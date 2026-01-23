【プラスダイアナ】ときめきを詰め込んだデザインのバレンタイン限定スニーカーが登場！
ダイアナ株式会社（本社:東京都港区赤坂）が展開する大人の女性のためのスニーカーブランド「プラスダイアナ」より新作商品のご案内です。毎年大変ご好評いただいているバレンタイン限定スニーカーが今年も登場！今年はホワイトに赤が映える、ときめきを詰め込んだデザインでご用意いたしました。
新開発のボリュームソールを採用し、スタイルアップと履きやすさを両立。踵には赤いグリッターがゆっくりと揺れ動く、ぷっくり立体的なハートパーツをセット。アッパーにはラフな手書き風ハートプリントと、「Love you forever」の刺繍で甘さを程よくプラス。＋dianaらしい特別感のある1足です。
1月28日(水)よりダイアナ公式WEB SHOP、全国のダイアナ、アルテミス by ダイアナ店舗にて発売いたします。数量限定ですので、この機会にぜひご覧くださいませ。
詳細を見る :
https://www.dianashoes.com/shop/cms/contents.aspx?contents=977
■商品情報
商品番号：IF48532
価格：\22,000(税込)
ヒール高：8cm台
サイズ展開：21.5-26.0cm
■販売情報
発売日：2026年1月28日(水)
ダイアナ公式WEB SHOP(dianashoes.com(https://www.dianashoes.com/shop/))、全国のダイアナ、アルテミス by ダイアナ店舗
■プラスダイアナについて
レディースシューズ“DIANA（ダイアナ）”のスニーカーブランド『+diana（プラスダイアナ）』。
スマートなスタイルに遊び心をプラスした、「大人らしく」「女性らしく」「スタイルよく」履けるファッションスニーカーを豊富なラインナップで展開しています。
オフィスでもプライベートでも、シーンを越えて自分らしいファッションで今のライフスタイルを楽しむ、大人の女性のためのスニーカーブランドです。
Instaglamアカウント:plusdiana_official