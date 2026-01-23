LegalOn Technologies主催「LegalOn Tech User Award」を受賞

SUNITED株式会社

SUNITED株式会社（本社:東京都千代田区 代表取締役:福富啓之、以下SUNITED）は、株式会社LegalOn Technologies（以下LegalOn Technologies社）が主催する「LegalOn Tech User Award」を受賞いたしました。

＜LegalOn Tech User Award＞

本アワードは、LegalOn Technologies社の製品・サービスを積極的に活用し、法務の業務効率化、質の向上、プレゼンス向上など理想的な取り組みを行うユーザー企業を表彰するものです。このたび、当社の法務DXへの以下の取り組みが評価され、栄誉ある受賞に至りました。

・法務組織における業務効率化の着実な推進

少人数の法務組織において、「レビュー（AI契約審査）」「コントラクトマネジメント（AI契約管理）」といった機能を効果的に活用し、業務の効率化を着実に推進した点が評価されました。

・ユーザーコミュニティへの知見の貢献

LegalOn Technologies社のユーザー会におきまして、積極的に登壇させていただきました。当社にて培われたツールの活用法や法務業務における効率化の知見を広く共有し、それが自社にとどまらず、他のユーザー企業様の活用促進にも貢献している点を評価いただきました。

授賞式は、2025年12月10日（水）に開催された「LegalOn User Meetup 2025 - Spark-」（ザストリングス表参道 1Fグランドセントラルにて開催）にて執り行われました。

授賞式詳細：https://www.legalon-cloud.com/support/event/legalon-user-meetup-2025-report

＜SUNITEDが提供する総合DX・BPaaSサービス＞

SUNITEDは、経営・業務・システムを一気通貫で支援する総合DX・BPaaSサービスを提供しています。私たちは各種SaaSやAIエージェントを自ら使用し、利用者目線で課題を理解することを重視しています。そのため、単なるツール導入やBPOといった断片的な支援ではなく、実際の業務運用まで踏み込んだ「使えるDX」を実現できる点が強みです。

今回ご評価いただいた法務業務の効率化についても、自ら実践した一例となります。

昨今の人手不足や複雑化する業務構造に対し、管理部門・情報システム・マーケティングなど、企業活動を横断した業務理解と、最適なシステム選定・導入を伴走型でご支援しております。

SUNITED 株式会社について

SUNITEDは、業務システム開発、運用、効率化、リプレイスのほか、集客、採用、IPO支援、ISMSなど認証取得、企業や製品のブランディングなど、企業さまに対する多岐にわたるご支援をしております。ご担当者さまに寄り添った伴走支援を強みとし、「お客さまが当社のサービスに触れた瞬間に、いつもExcitingな素晴らしい日々を共感できるように」という想いを大切にしています。

取引先企業は100社以上（上場会社多数）に上り、顧客リピート率・案件継続率85%以上の実績を持つ、安心してお任せいただけるパートナーです。

【会社概要】

会社名：SUNITED株式会社（シュナイテッドカブシキガイシャ）

本社住所：〒102-0083 東京都千代田区麹町2-5-1 半蔵門PREX South 6F

設立：2019年6月

資本金：5,000万円

従業員数：120名（出向・業務委託含 2026年1月時点）

事業内容

ITコンサルティング事業、システム開発／運用事業、人材育成／人材エージェント事業(13-ユ-311616)、デジタルマーケティング支援事業、管理部門支援事業、クリエイティブ事業

＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞

SUNITED 株式会社

広報担当：上之原、加山

TEL：03-6268-9503

お問い合わせフォーム：https://sunited.co.jp/contact/