高校1年生350名×企業約50社が集結！【福島県初】体験型合同企業説明会「COURSE EXPO」2月12日(木)帝京安積高校で開催

株式会社クサカ印刷所（本社：福島県福島市、代表取締役：日下 直哉）は、2026年2月12日（木）、郡山市の学校法人帝京安積学園 帝京安積高等学校にて、福島県内初となる体験型合同企業説明会「COURSE EXPO（コースエキスポ）」を開催いたします。

本イベントには、県内外から約50社の企業が集結。従来の「座って話を聞く」だけの説明会とは異なり、生徒が実際に「見て・触れて・体験する」ことを通じて、仕事の魅力を直感的に感じられる、新しい試みです。

栃木県での「COURSEEXPO」開催の様子

【開催概要】

・ イベント名称 ：体験型合同企業説明会「COURSE EXPO（コースエキスポ）」

・ 開催日時 ：2026年2月12日（木） 13:20～15:00（予定）

13:20～ 生徒入場・開会挨拶・名刺交換ガイダンス

13:35～ 体験スタート（企業ブース1つにつき25分×3ターン）

・ 開催場所 ：帝京安積高等学校 メインアリーナ（福島県郡山市安積町日出山字神明下43）

・ 参加対象 ：帝京安積高等学校 1年生 約350名

・ 参加企業 ：県内外の企業・団体 約50社

・ 主催 ：株式会社クサカ印刷所

各企業ブースでは、高校生が仕事の面白さを体感できるプログラムを提供します。

※生徒が実際に手を動かして体験する様子や、企業担当者との交流の様子をご取材いただけます。

開催の背景：地域に根ざした「ミスマッチのない就職」を目指して

株式会社クサカ印刷所は、高校生向け就活応援誌「COURSE（コース）」を発行し、今年で8年目を迎えます。

長年の取材を通じて、企業様や先生方から「入社後のミスマッチによる早期離職」や「県外への若者流出」といった切実な課題を伺ってまいりました。

多くの高校生が「地元の企業を知らないまま」進路を決めている現状があります。

そこで、地域企業と高校生をより良い形で結びつける新たな交流の場として「COURSE EXPO」を企画いたしました。

全国で展開中！「COURSE EXPO」の実績

高校生向け就活応援誌「COURSE」

COURSE EXPO」は、隣県の栃木県・茨城県をはじめ、全国各地で開催されているキャリア教育プログラムです。インターンシップ以外では難しかった「直接仕事に触れる場」を創出し、参加した生徒・学校・企業の三者から高い評価を得ています。

「求人票などの文字情報だけでは伝わらない魅力を届けられる」「EXPOで企業説明を聞いたことをきっかけに応募した」といった声が寄せられており、各地で高校生の地元就職や早期の職業観育成に貢献しています。

今回、その実績あるプログラムを福島県に初めて導入。県内企業の採用課題解決と、高校生のキャリア教育支援を後押しします。

栃木県での「COURSEEXPO」

【事例動画紹介】

栃木県で2025年5月に開催された「COURSE EXPO TOCHIGI」の動画をご覧いただけます。

⇒ https://www.youtube.com/watch?v=n2rzEDoVZXM

「COURSE EXPO」3つの特徴

１．「聞く」ではなく「体験する」説明会

各企業ブースでは、実際の現場で使用するプロの道具、商品の展示、模擬業務などを実施します。生徒は手と頭を動かすことで、企業の仕事内容をより深く理解できるようになります。

２．異業種約50社が参加

建設、製造、サービス、医療、公務など、多種多様な業界が参加。普段の生活では接点のない仕事に出会える機会を提供します。

３．高校1年生350名が参加

帝京安積高等学校の1年生全員が参加。早い段階から地元企業を知ることで、進路意識の醸成や学習意欲の向上を図ります。

参加企業一覧（全48社・順不同）

大同信号グループ／株式会社あおき／株式会社ナショナルマリンプラスチック／福島県郡山地区木材木工工業団地協同組合／DNPテクノパック 泉崎工場／TOHOピクス株式会社／株式会社ヨークベニマル／株式会社デンソー福島／昭和コンクリート工業株式会社／株式会社グランベルホテル／スターゼンミートプロセッサー株式会社／株式会社シャポンドゥ／沢井製薬株式会社 鹿島工場／コナン販売株式会社 ドコモショップ須賀川店・福島空港西店／東北テレメディア開発株式会社／防衛省 自衛隊福島地方協力本部／アサヒ通信株式会社／福島太陽誘電株式会社／株式会社ニチイ学館 郡山支店／株式会社郡山塗装／安全輸送株式会社／一般財団法人太田綜合病院／KeePer技研株式会社／丸中産業株式会社／福島県商工信用組合／株式会社日山／東京応化工業株式会社／株式会社栄楽館 ホテル華の湯／シーピー関東株式会社／株式会社カワチ薬品／株式会社マルズ／株式会社ジェット／株式会社幸楽苑／株式会社松屋／美容室cyaco／株式会社春日工業所／福島日産自動車株式会社／株式会社 昇栄／株式会社アブクマ／川口内燃機鋳造株式会社／福島県警察本部／株式会社添野建装／株式会社日向／TBLD株式会社／ALSOK福島株式会社／医療法人秀峰会／福島軌道工業株式会社／株式会社小川重工業

学生就職応援メディア「COURSE福島」とは

「COURSE福島」は、地元で働きたい学生に地元企業の魅力を伝えるために生まれた、学生と企業をつなぐ就職応援メディアです。これまで誌面やWEBを通して、福島の地元企業200社以上の情報を60,000人以上の県内の学生に伝えてきました。

県北・相双地区28校、県中・県南地区38校に配布される企業紹介本（2025年時点）をはじめ、動画掲載も可能なWEB版も展開。「知ってほしい」企業と「知りたい」高校生を、「COURSE」を通して繋いでいます。

「クサカ印刷所」について

「COURSE」の誌面例

福島県福島市で、地元に密着した印刷物を手掛け、地元高校生向けの就職応援誌「COURSE 福島」の発行・運営を行っています。地域応援事業にも力を入れ、福島の特産品を集めた「ふくしま応援ギフトカタログ」や、福島の風景をイラストにした「ふくしま信夫百景」、地元のキャラクター・グルメ・お店をモチーフにした「福島ご当地カプセルトイ」なども展開しています。

【会社概要】

・ 社名：株式会社クサカ印刷所

・ 本社所在地：〒960-8132 福島県福島市東浜町7-35

・ 代表取締役：日下 直哉

・ 事業内容：印刷業、就職応援メディア「COURSE」の発行・運営、地域応援事業 ほか

・ 創業：大正12年(1923年)

・ HP：https://kusaka-pr.jp/

本件に関するお問い合わせ先

クサカ印刷所（ふくしま信夫百景）

ふくしまCOURSE EXPO 事務局（株式会社クサカ印刷所内）

担当：佐藤 萌衣（さとう めい） 舞木 千尋（もうぎ ちひろ） 日下直哉（くさか なおや）

TEL：024-534-7135（平日9:00～17:00）

FAX：024-531-2604

Email：expo@kpri.jp

※学校への直接のお問い合わせはご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

