ビースタイルメディアとCasa社、ひとり親家庭支援を目的とした相互支援契約を締結

株式会社ビースタイル ホールディングス

ビースタイルグループで求人サイト「しゅふＪＯＢ」を運営する株式会社ビースタイルメディア（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：石橋聖文）は、養育費保証サービス「養育費保証PLUS」を運営する、株式会社Casa（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：宮地正剛、以下Casa社）と、ひとり親支援を目的とした「相互支援に関する契約」を締結いたしました。

本契約は、両社の事業特性と強みを活かし、相互にサービスを紹介や情報発信を行うことで、ひとり親家庭が直面する課題解決を支援する取り組みです。

■背景

近年、育児や家事などと両立しながら働く人が増えており、個々のライフスタイルや家庭環境に応じた柔軟な就業環境へのニーズが高まっています。その中で、家庭を持つ働き手の中には、経済面や就労面でより大きな負担を抱えるケースもあります。特に、ひとり親家庭においては、養育費の未払いが家庭の生活基盤に影響を及ぼす社会課題の一つとなっています。

ビースタイルメディアは、求人サイト「しゅふＪＯＢ」を通じて、しゅふ層や子育て中の求職者の就業支援を行ってきました。一方、Casa社は「養育費保証PLUS」により、ひとり親家庭の経済的安定に取り組んできました。

今回の取り組みは、こうした両社の知見と支援領域を掛け合わせ、就業支援と生活安定の両輪で、ひとり親世帯の経済的自立をワンストップで支援できる体制の構築を目指すものです。

サービス紹介にとどまらず、女性の就労不安や養育費未払い問題といった社会課題に対して、ビジネスを通じて連携しながら解決を図り、より多くの家庭が必要な支援にアクセスできる環境づくりを進めてまいります。

■取り組み内容

それぞれが運営する媒体や情報発信の機会を活用し、相互にサービスや取り組みを紹介していきます。これにより、ひとり親家庭が必要とする支援にアクセスしやすい環境づくりを目指します。具体的な連携の内容や流れについては、以下の図のとおりです。

ビースタイルメディア代表取締役社長 石橋聖文コメント

当社は、しゅふ層を中心に、ライフスタイルや家庭環境に応じた多様な働き方を支援してきました。そうした事業活動の中で、就業機会の提供だけでなく、生活の安定に関わるさまざまな課題が存在することも実感しています。今回の連携は、当社が培ってきた就業支援の取り組みと、Casa社が取り組む養育費に関する課題解決を掛け合わせることで、ひとり親家庭に対して、より実効性のある支援を届けたいという思いから実現したものです。

本取り組みは、ビースタイルグループのMISSIONとして掲げる

「社会課題をビジネスで解決する」という考え方を体現する取り組みの一つです。今後も就業支援を通じて社会課題と向き合い、持続

的な価値の創出に取り組んでまいります。

しゅふＪＯＢとは？

しゅふのお仕事探しならしゅふＪＯＢ！

パート・アルバイトや、正社員、業務委託、派遣まで、しゅふ歓迎のお仕事情報が満載！しゅふに嬉しい条件で探せる、主婦と主夫のための求人サイトです。

⇒https://part.shufu-job.jp

<<第3回 日本サービス大賞 厚生労働大臣賞を受賞しました>>

https://service-award.jp/result_detail03/labor01.html

ビースタイルグループとは？

『時代に合わせた価値を創造する』という存在意義 -PURPOSE- のもと、その時代の社会問題や人々の不便を革新的な事業によって解決しようと取り組んでいます。創業以来、しゅふの雇用をのべ20万人以上創出してきた「しゅふＪＯＢ」や多様な働き方×ハイキャリアを実現する「スマートキャリア」など人材サービス事業を主軸に、業務自動化支援にも取り組み、目指す未来 -VISION- 『かかわる全ての人がしあわせ』を実現してまいります。





