海と食の神様、神奈川県三崎―”海南神社”―で御祈祷。まぐろ問屋の≪福≫を呼ぶ「御祈祷恵方巻」が新登場。シーンに合わせた多彩な種類を販売いたします。

株式会社 ネオ・エモーション

「横浜から食文化を世界へ」を理念に掲げ、グルメ廻転寿司店・海鮮居酒屋を運営する、株式会社ネオ・エモーション（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：石橋 匡光）は、2026年2月1日（日）～2月3日（火）の三日間限定で、御祈祷恵方巻を販売いたします。

まぐろ問屋の恵方巻「ここが違う」こだわりの特徴

まぐろ問屋の恵方巻┃告知ポスター

私たちがこだわったのは、この日一日だけの特別な恵方巻体験です。多くの企業が恵方巻に参入する中、まぐろ問屋らしく、寿司屋らしく、最後まで素材をしっかりと楽しめる恵方巻を提案。皆さまの一年に、≪福≫が訪れる事を願った、海南神社での御祈祷の様子と共に、こだわりの特徴を紹介します。

海南神社御奉納の様子御祈祷の様子

其の壱 ―”ふっくらとした職人の手巻き”―

機械に頼らず、全て職人が巻きすで"手巻き"で仕上げる、まぐろ問屋の恵方巻。丁寧にやさしく巻く事で、シャリのふっくらとした食感をお楽しみいただけます。粒たちのシャリが新鮮なネタと絶妙な味わいを織りなします。

職人の技（写真はイメージです）

其の弐 ―”香り引き立つ高級海苔”―

私たちがこだわったのは、箱を開けた瞬間に香りが突き抜ける贅沢な海苔の風味。香りの引き立つ岡山県産の高級海苔は、食べる前から恵方巻の体験を高めてくれます。

高級海苔

其の参 ―”高揚感溢れる選ぶ楽しさ”―

節分の特別な一日を、多彩なラインナップで演出します。家族と、仲間と、恋人と。様々なシーンで活躍すること間違いなし！

太さ10cm、具材16種の圧倒的存在感の「極太渦巻」。本まぐろが贅沢にずっしりと構える「特上海鮮巻」。末広がりに縁起を担ぐ王道「海鮮八福巻」。お子様からご年配の方も楽しめるサイズが嬉しい「食べ比べ招福巻セット」。

商品概要

商品ラインナップ極太渦巻「極太渦巻」16種の具材！極太10cm

販売価格 4,250円（税込）

具材内容

1.三崎めばちまぐろ、2.塩漬けまぐろ、3.醤油漬けまぐろ、4.活鮮サーモン、5.活〆真鯛、6.ゆでえび、7.穴子、8.いくら、9.うなぎ、10.かにほぐし身、11.自家製玉子焼、12.ねぎとろ、13.きゅうり、14.かんぴょう、15.たくあん、16.大葉 全16種

特上海鮮巻「特上海鮮巻」本まぐろ”とろ”入り！

販売価格 2,950円（税込）

具材内容

1.本まぐろとろ、2.活〆真鯛、3.活鮮サーモン、4.赤海老、5.穴子、6.いくら、7.かにほぐし身、8.自家製玉子焼、9.きゅうり、10.たくあん、11.大葉 全11種

海鮮八福巻「海鮮八福巻」末広がりの八種の具材

販売価格 1,850円（税込）

具材内容

1.三崎めばちまぐろ、2.活〆真鯛、3.活鮮サーモン、4.穴子、5.ゆでえび、6.とびっこ、7.自家製玉子焼、8.かんぴょう、きゅうり（おまけ）

招福巻┃Ａセット「招福巻┃Aセット」美しい断面美

販売価格 2,350円（税込）

内容（Bセットと同様です。4等分カットの中央部を使用）

１.まぐろ巻：本まぐろとろ、三崎めばちまぐろ、ねぎとろ、たくあん、大葉。（×2個）

２.サーモン親子巻：活鮮サーモン、いくら、きゅうり、大葉。

３.うなぎ穴子巻：うなぎ、穴子、自家製玉子焼、きゅうり。

４.サラダ巻：ツナマヨ、コーンマヨ、カニカマ、とびっこ、自家製玉子焼、きゅうり、レタス。

招福巻┃Bセット「招福巻┃Ｂセット」はみ出す具材

販売価格 3,050円（税込）

内容（Aセットと同様です。4等分カットはみ出す部分を使用）

１.まぐろ巻：本まぐろとろ、三崎めばちまぐろ、ねぎとろ、たくあん、大葉。（×2個）

２.サーモン親子巻：活鮮サーモン、いくら、きゅうり、大葉。

３.うなぎ穴子巻：うなぎ、穴子、自家製玉子焼、きゅうり。

４.サラダ巻：ツナマヨ、コーンマヨ、カニカマ、とびっこ、自家製玉子焼、きゅうり、レタス。

御祈祷恵方巻┃販売店舗・詳細はこちら :https://neo-emotion.jp/news/20251218news/ボタンをクリックすると、ネオ・エモーション「御祈祷恵方巻」特設ページへリンクします。

＜ネオ・エモーションとは？＞

1996年4月5日に設立。神奈川県横浜市を中心に、グルメ廻転寿司店舗・海鮮を中心とした大衆居酒屋を展開。2001年10月、廻転寿司「まぐろ問屋 三浦三崎港」を、横浜ワールドポーターズ１階へ初出店以降、織人（ショクニン）が店内を盛り上げる劇場型店舗の「まぐろ問屋 三浦三崎港」、特急レーン提供・フルオーダーシ ステムを融合した店舗「まぐろ問屋 恵み」など、5つの廻転寿司ブランドを展開。 まぐろ問屋直営の 寿司店として、まぐろの品ぞろえは常に30品以上を用意し、豊富な鮮魚を取り扱う。企業として、新たな寿司職人の定義、織人（ショクニン）を打ち出し、寿司の技術のみではなく、伝統ある寿司文化を継承し、現代に合った形へ進化する事に重きをおき、 新卒社員も入社90日間でお客様の寿司を握る「寿司織人育成90日プログラム」を構築。入社後、即現場を 体験する事を目標に”やりがい”や”達成感”を意識した教育 へ転換し、織人（ショクニ ン）育成をミッションに掲げています。

2025年12月には“ちょっと良い日の大衆居酒屋”のコンセプトの元「まぐろ問屋二代目マル城」を新業態として開業。寿司店では高品質な鮮魚を取り揃え、大衆居酒屋では未利用魚を使用した料理にも取り組み、日本の水産業界の活性化にも励みます。

＜会社概要＞

・会社名：株式会社ネオ・エモーション

・本社所在地：神奈川県横浜市

・設立：1996年4月5日

・代表取締役：石橋 匡光

・事業内容：廻転寿司店 ・飲食店の経営、水産物卸売業

・ブランド展開：まぐろ問屋三浦三崎港、まぐろ問屋恵み、まぐろ問屋二代目マル城、ほか

・企業理念：―”横浜から食文化を世界へ”―

・URL：https://neo-emotion.jp

本件プレスリリースに関するお問い合わせ

TEL：045-620-5291

FAX：045-620-5295

担当：幸喜（こうき）

MAIL：s.kouki@misakimegumi.com