【大阪・西淀川】支援学校が日本一アツいライブ会場に。HIPPYが歌う「君に捧げる応援歌」が鳴り響く「障がい・性別・人種・年齢・世代を越えて、相互理解を深めるイベント」

特定非営利活動法人VAROR

ごちゃまぜフェス2026

・日時：2026年2月21日（土）12：00～17：00（予定）

・場所：大阪府立出来島支援学校

NPO法人VAROR（事務所所在地：兵庫県三田市、理事長：辻和王）は、2026年2月21日（土）に大阪府立出来島支援学校で開催する「ごちゃまぜフェス2026」に、アーティストのHIPPY氏がスペシャルゲストとして出演することを決定いたしました。また、本イベントの開催、および将来的な「京セラドームでの1万人規模イベント」の実現を目指し、1,000人の支援者を募るクラウドファンディングをCAMPFIREにて実施中！

心震わす応援歌を届ける「HIPPY」が、「ごちゃまぜフェス」のステージへ

今回のフェス最大の目玉は、YouTubeで合計1億回再生を超える代表曲「君に捧げる応援歌」で知られるアーティスト、HIPPY氏の出演です。 「一人ひとりが大切な存在である」というVARORの理念と、困難に立ち向かう人々に寄り添うHIPPY氏のメッセージが共鳴し、今回の出演が実現しました。当日は、障がいのある子どもたちや地域住民と共に、音楽を通じて「誰もが主役になれる瞬間」を創り出します。

■クラウドファンディングの目的

本プロジェクトの目的は、資金調達だけでなく共に社会を変える「1,000人の仲間」と出会うこと。

プロジェクト名： ”ごちゃまぜフェス2026”を1000人の仲間と大成功させたい！

資金の使い道： イベント開催に関わる費用全般（音響・設営費、ボランティアの運営経費など）

支援者特典： 1,000円の支援で、当日会場に掲出する「特大ポスター」にお名前を掲載し、イベントを一緒に作り上げる証とします。また「VIPスポンサー権」「スポンサー権」を追加させていただきました。詳しくは下記ページをご覧ください。

クラウドファンディング詳細（CAMPFIRE）

https://camp-fire.jp/projects/894481/view

目標金額：1,000,000円（1,000円×1,000人の支援を目指します）

■活動の背景：なぜ今、この活動が必要なのか

現在、障がいのある子どもたちが社会の中で大勢の拍手を浴び、自信を持つ機会は決して多くありません。現役の支援学校教諭でもある代表辻和王は、「1万人から拍手を浴びる経験が、子どもたちの人生を変える」「その姿を見て、お母さんに『この子を産んで良かった』と心から思ってほしい」という強い想いから、この活動をスタートさせました。 今回のフェスは「京セラドーム開催」という大きな夢に向けた、地域からの挑戦です。

■イベント「ごちゃまぜフェス2026」の見どころ

1.HIPPYスペシャルライブ： 全ての挑戦者にエールを送る、魂のステージ。

2.ごちゃまぜファッションショー： 障がいの有無を越えたモデルたちが、上田安子服飾専門学校・高津理容美容専門学校のスタイリングで輝きます。

3.エンターテイメント：.SABO10・KAZUYOによる音楽ライブ・100人ダンスチャレンジ・ダブルダッチなどライブパフォーマンスで会場を盛り上げます。

4.出店ブース： 社会貢献に取り組む団体30ブースが出店。

５.フットサル大会：会場グラウンドにて知的障がいのある子どもたちのフットサル大会を開催します。

■代表理事・辻和王のコメント

HIPPYさんの歌声は、私たちが目指す『誰もが輝ける社会』の象徴です。このフェスを通じて、一人でも多くの方に、障がいがあるなしに関わらず混ざり合う『ごちゃまぜ』の素晴らしさを体感していただきたい。ぜひ、当日会場でお待ちしております！

■開催概要

日時： 2026年2月21日（土）

会場： 大阪府立出来島支援学校（大阪市西淀川区）

主催： NPO法人VAROR

協力：大阪府立出来島支援学校 西淀川区役所 NPO法人にしよどにこネット 出来島商店会

高津理容美容専門学校 上田安子服飾専門学校 株式会社 Next Smile ELE 株式会社

中村ひとみ loop-precious LEA hair 株式会社ディープサンクス 和文化サロンなごみ

■法人概要

法人名： 特定非営利活動法人VAROR（バロール）

代表理事： 辻 和王（理事5名）

事業内容： 障がい理解に寄与するイベント企画、難病児等の余暇支援

公式HP： https://varor.hp.peraichi.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

NPO法人VAROR 事務局（メール：gochamaze96@gmail.com）