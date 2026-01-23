アプリDL・会員登録の増加と〈アクティブ率UP〉を同時に実現

株式会社on the bakery

株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市）は、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツール「クロワッサン」における導入企業の成功事例をまとめた資料「アプリ・会員システムの登録増加＆アクティブ率UP成功事例集（成功企業6社）」を公開しました。

アプリや会員システムの登録増加、継続利用（アクティブ率）向上を目的に、診断・オンラインガチャなど「参加型コンテンツ」を活用した成功事例6社の取り組みを1冊に整理。成果指標と導線設計のポイントを、ユースケースとともに紹介しています。

本資料では、アプリDLや会員登録の〈数〉を増やすだけでなく、登録後の継続利用につなげる導線設計に焦点を当て、6社の施策を「成果」「設計の要点」「再現ポイント」の観点で整理しています。アプリや会員基盤の運用担当者が、次の打ち手を検討する際に活用できるよう、ユースケースを豊富にまとめました。

資料公開の背景

アプリ・会員システムを運用する企業では、広告やキャンペーンで登録を促進しても、登録後の利用が続かずアクティブ率が伸びない、あるいは会員登録のハードルが高く離脱が増えるなどの課題が起こりがちです。

そこで当社は、ユーザーが能動的に参加できる診断・オンラインガチャなどの「参加型体験」を活用し、登録・DLの動機を高めながら継続利用にもつなげた取り組みを体系化し、事例集として公開しました。

公開資料の概要

- 資料名：アプリ・会員システムの登録増加＆アクティブ率UP成功事例集- 掲載内容：成功事例6社／成果指標の整理／施策設計のポイント／活用シーン- 想定読者：アプリ運営、会員基盤、EC/D2C、エンタメ、店舗小売などで「登録増」「継続利用」に課題を持つ企業・団体資料はこちらから :https://drive.google.com/file/d/1yNhQTDoZKoS8zk_jfd0oNPut1IACtRVg/view?usp=sharing

成功事例6社の一部（資料より）

- Wpc.（株式会社ワールドパーティー）：診断回数1,772回／ストア遷移900件、滞在時間伸長（5倍）- Dwango（sheeta）：有料会員入会数が通常時の約3倍、配信ごとにSNSフォロワーが増加- ZEXA TV（株式会社ゼクサバース）：アプリDL数が4倍超、NFTカードガチャでエンゲージメント最大化- MGRe（メグリ株式会社）：アクティブ率20%向上、ガチャ経由のクーポン利用で購買率向上- Amina Collection（株式会社アミナコレクション）：利用目標160%達成、クーポン使用率3倍、売上・アクティブ率向上- 食品D2Cブランド：DAU 1.5倍、ユーザー増加率2.5倍、2週間で実装・リリース

〈登録増〉と〈継続利用〉を両立させるポイント

本資料では、成果が出た企業の取り組みを整理し、以下の観点でまとめています。

資料の入手方法

- 参加型体験によるモチベーション設計（診断・ガチャ等）- シームレスな導線設計（興味が高い瞬間に次アクションへ）- 施策を単発で終わらせない運用（改善・循環）- オンライン／オフライン接点の活用（OMO/O2O）

資料の閲覧は上記ボタンからお気軽にどうぞ。

資料の入手・活用をご希望の方は、下記フォームよりお問い合わせください。

問い合わせフォーム：https://lp.croissant.buzz/contact/

「クロワッサン」について

「クロワッサン」は、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。

キャンペーン設計からユーザー参加・分析までを一気通貫で行える点が特長で、さまざまな業種の企業にご利用いただいています。

クロワッサンの詳細はこちらから :https://www.lp.croissant.buzz/

お問い合わせ先

株式会社on the bakery 広報担当

E-mail：satou@onthebakery.co.jp

「クロワッサン」の効果と特徴

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Webマーケティングの「率と量」を向上します。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。

「クロワッサン」の年間費用は約47万円ほど。

月額にすると4万円弱からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakeryについて

当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供、SNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/