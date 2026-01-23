「LIFEDRINKオンラインストア」が、Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2025の「カテゴリー賞（飲料部門）」を2年連続受賞！

株式会社ライフドリンク カンパニー

株式会社ライフドリンク カンパニー（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：岡野 邦昭）（以下「当社」）は、当社直営店舗「LIFEDRINKオンラインストア」が、Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2025「カテゴリー賞（飲料部門）」を受賞しましたのでお知らせいたします。カテゴリー賞は2024年に続き、2年連続で受賞いたしました。このような栄えある賞を受賞できたのも、ひとえに日頃からのお客様の変わらぬご愛顧とご支持の賜物であり、重ねて深く感謝申し上げます。

LIFEDRINKオンラインストアは、今後も「おいしさの中心、安心の先頭へ。」の企業理念のもと、すべての人の”いつも”に寄り添える飲料や商品、サービスを提供してまいります。 今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

◼受賞概要

「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2025(https://www.amazon.co.jp/b/?ie=UTF8&node=206875745051&ref_=spr26)」は、 Amazonの販売事業者の中から、お客様満足度や売上、地域貢献などの指標にもとづき、最優秀賞をはじめとする全8部門から選出されます。「カテゴリー賞」は、最優秀賞の4ジャンルを、家電・カメラ・AV機器、キッチン、アパレルなど、より細かく分類した39部門において、特に成功した販売事業者に贈られる賞です。

◼店舗概要

Amazon.co.jpは、ファッションからコスメ、家電、食品、生活雑貨などを幅広く販売しているアマゾンジャパン合同会社が運営するインターネット総合ショッピングモールです。「LIFEDRINKオンラインストア(https://www.amazon.co.jp/stores/page/4947E08E-8EC7-478C-B8FE-4AEB32E0BF1B?ingress=2&visitId=42604085-aa02-48a8-b7fa-da62f22ff7a1&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto&ref_=ast_bln)」は2020年11月に出店し、炭酸飲料（『OZA SODA』シリーズ）、水飲料（『彩水』）、茶系飲料（『彩茶』）などの飲料商品を販売しています。

◼株式会社ライフドリンク カンパニー 会社概要(https://www.ld-company.com/)