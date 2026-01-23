「冬のごほうび旅キャンペーン」この冬は兵庫を旅してWESTERポイントをザクザクためよう！

公益社団法人ひょうご観光本部

冬の兵庫県を楽しんで周遊していただく企画として、「冬のごほうび旅キャンペーン」を開催中。キャンペーンでは、雪の季節も安心・安全な公共交通機関を利用して、兵庫県の魅力である「グルメ」や「温泉」、「日本酒」、「イルミネーション」などを楽しみながら、「冬のごほうび」をGETできる２種類の「デジタルミッション」を用意しました。


ミッションでは、(1)ビンゴゲームのマスに設定された兵庫県各地の観光地を周遊したり、(2)スタンプラリーに参加して県内の対象施設でお買い物するたびに、WESTERポイントがたまる大チャンス！ぜひこの機会に、魅力あふれる冬の兵庫県を楽しみながら、WESTERポイントをザクザクためてください！




１　実施期間


2026年１月13日（火）～２月28日（土）




２　主催


公益社団法人 ひょうご観光本部　




３　協力


西日本旅客鉄道株式会社 （以下、JR西日本）







４　内容


　（１）ひょうGO！デジタルミッション「北の/南のごほうBINGO！」


　　　　兵庫県の観光スポットを巡る２種類のデジタルビンゴ（兵庫県南部・北部）をご用意しまし


た。


　　　 １つのマスの中に「温泉」、「イルミネーション」、「日本酒」などテーマにちなんだスポッ


トを複数設定。いずれかのスポットを訪れるとマスが開きます。タテ・ヨコ・斜めでビンゴを達


成するとWESTERポイント（基本）や兵庫の特選品がもらえる・当たるチャンス！








（２）ひょうGO！デジタルミッション「冬のごほうびスタンプ！」


　　　JR西日本が交通系MaaSで発売している兵庫県をエリアに含む周遊きっぷ（「JR西日本QR2day


パス」や「城崎温泉・天橋立周遊パス」等 ）の購入者だけが参加できるデジタルスタンプラリ


ー。兵庫県内の対象の観光施設・飲食店・物産店等でお買い物をする際に、店頭に設置の二次元　　　


　　コードを読み取り３スタンプを集めると、全員にもれなくWESTERポイント（基本）100ポイント


　　をプレゼントいたします。その後も、３スタンプためるごとに抽選で最大1,600ポイントが当たる


　　チャンス！






詳しくはこちら！


キャンペーンサイト：https://www.nta.co.jp/maas/hyogosr


WESTERポータル：https://wester.jr-odekake.net/campaign/detail/012027011303




５　参考


　　【WESTERとは】JR西日本が提供するスマートフォン向け移動生活ナビアプリ。時刻表や経路検


索、JR西日本の運行情報を確認することが可能。またクーポンやスタンプラリーでおでかけを　便


利でおトクに楽しむことができます。


　　【WESTERポイントとは】JR西日本グループ共通ポイントサービス「WESTERポイント」。鉄道


やショッピングなど様々なサービスでポイントが「たまる」「つかえる」サービスです。