瀬戸内の美しさを体現するアルコールブランド「多島海 -TATOUMI-」より山口県初のクラフトスピリッツが誕生

地域商社やまぐち株式会社

地域商社やまぐち株式会社（代表取締役：植木 智規）は、瀬戸内の美しさを体現するアルコールブランド「多島海 -TATOUMI-」シリーズより、純米大吟醸仕込みの焼酎と、山口県産の希少柑橘「ゆずきち」を蒸留したスピリッツ「多島海CRAFT SPIRITS」を2026年1月23日に発売いたします。

■ ブランドコンセプト「多島海 -TATOUMI-」

「多島海」とは、瀬戸内海やエーゲ海のように多数の島々が連なる、美しく穏やかな海域を指します。

誰もが“美しい”と感じる普遍的な景色のように、誰が飲んでも“綺麗で美味しい”と感じられる酒を届けたい。その想いから、この名を冠しました。

また、ブランドの売上の一部は「認定NPO法人 瀬戸内オリーブ基金(*1、以下：オリーブ基金)」に寄付され、瀬戸内海の環境保全に役立てられます。

-美しい景色は人生を幸福にする-その価値を未来へつなぐ取り組みです。

(*1)オリーブ基金…瀬戸内海の離島、豊島（てしま）でかつて起こった有害産業廃棄物の不法投棄をきっかけに、瀬戸内海エリアの豊かな自然環境を守り、次世代へ引き継ぐことを目的として活動するNPO法人です。

■ 商品の特長

「多島海 CRAFT SPIRITS」は、株式会社獺祭を経て、現在は地域商社やまぐちで酒類事業を担当する高木真吾がコンセプトを立案し、株式会社山縣本店にて日本酒・リキュール・ジンなどを手がける小笠原光宏杜氏が製造を担当しています。

純米大吟醸仕込みの粕取焼酎に、山口県産柑橘「ゆずきち」の果汁を約30％ブレンドし、元バーテンダーの経歴を持つ小笠原杜氏が再蒸留することで、糖類・香料無添加ながらも、ゆずきちの爽やかな香りが鮮やかに際立つスピリッツに仕上げました。

純米大吟醸仕込みという手間と時間をかけ、2年以上の歳月を経て誕生した上質なクラフトスピリッツです。

■ 商品概要- 商品名：多島海 CRAFT SPIRITS- 内容量：720ml- 希望小売価格（税抜）：5,000円- JANコード：4573101660115- 製造者：株式会社山縣本店- 販売者：地域商社やまぐち株式会社

■ 製造パートナー

山縣本店（山口県周南市・1875年創業）は、瀬戸内海の旧山陽道に面した老舗酒蔵です。

井戸から湧き出る天然水と、瀬戸内の豊かな気候で育った山口県産のお米を使い、精緻な手作業を活かした伝統的な寒造りで日本酒「防長鶴」「かほり」などを展開しています。

また、日本酒以外にも、焼酎や梅酒の開発にも取り組んでおり、“革新する老舗”として知られています。

■ 今後の展望

2025年よりテストマーケティングを開始した「多島海」ブランドは、2026年より本格的に始動し、“瀬戸内海の美しさを味わえるブランド”として、世界に向けて発信を続けてまいります。

- 日本酒：技術力の高い酒蔵との連携強化（2026年に3酒蔵と連携予定- スピリッツ：希少価値の高い地域資源を活かした新商品開発

さらに、小さな一歩を大きな未来へつなげるため、低グリテリン米の栽培にも関与を開始。かつて獺祭が「山田錦が足りないなら作ろう」と動いた姿に倣い、低グリテリン米の生産拡大に挑戦しています。

そしてもう一歩踏み込み、ブランド名「多島海」が象徴する瀬戸内海の美しさを未来へ残すため、オリーブ基金への寄付を決断しました。

「美しい景観があるからこそ、心豊かな暮らしがある」という信念が、多島海ブランドを支えています。