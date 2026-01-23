アーティストコラボレーション CHUMS×守矢努

株式会社ランドウェル

株式会社ランドウェル（東京都港区北青山、代表取締役：土屋芳隆）は、日本総代理店を務めるアウトドア・カジュアルブランド「CHUMS（チャムス）」はアーティストコラボレーションシリーズ第5弾として、ステンシルアーティスト「守矢努」を迎えます。

●コンセプトは「温故知新」

CHUMS の2026年シーズンテーマである 「温故知新」。

アメリカ・ユタ州のリバーガイドが立ち上げたブランドのルーツを今回のコラボレーションで表現。創業者がリバーガイドとして活動の傍ら、サングラスを落とさないようにリテイナーを発明したCHUMS。その歴史の中に守矢氏が感じたのは、ヒッピー、パンクス、スケーターたちが持つ「長いものには巻かれない」「無いものは自分たちで作る」という精神性でした。そのマインドを現代的に解釈し、ステンシルとスプレーを用いたデザインで表現。大量生産でありながら、一点もののハンドメイド感にこだわったラインナップとなりました。

アトリエで撮影したインタビューをYouTubeで公開中。https://youtu.be/UhkFs2RM3qc

■商品一覧ページ：https://www.chums.jp/topics/tsutomu-moriya

■特設ページ：https://www.chums.jp/topics/tsutomu-moriya-special-page

[＊発売日の1/23(金)に公開]

●ラインナップ

サイズ：WM,WL,S,M,L,XL,XXL（ボトムスはWL展開なし）

守矢努 Military Coat PRICE：\28,380(tax in)守矢努 Military Cargo Pants PRICE:\18,480(tax in)

守矢努 Chambray L/S Shirt PRICE:\15,180(tax in)守矢努 L/S T-Shirt PRICE:\7,920(tax in)

守矢努 Old Booby T-Shirt PRICE:\6,930(tax in)守矢努 Balloon CHUMS T-Shirt PRICE:\7,480(tax in)

守矢努 CHUMS College T-Shirt PRICE:\6,930 (tax in)守矢努 Bush Pilot Cap PRICE:\5,280(tax in)

守矢努 Work Apron PRICE:\12,980 (tax in)守矢努 3D Print Socks PRICE:\2,200(tax in)守矢努 Canvas Rope Tote Bag PRICE: \6,930 (tax in)守矢努 Camper Wave Bottle 500ml PRICE: \4,620(tax in)

守矢努 Camper Wave Tumbler PRICE：\3,520(tax in)

●CHUMS表参道店で作品展示イベント開催

今回のコラボレーションを記念して2026年3月20日（金・祝）～ 3月29日（日）の期間、CHUMS表参道店にて守矢努のアート展示イベントを開催します。CHUMSとのコラボレーションデザインアートは、作品展示だけでなく一部購入も可能です。また、イベント期間中の3月20日（金・祝）～3月22日（日）の3日間は、アーティスト本人によるステンシルワークショップも実施します。CHUMS×守矢努のコラボレーション商品をご購入のうえSNS投稿をしていただくと、コラボ商品へのステンシルワークショップに無料でご参加いただけます。ぜひこの機会をお見逃しなく。

【開催概要】

作品展示期間：2026年3月20日（金・祝）～3月29日（日）

会場：CHUMS表参道店（東京都渋谷区神宮前5-2-21）

営業時間：11:00～20:00（会期中は無休）

●守矢努/TSUTOMU MORIYA

ルーツは長野県諏訪市、東京と諏訪の２拠点生活。

桑沢デザイン研究所卒業後

アートディレクター／デザイナーとして活躍、

近年はステンシルアーティスト、アブストラクトペンティングアーティストとして活躍している。

Instagram：https://www.instagram.com/tsutomu_moriya/

●「CHUMS（チャムス）」ブランド概要

アメリカ・ユタ州のコロラド川でリバーガイドをしていた創業者は、ラフティングの際にサングラスが川へ落ちてしまうという悩みからサングラスストラップを開発。こうして生み出されたのが、CHUMSのファーストプロダクト“CHUMS Original Retainer（オリジナルリテイナー）”でした。

ユタ州ハリケーンに工場を設立し、ブランドマスコットのブービーバードが誕生、スウェットを使ったアパレルの展開を開始。そこから40年以上、日々の生活の中に「こんなアイテムがあったらいいな」を形にし続けています。

●ブランドのマスコット：ブービーバード（Booby Bird）

エクアドルから南メキシコの海岸線、日本では小笠原諸島に生息する『かつお鳥』。とても人懐こく警戒心がないため、南米の漁師たちには

『bobo（ボーボー鳥）』とも呼ばれ、誰でもお馴染みの最下位から２番目のブービー賞と同じ単語です。

CHUMS Japan 公式ウェブサイト http://www.chums.jp/

CHUMS Japan 公式Instagram https://www.instagram.com/chums_japan/

CHUMS Japan 公式X https://twitter.com/chumsjapan

CHUMS Japan 公式Facebook https://www.facebook.com/shop.chums.jp/

CHUMS Japan 公式YouTube https://www.youtube.com/user/ChumsOfficial

「CHUMS(R)︎」、「BOOBY BIRD(R)︎」、「ブービーバード(R)︎」は株式会社ランドウェルの登録商標です。