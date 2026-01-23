「FOOD STYLE JAPAN ＜関西＞」出展企業と飲食店経営の“リアル”をつなぐ無料相談ブース「飲食DX支援コンシュルジュ」出展のお知らせ
「飲食DXコンシュルジュ」概要
一般社団法人これからの時代の・飲食店マネジメント協会（代表理事：山川博史、以下「これマネ」）は、「FOOD STYLE JAPAN ＜関西＞」（以下「FOOD STYLE JAPAN」）にご出展される企業・テックベンダーの皆さまを対象に、飲食店経営者とのマッチングに加え、飲食専門コンサルタントによる日々の現場でのヒアリングをもとに、貴社の商材を飲食現場に届く提案を形にする無料相談ブース「飲食DXコンシュルジュ」提供いたします。
「飲食DXコンシュルジュ」
対象：FOOD STYLE出展企業様・来場者様（無料・予約制）
時間：1社あたり15～30分程度
対応者：山川博史（協会代表理事）、これマネコンサルメンバー
下記のようなご相談に対応しております。
【飲食店経営の課題】
・ 人材不足・離職率の改善、スタッフ定着の仕組みづくり
・ 店長・マネージャーの教育体制や評価制度の再構築
・ 原価管理・FLコスト改善などの収益改善策
・ 衛生管理・外国人スタッフ研修・多店舗展開時の仕組み化
・ DX導入による業務効率化やデータ活用の検討
【出展企業側の課題】
・ 自社サービスが飲食現場に届きにくい／導入事例が増えない
・ 提案ストーリーを飲食企業の課題に即して整理したい
・ 飲食経営者やコンサルタントと連携してセミナーを企画したい
・ 既存クライアントとの関係を強化し、コミュニティを築きたい
・ コンサルタントや代理店との販路・紹介ルートを確立したい
・ 実践的な飲食専門コンサルとのマッチングを通じてチャンスを広げたい
今後の協業や相談のきっかけづくりに。
「飲食の未来を共につくる」活動を続けるこれマネが、出展企業と現場をつなぐ架け橋となります。
お申込み方法
来場者様５社限定受付スタート！
下記事前申し込みフォームよりエントリーください。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvdU2LK9TZ05ukUe1TSMjVaewW7dW5fmzHhJaMzf_TCXfw4A/viewform
※ご利用上の注意 （申込前に必ずお読みください）
・エントリー後、事務局にて調整を行いエントリー結果および商談日時等をご連絡します。
・こちらのエントリーは商談予約ではございません。
・スケジュール等によりお受けできかねる場合がございます。ご了承ください。
・本企画のご連絡については、以下エントリーフォーム内「開催日当日の商談ご担当者」にご入力いただいた方へお送りさせていただきます。
背景
飲食業界では、人材不足や離職率の高さ、教育体制の未整備、原価管理やFL比率の悪化、衛生管理や多店舗展開に伴う仕組みづくりといった課題が経営者を悩ませています。現場に寄り添い続けるこれマネにも、「いい人材が採用できない」「教育に時間を割けない」「コスト管理や衛生管理が徹底できない」といった声が数多く寄せられています。
一方で、DXベンダーや関連サービスを提供する出展企業からは、「良いサービスなのに、現場導入が進まない」「提案が飲食店経営の課題に直結せず、響きにくい」「既存クライアントの離脱防止や継続利用の仕組みがつくれない」といった課題が聞かれます。
こうした双方の課題を解決するためには、「現場のリアル」と「サービスの価値」を結びつける架け橋が必要です。今回の「飲食DXコンシュルジュ」では、全国150名以上の飲食専門コンサルタントとのネットワークを活かし、飲食店経営に即した課題解決と、ベンダーの提案力・販路拡大の両面をサポートいたします。
【展示会詳細】
■日時
2026年1月28日（水）・29日(木) 10:00～17:00(最終日は16時まで)
■会場
インテックス大阪 2号館 2G-12
■申し込み方法
以下URLより事前に来場登録をお済ませください。
※無料でご来場いただけます。
https://foodstyle.jp/kansai/attendance.php
■公式ホームページ
https://foodstyle.jp/kansai/
-----------------------------------------
一般社団法人これからの時代の・飲食店マネジメント協会について
これマネは、飲食店オールインワンソリューション「これマネ教育DX」の活用を中心とした、飲食ビジネスの課題に向き合う経営者・専門家・コンサルタントが集い知見と経験を持ち寄り、実践を通じて課題を乗り越える共創型プラットフォームです。
「これマネ教育DX」(https://koremane.com/lp/koremaneeducationdx/)について
飲食業界に特化したオンラインプログラム
飲食関連の書籍コンテンツや専門家のコンテンツなど約1000本以上を集約。
・社内コーチの育成
・社内研修の構築
・オリジナル動画マニュアルの作成
などを目的に全国に飲食店や学びの場で活用いただいています。