【残席僅か・1/27(火)】採用より外注が正解？バックオフィス課題を解決するオンラインアシスタント合同比較ライブ@Zoom

いよいよ1月27日(火)開催となりました、「オンラインアシスタント3社合同比較ライブ」の最終ご案内です。

人手不足が深刻化する中、「正社員採用」以外の選択肢として急速に注目を集めるオンラインアシスタント。 今回は主要3社が一堂に会し、サービスの違いやコスト感を一気に比較できる貴重な機会です。

当日のスムーズな進行のため、まもなく定員とさせていただく可能性がございます。 「ノンコア業務を切り出して、コア業務に集中したい」とお考えの方は、ぜひお早めにお席を確保してください。

ポイント

本企画では、以下の4つの視点を軸に各社を比較検討します。

登壇者・スピーカー紹介

開催概要

- サービスの一括比較： 各社の強み・特徴を横並びで整理し、短時間で全体像を把握できます- 対応業務の範囲： 経理・人事・秘書業務など、アウトソーシング可能な領域を特定します- スタッフのスキル： 実務を担当する人材の経験値や専門性の確認ができます- 料金とコスト感： 月額費用やプラン構成など、具体的な導入コストを可視化します- 株式会社クラウドワークス（サービス名：クラウドワークスエージェント）「600万人超のデータベースから合格率5％の認定アシスタントを厳選提案」野村 衣里子 氏（マーケティング本部 マーケティング部 マネージャー）- パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社（サービス名：StepBase）「人材不足をスピード解決。10時間/3.9万円からプロに依頼できる高品質な業務支援を実現」森山 克也 氏（事業開発管掌 事業開発本部 BPaaS統括部 StepBase部 部長）- ガイアモーレ株式会社（サービス名：スーパー秘書）「親しみとサポート力を強みに、事務からWeb制作まで幅広く伴走」岡崎 麻友美 氏（スーパー秘書事業部 企画部長）齋藤 倫子 氏（スーパー秘書事業部 営業部長）

日時：2026年1月27日(火) 18:30 - 19:30

形式：オンライン（Zoomウェビナー）

参加費：無料

定員：15名（※定員に達し次第、受付を締め切ります）

プロトスター株式会社について

挑戦者支援を軸に、国内最大級の起業家・投資家マッチングサービス「StartupList」や日本発スタートアップを紹介・応援するメディア「JP STARTUPS」など多様なサービスを展開しています。

大手企業を中心にスタートアップとの共創やアクセラレーションを促すアライアンス事業、国内最大級の起業家支援メディア「起業LOG」等の既存事業に加え、直近ではスタートアップの成長戦略・出口戦略としてM&A支援を行う「スタートアップM&A」を展開。

広く"挑戦者"を支援する体制を整えています。

