【同朋大学】イルカとパンダの子育て、実は人間と同じでした！

動物達の子育てに、私たち人間が学べることがあるとしたら？

パンダとイルカ、それぞれ異なる環境で育まれる命に寄り添う飼育員たちの視点から、子育てや社会性の発達について考える特別な講演会を開催します。

動物たちの成長の過程を知ることは、私たち自身や子どもたちの育ちを見つめ直すヒントになるかもしれません。

動物が好きな方、子育て中の方、教育や福祉に関心のある方、どなたでも大歓迎です！

【日時】 2026年2月15日(日) 13:30～15:30（13:00受付) 入場無料

【場所】 同朋大学 成徳館５階 J502教室

【講演者】熊川 智子 氏（アドベンチャーワールド パンダ飼育員

森 唯友 氏（南知多ビーチランド イルカ飼育員）

※当日は、おたのしみビンゴ大会も開催します。お申込みお待ちしています。

【申し込み】

下記のいずれかの方法でお申し込みください。

・WEBフォーム https://forms.gle/CgHDBdoKpNggmJXP9

・メール fukushi1@doho.ac.jp

・電話 052-411-1467（同朋大学社会福祉学部研究室）

◆社会福祉学部社会福祉学科の学び

＜社会福祉専攻＞

少子高齢化など、さまざまな生活課題がある現代日本。

これからの時代は福祉の専門知識や技術と、人々の気持ちに共感できる「人間力」が求められます。

社会福祉専攻の各コースでは、現場での実習やフィールドワークを通じて実践力を養い、社会福祉を取り巻く多様な課題の解決に取り組む、理想的な社会づくりの担い手を目指します。

＜子ども学専攻＞

子どもとその家族に関わる高い専門知識を持ち、熱いハートと冷静な思考で取り組む「子どもの専門家」への道。

社会福祉の視点をベースに心理学・保育学・教育学を中心として、教室での講義・演習と現場での実習を重ねることで、保育所（保育園）や幼稚園をはじめ、障がい児施設や児童養護施設、地域での子育て支援など、さまざまな場での活躍をめざします。

＜心理学専攻＞

「心理学」と「社会福祉学」の知識・技術を学ぶことで、相手の話に耳を傾け理解する力を身につけ、幅広い分野で活躍できる真の人間教育を目指します。

オープンキャンパスでは、同朋大学の魅力を、直接受験生の方々に紹介する場を作っています。

＜３月21日（土）オープンキャンパスイベント開催！＞

URL：https://www.doho.ac.jp/opencampus

＜同朋大学について＞

【名称】同朋大学

【学長】福田 琢

【所在地】名古屋市中村区稲葉地町7-1

【URL】https://www.doho.ac.jp/

【学部】社会福祉学部 社会福祉学科（心理学専攻・社会福祉専攻・子ども学専攻）

文学部（人文学科・仏教学科）

【大学院】人間学研究科