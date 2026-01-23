株式会社セルバンク

特定細胞加工物製造事業を展開する株式会社セルバンク（所在地：東京都中央区、代表取締役：北條元治、以下「当社」）は、フォンタナクリニック天神（所在地：福岡県福岡市、院長：松本かな子）を提携医療機関とし、皮膚再生治療（以下「肌の再生医療」）に用いる自家培養真皮線維芽細胞の提供を開始いたしました。フォンタナクリニック天神は美容外科、美容皮膚科を診療するクリニックです。天神や博多から徒歩圏内の立地で地元に根差し、また肌質や生活スタイルに合わせたオーダーメイド医療の提供を目指されています。

提供サービス https://cellbank.co.jp/hcps/safety_qualitycontrol/

■セルバンクについて

当社は、2004年に創業し、まだ「再生医療」という言葉が世の中に認知される前から細胞を提供し続けて参りました。2014年に施行された「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」に伴い、2015年に厚生労働省より特定細胞加工物製造業許可を取得いたしました。

敷地面積約300平方メートル の大規模な細胞培養加工施設（CPC）を有し、細胞加工物の製造、保管を行い、肌の再生医療（美容分野）やひざの再生医療（整形外科分野）を提供する国内100院以上の医療機関と受託業務を行い、年間5,000件以上の培養を行っています。（2026年1月現在）

全国の医療機関への導入支援実績と、20年以上にわたる細胞保管実績を持つ当社の技術力を活用し、当社では運用面含め包括的に提携医療機関様の支援を行って参ります。

■フォンタナクリニック天神 松本かな子院長よりコメント

今回の自家培養真皮線維芽細胞を利用した肌の再生医療の導入について、松本かな子院長の以下のお考えのもと実現いたしました。

「当院では"全ての人を美しく、全ての人を幸せに"をテーマに、医学的な見地から患者様一人ひとりに合った治療計画をご提案しております。先進的な医療を取り入れながら患者様が"今日よりも明日、輝ける人生"を送れるように、寄り添ったクリニックを目指しています。」（松本かな子院長）

■肌の再生医療とは

再生医療とは、細胞を使ってからだの失われた機能や組織に働きかけることを目的としており、その中で肌の再生医療は、自身の真皮線維芽細胞を培養し、皮膚の中で細胞が減少した部分に移植する美容療法です。真皮線維芽細胞には肌のハリや潤いを保つ、コラーゲン・ヒアルロン酸・エラスチンを生成する働きがあり、加齢などで減少した真皮線維芽細胞を移植して増やすことで、シワやたるみといった症状の改善が期待されます。また、自分自身の細胞のみを使用するため、効果が自然であることが特徴です。

■フォンタナクリニック天神

〒810-0021

福岡県福岡市中央区今泉1-18-23 カーサフォンタナ2F

院長 松本かな子

URL https://fontana-clinic.jp/

診療内容 美容外科、美容皮膚科

■株式会社セルバンク

〒104-0054

東京都中央区勝どき1-13-1 イヌイビル・カチドキ 3・4F

代表者 代表取締役 北條元治

URL https://cellbank.co.jp/

事業内容 特定細胞加工物製造事業、細胞保管事業、再生医療支援事業

■本件に関するお問い合わせ

株式会社セルバンク

担当部署：経営企画部

電話番号：03-5547-0207

Email：info@cellbank.co.jp