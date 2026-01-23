ソリッドレイ研究所、360度動画配布サービス「社長見聞録」を公開ー8KのVR動画を無料でダウンロード可能ー

株式会社ソリッドレイ研究所

株式会社ソリッドレイ研究所（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：伊藤竜成、以下：ソリッドレイ研究所）は、8Kの360度動画を無料でダウンロードできる新サービス「社長見聞録」を公開いたしました。

「360度動画のサンプルが世の中に少ない」という課題感から、社長自ら旅行先等で撮影してきた360度動画を“すべて無料”で配布し、誰もが気軽に360度動画の魅力を体験・活用できる環境づくりを目指します。素材は順次追加し、定期的に更新してまいります。

「社長見聞録」について

「社長見聞録」は、旅行先で撮影した 8Kの360度動画を、無料でダウンロード提供するサイトです。利用規約の範囲内であれば、商用・非商用問わずどなたでも無料でご利用いただけます。視聴用としてはもちろん、編集・加工・組み合わせなども含む、ゲームや動画などの各種コンテンツ制作など、さまざまなシーンで幅広くご活用いただけます。

例えば以下のような用途でご活用いただけます。

- スマホやHMDなどお手持ちのデバイスで360度動画を視聴する- ゲーム制作、動画制作において背景素材として活用する- サンプル映像としてイベント・展示会などで上映する

※ご利用の端末・視聴環境によっては、専用アプリケーション等が必要となる場合がございます。

社長見聞録 ウェブサイトへ :https://www.solidray.co.jp/360video/

360度動画って？

360度動画は、カメラを中心に360度、周囲すべての方向を撮影した「体験型の動画」です。通常の映像では見えない景色まで自由に見渡すことができ、まるでその場に立っているかのような没入感を味わえます。

例えば、自然を撮影した動画では、森の木々や湖の水面、空の広さまで、360度動画ならあらゆる角度から自然の美しさを感じられます。普段は気づかない小さな動きや光の変化まで、自然の中に入り込んだかのように体験できるのも魅力です。

VRで体験してみたい方

ソリッドレイ研究所は横浜にオフィスがあり、VRの体験ルームを持っています。

360度動画を実際にVRで体験したい！という方は是非お気軽にお問い合わせください。

VR体験ルームプロジェクタを使用したVR体験動画コンテンツについて

以下のような360度動画を配信しています。今後も定期的に更新を続けていきます！

十勝岳の温泉大さん橋に停泊する飛鳥III波照間島のニシ浜川上郡の摩周湖波照間島のニシ浜海中十勝岳の温泉郷

【ソリッドレイ研究所について】

ソリッドレイ研究所は39年以上にわたり、自社開発ソフトウェア「モアジ（旧オメガスペース）」（https://www.solidray.co.jp/product/moage/）を使用して研究開発、安全教育、エンターテインメントなど多くの分野で産業用VRシステムを受託開発しています。



事業内容

・バーチャルリアリティ（VR）システムの受託開発

・リアルタイム3DCGシステムの受託開発

・インタラクティブ3DCGシステムの受託開発



URL：https://www.solidray.co.jp/