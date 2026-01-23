現役社員の口コミサービス「VOiCE」を導入し、現役社員の「生の声」を公開

株式会社ジェイテック

ソフトウェアを通して様々な情報サービス事業を展開する株式会社ジェイテック（以下「ジェイテック」）は、採用活動における情報の透明性を高め、求職者との相互理解を深めることを目的に、Zenken株式会社が提供する現役社員の口コミサイト「VOiCE」を導入しましたのでお知らせいたします。

株式会社ジェイテック「VOiCE」掲載ページ

https://www.shain-voice.com/corporate/088131074779913

導入の背景

近年、就職・転職活動において「企業文化」や「実際の働き方」とのフィット感がより重視されるようになっています。しかし、一般的な求人サイトなどの「人事視点の情報」や、退職者が中心となる「既存の口コミサイト」の情報だけでは、企業の現在の姿やリアルな雰囲気が求職者に伝わりきらず、入社後のミスマッチに繋がる課題がありました。

そこでジェイテックは、「今活躍している現役社員の声」こそが、求職者にとって最も参考になる情報であると考え、VOiCEの導入を決定しました。

VOiCEを通じて実現したいこと

本取り組みでは、所属部署や年次を問わず多くの社員にアンケートを実施し、その回答を「生の声」として公開しています。

掲載されている社員の声（一部抜粋）

今後の展望

- 活躍社員の「リアル」を届ける退職者の意見ではなく、現在進行形で業務に取り組む社員が感じている「やりがい」や「会社の課題」、「風土」をそのまま発信します。これにより、求職者は入社後の自身の活躍イメージを具体的に描くことが可能になります。- 入社後のミスマッチを軽減良い面だけでなく、社員が感じている課題や改善点も含めてフラットに公開することで、等身大のジェイテックを知っていただき、納得感を持ってキャリアを選択していただくことを目指します。- 社員の声に耳を傾ける組織へ本施策は、社外への発信だけでなく、既存社員が会社や仕事に対してどのような想いを持っているかを把握する機会でもあります。集まった声を真摯に受け止め、より働きがいのある組織づくりにも活かしていきます。- 「1年目の頃から実際のプロジェクトで開発を任せてもらえる機会がある。」- 「意欲ある社員の挑戦を歓迎し、チャンスを与えるという風土。手を挙げた人を全力でバックアップするという会社の姿勢があるからこそだと感じる。」- 「部署内外問わず、気軽に連絡が行える環境がある。他部署の方と関係性を築くことが可能。」

ジェイテックは、お客様だけでなく、働く社員や未来の仲間に対しても誠実であることを大切にしています。今後も情報の透明性を高める採用活動を推進し、ジェイテックの価値観に共感いただける方との出会いを創出してまいります。

採用情報はこちら

https://www.j-tech.jp/recruit/

報道関係お問い合わせ先

株式会社ジェイテック 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1-9-1 肥後橋センタービル12F

連絡先： 06-6445-0071 /06-6445-0072(FAX) Email：public_relations@j-tech.jp

担 当： 西村 （広報）

製造業向け生産ソリューション「J's Works Solution」

自社製品である生産管理ソフトウェア「J's Works ERP」を生産スケジューラと併せて「J's Works Solution」と称し、お客様の課題を把握・分析し最適なソリューションの提案を行っています。

導入の際にはコンサルティングから設計・開発、保守運用までの一貫したサポートを行い、製造現場のDX課題を解決しています。

https://www.j-tech.jp/solution/

クラウドソリューション

内製化支援、マイグレーション、アプリケーション開発、運用・保守を中心とした4種を提供しております。最新技術やサービスの導入にも積極的に取り組んでおり、導入・活用支援に関するご相談も承ります。

以下のAWS認定を受けていますので、安心してお任せいただけます。

企業実績

・AWSアドバンストティアパートナー

・AWS 50 APN Certification Distinction

・「AWS Japan Certification Award 2024」において「Rising Star of the Year」を受賞

・「Foundational Technical Review （FTR） for Service Offerings (SO) 」に合格

(マイグレーション&モダナイゼーション)

(クラウドアプリケーション開発サービス)

個人実績

・2025 Japan AWS Top Engineers

・2024-2025 Japan All AWS Certifications Engineers

・2025 Japan AWS Jr. Champions

＜対象クラウドサービス＞

・AWS（Amazon Web Services）

・Microsoft Azure

・Google Cloud

※上記以外のクラウドサービスもご相談可能です

https://www.j-tech.jp/service/cloud-solution/

受託開発

お客様からお預かりした案件や受託開発プロジェクトを通じて確かな信頼関係を築いてきました。設立当初から長年にわたるお付き合いを続けているお客様も多く、これまで培ってきた豊富な実績は大きな強みです。

お客様の課題を深く理解し、最適なソリューションを提供することで継続的な信頼関係を創出しています。今後も事業を拡大し、より多くのお客様のビジネス成長に貢献できるよう全力を尽くしてまいります。

https://www.j-tech.jp/service/contract-development/

システムエンジニアリングサービス

お客様のプロジェクトに、豊富な実績を持つジェイテックのエンジニアが常駐し、技術面からプロジェクトの成功を支援します。業務系システム開発、AI・IoTなどの組込・制御、サーバー・ネットワーク構築まで、各分野の専門家がお客様のチームに加わり、開発や運用を力強く推進します。

プロジェクト体制の強化や技術的な課題解決、内製化支援など、お客様の様々なニーズに合わせて最適な技術を提供します。最新技術の導入支援も、ぜひご相談ください。

■会社概要

会社名：株式会社ジェイテック

本社所在地：大阪府大阪市西区江戸堀

会社設立：1997年2月27日

資本金：3,000万円

代表取締役会長：應谷 大

代表取締役社長：中川 優介

URL：https://www.j-tech.jp/