.：重松久惠さん（商品開発アドバイザー）

パネリスト２.：須田万理子さん（合同会社人材ドック代表）

（五十音順）

＜第3部：対話会(40分)＞

スピーカー、パネリストを交えて感想や今後の生き方についての対話会を行います。

また、質疑応答の時間も設けます。



◆対象者：原則として子どものいない方

※お子さんのいらっしゃる方は、後日ご提供のアーカイブ動画をご購入ください。

【 こんな方におすすめ 】

・子どものいない後半生の生きがい等に迷いを感じている方

・これからのよりよい生き方を模索されている方

・職場や地域に限られないつながりを求める方



◆参加費：

・一般：3,800円

・早割：3,300円（500円値引き、2026年1月31日お申込の方まで）

・ペア割引：7,000円（お二人分/お申込者以外の方のお名前を備考欄にご記入ください）

※本シンポジウムにお申込された方は、無料でアーカイブ動画を終了後、一定期間ご覧いただけます。

※WINKo Lab.メンバー（※）は特別価格でご参加いただけます。



◆定員：40名（先着順）

◆参加方法

以下のPeatixのイベント告知ページからお申し込みください。

WINK設立５周年記念シンポジウム告知ページ(https://wink5th-anniversary.peatix.com/)

２．スピーカー、パネリスト プロフィール

◆若宮 正子 さん（第1部基調講演）

若宮正子さん

ITエバンジェリスト

1935年東京生まれ。三菱銀行（現・三菱東京UFJ銀行）へ勤務。定年をきっかけに、パソコンを独自に習得し、母親の介護をしながら世界を広げる。1999年にシニア世代のサイト「メロウ倶楽部」の創設に参画、現在も副会長を務める等、シニア世代へのデジタル機器普及活動に尽力している。2016年秋からiPhoneアプリの開発をはじめ、2017年6月には米国アップルによる世界開発者会議「WWDC 2017」に特別招待される。安倍政権の「人生100年時代構想会議」の最年長有識者メンバーにも選ばれた。



◆重松 久惠さん（第2部パネリスト）

重松久惠さん

商品開発アドバイザー

ファッション雑誌の編集者、デザイン会社やアパレル会社のマネジメントを経て独立。D&DEPARTMENTの商品開発アドバイザーを務める。59歳で中小企業診断士の資格とMBAを取得。さまざまな会社のアドバイザー、大学院の講師としても活躍中。旅に出ること、料理、布にまつわる手仕事が趣味。



◆須田 万里子さん（第2部パネリスト）

須田万里子さん

合同会社人材ドック代表、

防衛省 航空幕僚監部 就職援護推進委員、

社会構想大学院大学 実務教育研究科 実務教育専攻在学中

人材会社で25年、人と組織をつなぐコーディネーターして勤務。その後独立。 現在は航空自衛隊・幹部自衛官のセカンドキャリア支援、海上自衛隊の援護課要員傾聴訓練、公的就業支援機関の面接官トレーニングなど、民間企業・国家公務員など幅広く話を聴いて 組織の調整を人材育成と生産性向上を同時に実現するキャリア支援（チェンジコンシェルジュ）として活動中。

3.お問い合わせ

一般社団法人WINK（Wellbeing Institute for No Kids）

ホームページ：https://wink.jp.net/wp/

＜※＞WINKo Lab.（ウィンコ ラボ）

子どものいない後半生を幸せに過ごすために、共に学び、お互いの思いを応援するラーニング・コミュニティです。毎年、3月～4月にメンバー募集をしています。

詳細はこちらをご覧ください。

「WINKo Lab.（ウィンコ ラボ）～子どものいない人生を楽しく幸せに生きていくための“ラボラトリー”です」(https://wink.jp.net/wp/winko-lab/)