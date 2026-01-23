【 DULTON HOME 】住宅新商品 DH DINER 発売

株式会社ダルトンDH DINER

「道具を愉しむ、もうひとつの豊かさ」をコンセプトに展開する、1988年創業のインテリア雑貨メーカー株式会社ダルトン（本社：静岡県静岡市、代表取締役：君塚 真）が手がける住宅ブランド DULTON HOME（ダルトンホーム） は、「GOOD DINING,GOOD MOMENTS,GOOD SPACE」をメインコンセプトとし、「食を愉しむ」暮らしを提案する新たな住宅商品 「DH DINER（ディーエイチダイナー）」 を、2026年1月23日（金） より発売いたします。

DH DINER公式ページ▶︎https://www.dultonhome.com/house/dhdiner/

【 FRIENDLY WORKS | 共同開発について 】FRIENDLY WORKS | 左 GL DINER、右 DH DINER

本商品は、株式会社LIXIL住宅研究所（本社：東京都品川区）が展開する住宅ブランドGLホーム（ジーエルホーム）とDULTON HOMEが、一つのコンセプトを共有し、想いを重ねながら開発した住宅商品です。

「海外感のある住宅デザイン」という共通項を持つブランド同士の出会いから生まれ、「食を愉しむ」 という共通コンセプトのもと、DULTON HOMEとGLホーム、異なる強みを持つ住宅フランチャイズ同士が、共同でコンセプト設計を行いました。

それぞれのブランドの思想やデザイン性を反映した専用商品を用意し、商品設計および販売は各社が独立して行います。共同開発でありながら、各ブランドの個性と強みを最大限に活かした商品展開を実現しています。

【 DH DINER について 】DH DINER | ダイニングDH DINER | 2F コモンスペース□商品特徴

家族の暮らしを中心に考えた間取りは、南面に配したダイニングが個室的な落ち着きを演出し、毎日の食事シーンを心地よく彩ります。中央に配置されたキッチンは、ダイニングやリビングと自然に繋がり、家族とのコミュニケーションが生まれる中心の空間です。リビングにはダルトンの家具を使ったカウンターを設け、軽い食事や読書、趣味の時間も楽しめます。ゆったりとした洗面、SCやランドリー、2階のコモンスペース、WICなど、日常の動線や収納も考慮。暮らしの中の様々なシーンを柔らかく繋ぎ、家族の時間を豊かにするプランです。

ベースプラン 1Fベースプラン 2F

□プラン

ベースプランに加え、住まい手のライフスタイルに合わせて4つのアレンジプランをご用意

１.BASE PLAN [ 30.75坪/南 ]

２.BALCONY LIFE PLAN [ 30坪/南 ]

３.OPEN DINING PLAN [ 30.75坪/南 ]

４.SMART ENTRY PLAN [ 31.5坪/南 ]

５.CENTRAL DINING PLAN [ 30.25坪/北 ]

全てのプランはこちら▶︎https://www.dultonhome.com/house/dhdiner/

□商品概要

・商品名：DH DINER(ディーエイチダイナー)

・発売日：2026年1月23日(金)

・販売地域：ダルトンホーム加盟店施工エリア

加盟店一覧はこちら▶︎https://www.dultonhome.com/builders/

・公式ウェブサイト：https://www.dultonhome.com/house/dhdiner/

【 成約特典について 】

DULTON HOMEオーナー全員にプレゼント！

１.DULTONアイテム100万円分プレゼント！

２.入居日から3年間DULTONショップで使える10%OFFクーポンを進呈！

３.DULTON HOMEオーナーの証、メンバーズプレートを進呈！

▶︎https://www.dultonhome.com/benefit/

【 DULTON HOMEについて 】

1988年創業のインテリア雑貨メーカー DULTONが提案する住宅ブランド。ガレージ付き2階建て住宅や平屋を展開。

「主役は“住む人”。」をコンセプトに、創り手がライフスタイルを押し付けるのではなく、ジブンらしいライフスタイルをそれぞれが楽しめる住宅。DULTONアイテムがある暮らしを提案しています。

ダルトンホームオフィシャルウェブサイト▶︎https://www.dultonhome.com/

ダルトンホーム インスタグラム▶︎https://www.instagram.com/dulton_home/

会社名：株式会社ダルトン

設立：1988年7月

代表取締役社長：君塚 真

資本金：1,000万円

本社所在地：静岡県静岡市葵区長沼南11-5

ダルトンオフィシャルウェブサイト▶︎https://www.dulton.jp/

【 FRIENDLY WORKS 】

1970年創業。1974年に日本で初めて北米式ツーバイフォー工法を導入したハウスメーカーのパイオニア。以来、枠組壁工法(ツーバイフォー・ツーバイシックス)による、優れた性能と美 しいデザインを両立した住まいを提供しています。「家を遊びつくそう。」をコンセプトに、アメリカンデザインをはじめとする多彩な海外デザインと、日本の気候風土に合わせた高い住宅性 能(Japan Quality)で、お客様の豊かな暮らしを提案しています。

会社名： 株式会社LIXIL住宅研究所 ジーエルホームカンパニー

代表者：執行役員カンパニープレジデント 西浜 将児

本社所在地：〒141－0033 東京都品川区西品川1-1-1

株式会社LIXIL住宅研究所▶︎https://www.lixil-jk.co.jp/

GLホーム▶︎https://www.glhome.lixil-jk.co.jp/

