ガラスの透明感がリビングを上質に彩り、昇降機能が暮らしの幅を広げる。ソファにも床生活にもフィットする、デザイン性と実用性を兼ね備えたガラストップ昇降テーブル「Grato（グラート）」が新登場！

株式会社エムール

ガラストップ昇降テーブルGrato

「身体に合った寝る・座る・たたむ」を提供する健康家具ブランドEMOORを展開する株式会社エムール（東京都立川市：代表取締役 高橋 幸司/以下エムール）は、2026年1月22日より ガラストップ昇降テーブル「Grato（以下、グラート）」の販売を開始しました。

詳細を見る :https://emoor.jp/products/bh-kel-tagrat

ガス圧式昇降で暮らしの動きに自然にフィット

ガラストップ昇降テーブル

天板の高さは、レバーひとつでスムーズに調節可能。力を入れずに動かせるため、使いたい瞬間にすぐ対応できます。床に近い目線でくつろぎたい時も、ソファに座って作業をしたい時も。その時々の過ごし方に合わせて、高さをカスタマイズできます。適切なテーブルの高さは、作業の効率や健康的な姿勢の維持に繋がります。

好みの高さにカスタマイズが可能

食事などの座って寛ぎやすい高さや、デスクワーク等がしやすい高さなど、用途に合わせて気軽に高さを変えられます。

見せる収納で、空間をもっとおしゃれに

天板は強化ガラスを採用

ガラス天板は強化ガラスを採用。お気に入りの雑貨や小物をディスプレイすれば、テーブルそのものがインテリアの主役に。透明感のあるガラス天板越しに、収納物を美しく魅せることができます。

安心の強化ガラス

洗練されたデザイン

上品なカーブを描くデザイン

機能的になりがちな昇降テーブルだからこそ、脚部には緩やかなカーブラインを採用。緩やかなカーブを描く脚部が上質感を演出。

天板を昇降させる方法

日常を快適にする、ちょうどいいサイズ感

キャスター付きで移動がスムーズ安心のロック機能付きご注意：昇降の際にはガラス天板ではなく、下段の天板に体重をかけてください。ちょうどよいサイズ

2～4人でゆったり使ついえるサイズ設計。食事はもちろん、ワークスペースや家族・友人との団らんの場としても活躍します。一人でも複数人でも、余裕のある使い心地が魅力です。

ガラストップ天板による高級感と、昇降機能による高い実用性を兼ね備えたリビングテーブル。

健康家具ブランドEMOORについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51129/table/202_1_64d0a1f5654263c0a3240a098f8bcf30.jpg?v=202601231051 ]健康的な「寝る、座る、たたむ」を実現する

健康的な「寝る、座る、たたむ」を実現する

EMOOR(エムール)は『眠りで世界の人を元気にする』というビジョンのもと、2006年より「寝る・座る・たたむ」に専門性をもった商品・サービス開発、ECサイトの運営を行っています。人生100年時代において、健康であることは人生の中心と言えます。

EMOOR(エムール)は、睡眠学や人間工学を背景とした基礎研究と常時2,000種類を超える商品開発力、そしてECでの販売に特化することで、従来の「目で楽しむインテリア」ではなく「健康的な生活を支える道具」をお求めになりやすい価格でご提供しています。

株式会社エムール

会社名：株式会社エムール

本社：東京都立川市曙町1-25-12オリンピック曙町ビル9F

代表取締役：高橋 幸司

設立：2006年7月

資本金：4,500万円

事業内容：

・快適な「寝る、座る、たたむ」を実現する製品の企画開発

・国内および海外向けECサイトの運営

・睡眠教育サービスの企画開発

関連サイト：

・ホームページ

https://emoor.co.jp

・公式オンラインショップ

https://emoor.jp/

・ブランドサイト

https://emoor.world/jp/

体験ショールーム立川・青山：

https://emoor.world/jp/showroom/