中小企業・店舗向けに、月額3万円から始められる、LINE公式アカウント運用代行サービス「LPRO（エルプロ）」1月23日（金）より本格展開開始

株式会社RevisionがLINE運用代行サービス「LPRO」を提供開始

株式会社Revision

企業のWEB戦略構築支援などを手がける株式会社Revision(https://re-v.co.jp/)（所在地：栃木県宇都宮市、代表取締役：山川 晃太郎、以下、Revision）は、企業・店舗のLINE公式アカウントの活用を支援する運用代行サービス「LPRO（エルプロ）」の本格展開を2026年1月23日（金）より開始いたします。

LPROは1社1名の専任担当制でありながら、月額3万円～という“高品質かつ低価格”というLINE運用代行サービスを実現しました。

LINEは年齢、性別問わず、全年代で利用され、国内月間ユーザー数は9,900万人（2025年6月末時点）※1 さらに、SNSを利用している人のうち、LINEしか使用していない人の割合が41.2%と、LINEでしか接点が持てないユーザーも数多く存在します。そんな日常のコミュニケーションでは欠かすことのできないツールがLINEです。

その一方で、 「配信しても反応がない」「運用ノウハウがない」「成果が出ない」といった課題を抱える企業も少なくありません。

Revisionでは、これまで100業種・200アカウント以上のご支援を行ってきました。その実績に加えて、総合的なWEBマーケティング支援の知見・ノウハウを持った専門チームが、戦略的な設計を行い、集客・売上につながる導線を構築。さらに、日々の配信から分析、運用改善までのLINE運用を1社1名の専任担当がご支援いたします。

これまで運用をご支援してきた、ホテル、美容クリニック、スクールなどでは、「運用3ヶ月で登録0人→1,000人を達成した」「月間友だち獲得数が1万人を超えた」「毎月200～300組の来客増加になった」という成果につながっています。

※1 LINEヤフー株式会社「LINEヤフー マーケティングキャンパス」

LPROのサービス特徴

１.戦略的なLINE構築で、最小コスト・最大成果を実現

業種・目的ごとに必要な施策のみを設計。

「部分的なサポート」から「完全代行」まで柔軟に対応し、無駄のない戦略で成果を最大化します。

２.初期構築～運用まで専任担当がワンストップ対応

ヒアリングからアカウント設計、配信・分析までを1社1名の専任担当が一気通貫でサポート。

内製のデザイナーとエンジニアによる高品質なクリエイティブで、統一感のあるスピーディーな運用を実現します。

３.100業種・200アカウント以上の実績による最適設計

飲食、美容、クリニック、EC、宿泊、観光など多岐にわたる業種での支援実績をもとに、業界ごとの成果パターンを再現。実績に基づいた設計で、成果を出す運用を実現します。

４.WEBマーケティング支援の知見・ノウハウによる効果的なLINE運用を実現

総合的なWEBマーケティング支援の知見・ノウハウと、広告運用やInstagram運用代行など、集客支援もご提案可能な専門チームが、より効果的な運用をご支援します。

＜運用の流れ＞

１.ヒアリング・全体戦略

お客さまのビジネス課題やLINE公式アカウントの運用目的などを詳しくヒアリング。アカウントの運用目的などが明確にすることで、成果の出るアカウント運用につながっていきます。

２.LINE設計

LINE公式アカウントは、導入前にどのようなアカウントになるのかイメージが付きにくいというお声も。そのため、Revisionでは導入イメージを具体的に可視化して、すり合わせを行った上でLINE導入をさせていただきます。

３.LINE構築

プロフィールページ、あいさつメッセージ、リッチメニューなどのLINE運用に必要な機能を実装。LINE構築には画像などの制作も必要になりますが、クリエイティブ制作もRevisionで実施いたします。

４.運用開始・メッセージ配信

HPへのLINE登録バナーの設置、店頭での販促物などもRevisionで制作。友だちの登録が始まったら、同時にメッセージ配信を行っていきます。

５.分析・改善

配信したメッセージがどのくらいの人に読まれたのか、実際にどのくらい政策につながっているのかなどを分析。分析結果より、より良いメッセージ配信の勝ちパターンを増やし、さらなる成果につながる運用を目指します。

＜料金プラン＞

価格：30,000円（税抜）/月～

※初期構築が必要な場合、150,000円～（税抜）の費用がかかります。初期費用の詳細お見積りはお問い合わせください。

※ニーズに応じて4つのプランから選択可能。（ライト／ベーシック／スタンダード／プレミアム）

内容：チャットサポート、軽微な修正・追加作業、配信代行、分析レポート作成

※スタンダードプラン以上の場合、zoomコンサルを実施します

＜問い合わせ＞

LPRO（エルプロ）に関するお問い合わせは、公式WEBサイトよりお願いいたします。

LPRO 公式WEBサイト：https://re-v.co.jp/lpro/

LPRO LINE公式アカウントURL：https://form.lmes.jp/landing-qr/2008308388-JdQKVNpX?uLand=VirOp9

LINE導入・運用事例

朝日学生新聞社「朝日みつかるナビ 中学受験情報」

朝日新聞社と朝日学生新聞社が共同で運営する「朝日みつかるナビ」は、中学受験を考えているご家庭を応援するための情報サイトです。

「わが子にピッタリな学校がみつかる」をコンセプトに、中学校の魅力が伝わる動画やインタビューを、多数発信しています。

リアルな受験体験記や、最新の入試動向、勉強の取り組み方などをご紹介する受験コラムも好評です。

同メディアでは、より多くの方に価値ある情報を届けるため、LINE公式アカウントを活用したコミュニケーション強化を推進。保護者や受験生一人ひとりに寄り添った情報提供を実現するためのLINEマーケティング支援を、Revisionで行なっています。

その他の主な導入事例

Revision(https://re-v.co.jp)について

実施施策- LINE登録特典を用意して、新聞、SNS、HPなど、さまざまな媒体ごとにLINE誘導- LINE登録者に対して有益な情報提供ができるようリッチメニューを設置- 受験に役立つ情報を定期配信成果- 運用3ヶ月で登録0人→1,000人を達成- 配信クリック率19%と、通常の4～5倍ほどの反応率を獲得- 感度の高い見込み顧客を継続的に獲得- スクール系：月間友だち獲得数が1万人超え！運用2年で獲得数が100倍に- 人材派遣系：業務フローを自動化して労力負担を3/4に！最大50%の取りこぼしをほぼ0%に- 店舗：1配信あたり3,000人～5,000人が反応！毎月200～300組の来客増加に- バスツアー：これまで電話のみだった予約がLINE経由でも発生するように

主軸のWEB制作事業、コーポレートサイトや採用サイト、LP（ランディングページ）やメディアサイトの制作まで、各部門のエキスパートが連携しビジネス課題を解決するWEBサイトを提供します。

社名：株式会社Revision 設立：2019年3月 資本金：1,000万円 代表者：山川 晃太郎

所在地：宇都宮本社（栃木県宇都宮市錦2丁目4-3）

東京オフィス（東京都渋谷区代々木3-1-11 パシフィックスクエア代々木 4F）

事業内容：ホームページ制作、採用サイト制作、SEO対策、動画制作、WEBコンサルティング、SNSマーケティング

ホームページ：https://re-v.co.jp

◯本件に関するお問い合せ先

株式会社Revision 広報：青木・山川（代表携帯 070-6402-4518、本社 028-680-6833）

Mail：info@re-v.co.jp

▼LPRO LINE公式アカウントからのお問い合わせはこちら

https://form.lmes.jp/landing-qr/2008308388-JdQKVNpX?uLand=VirOp9