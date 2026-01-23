クリエイターコラボプラットフォーム「FEAT」取引手数料を無料化へ

KUROGO株式会社FEATの手数料に関する図解

プラットフォーム／制作事業を展開する KUROGO株式会社（読み：クロゴ、本社：東京都中央区、代表取締役：工藤 吟）は、運営するクリエイターコラボプラットフォーム「FEAT」 において、取引手数料の完全無料化を実施したことをお知らせいたします。

これにより、クリエイター同士が銀行振込による直接取引を行うことが可能となります。

なお、身元の匿名性確保や報酬の未払い・持ち逃げ防止を目的として、決済サービス Stripe を利用した取引機能「FEATで取引」は引き続き提供いたします。

あわせて、「FEATで取引」における手数料については、従来の 15％から5％へ大幅に引き下げ、より利用しやすい取引環境を実現しました。

この仕様変更により、より多くのクリエイターに加え、請求書での支払いを主とする企業やレーベルなど、幅広いユーザー層が自由にご利用いただけるようになりました。

2026年からは、本格的に「クリエイティブのインフラ」となることを目指し、より価値のあるサービスの提供に取り組んでまいります。

▪️「FEAT」について

FEATモックアップ

「FEAT」は、コンポーザー、シンガー、イラストレーター、動画クリエイターなど、ジャンルや領域を問わず、さまざまなクリエイター同士が自由につながり、共作することができる新しい形のコラボレーション・プラットフォームです。

近年、メジャーレーベルや芸能事務所に所属せず、個人や小規模なグループで独立して作品を発表していく「インディペンデントアーティスト（DIYアーティストとも呼ばれます）」が急速に台頭しています。こうしたアーティストたちの存在感は年々増しており、数年後にはメインストリームとなることが予想されます。

「FEAT」は、従来の“事務所”のような固定的な枠組みにとらわれず、個人が自分のスキルを活かし、プロジェクト単位で柔軟に参加できる環境を提供します。「クリエイターファーストのコラボプラットフォーム」をテーマに、アーティスト新時代のインフラを目指しております。

リリースから1年で登録クリエイターは約5,000人となり、日々多くの作品が制作されております。

「FEAT」はこちら：https://feat.kurogo.studio/

会社情報

名称 ：KUROGO株式会社

住所 ：東京都中央区京橋2丁目2番1号

代表取締役：工藤 吟

設立 ：2023年5月11日

Webサイト：https://www.company.kurogo.studio/

FEAT ：https://feat.kurogo.studio/