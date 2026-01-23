経済産業省近畿経済産業局「J-Startup KANSAI」に、関西発の有望スタートアップとして「あかり保証」が選定

株式会社あかり保証

株式会社あかり保証（所在地：大阪府大阪市北区、代表取締役：清水勇希）は、関西発の有望なスタートアップとして、経済産業省近畿経済産業局が主催する「J-Startup KANSAI 2025」に選定されました。

■J-Startup KANSAIとは

令和２年９月に始動した「J‑Startup KANSAI」は、経済産業省近畿経済産業局が主催する関西発の有望スタートアップを、地域ぐるみで支援するプログラムです。従来の「裾野の拡大」から、「高さの創出」へと方針を転換し、プログラムを次のステージへ進めるためのリニューアルを、全国に先駆けて実施しました。J-Startup優遇策や関西独自の支援等を官民連携により展開し、選定企業の飛躍的な成長の実現をサポートする取組みです。

J-Startup KANSAI プレスリリース：https://www.kansai.meti.go.jp/3-3shinki/Startup/J-Startup/news/jsk_sentei2025.html

■あかり保証の取り組みについて

超高齢社会に伴い、従来、家族が担ってきた入院時・施設入所時の身元保証人の引受、亡くなられた後の葬儀手続等のいわゆる「身元保証」事務を、家族が担うことができなくなっています。そこで、近年、家族の代わりに（いわば家族代行として）身元保証事務を行う身元保証業者が激増しています。

ただ、この身元保証事務に関して法規制はなく、現状、無法地帯であり、悪徳業者も存在し、金銭トラブルも年々増加傾向にあります。

あかり保証は、弁護士、司法書士、看護師、ケアマネジャー等の信頼のある専門家集団とともに、国が定めるガイドラインを遵守して、信頼のある身元保証サービス（債務の保証、緊急時の対応、身柄の引取り等）を提供し、全ての高齢者の方が、安心して老後を過ごすことができるよう信頼のある身元保証サービスを提供してまいります。

主なご利用者様：- 一人暮らしで頼れる親族がいない高齢者- 子供がいないご夫婦 家族はいるが疎遠、または関係が難しい方- 将来に備えて終活を考える40～60代の単身者- 親の老後を支える現役世代（リスク分散）よくあるお悩み：- 将来、身寄りがいないため保証人が必要- 亡くなった後の手続きを家族に負担させたくない- 両親の終活対応をお願いしたい- 入院時に保証人がいないため、入院を断られた- 老人ホームに入居したいが、保証人が見つからない- 死後の手続きを任せられる人がいない

あかり保証は、全国初の業界団体「全国高齢者等終身サポート事業者協会」（全終協）を設立し、お客様が利用しやすい体制の構築を進めています。また、あかり保証は、全終協に所属する事業者の中で、唯一、弁護士が母体の事業者です。弁護士としての知識・経験等も活かし、官公庁とも連携の上、制度整備や業界連携を通じた業界全体の信頼向上に積極的に取り組んでいます。

会社概要

社名：株式会社あかり保証

所在地：〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4丁目3-18 MF西天満ビル11階AB号室

代表者：代表取締役 清水勇希

資本金：1億円（準備金を含む）

創業：2024年7月8日

事業概要：弁護士、司法書士等の信頼のある専門家集団とともに、国が定めるガイドラインを遵守し、身元保証サービス（債務の保証、緊急時の対応、身柄の引き取り等）「あかり保証」の提供

公式サイト：https://www.akarihosho.jp/

PR TIMES（あかり保証）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000156029.html