【れんげ食堂Toshu】国産小麦100％の𰻞𰻞麺、2種の味わいで今年も登場！1月24日（土）から販売開始

イオングループのオリジン東秀株式会社（本社：東京都調布市/代表：後藤雅之）は、中華料理店「れんげ食堂Toshu」にて、2026年1月24日（土）より、期間限定商品「油溌麺（ヨウポーメン）」および「火鍋麺（ヒナベメン）」を販売いたします。

寒い季節にこそ味わいたい、本格スパイス麺

今回登場する２種の𰻞𰻞麺（ビャンビャン麺）は、国産小麦を100％使用した幅約10mmの特製幅広麺。もちもちとした食感と力強いコシが特長で、食べ応えのある一杯に仕上げました。油溌麺（ヨウポーメン）は、中国・西安地方の家庭料理をイメージした汁なし麺。唐辛子や五香粉、自家製辣油をベースにしたスパイシーなタレを、温かいビャンビャン麺に絡めながらお楽しみいただけます。香ばしさと辛さが広がる、やみつきになる味わいです。

火鍋麺（ヒナベメン）は、麻辣ベースの汁あり麺。10種類以上の厳選したスパイスをブレンドし、本格的な「痺れ」と「辛さ」を追求しました。寒いこの季節に、体の芯から温まる一品です。いずれの商品も、厚生労働省が提唱する「健康日本21」に基づき、1日に推奨される野菜摂取量の1/2量の野菜を使用しています。

※火鍋スープ単品・火鍋スープセットもご用意しております。

※油溌麺・火鍋麺・火鍋スープ単品は、テイクアウトもご利用いただけます。

商品概要

■油溌麺（ヨウポーメン）

本体価格830円（税込価格913円）持ち帰り本体価格840円（税込価格907.20円）

■火鍋麺（ヒナベメン）

本体価格830円（税込価格913円）持ち帰り本体価格850円（税込価格918円）

■火鍋スープ

本体価格630円（税込価格693円）持ち帰り本体価格650円（税込価格702円）

■火鍋スープセット（ライス少なめ付）

本体価格810円（税込価格891円）

販売概要

販売店舗：れんげ食堂Toshu全店

販売開始：2026年1月24日（土）より

販売時間：各店舗の営業時間

店舗情報：https://shop.toshu.co.jp/toshu/

※在庫が無くなり次第終了とさせていただきます。

中華レストラン「れんげ食堂Toshu」について

「れんげ食堂Toshu」の名前には、「れんげ」から広がる美味しい食事で日常を幸せにしたいというおもいが込められています。和食に対する「箸」のように、中華料理には「れんげ」が欠かせません。

植物の「れんげ」の花言葉は「幸せ」。「れんげ食堂Toshu」では、人気の定番料理メニューに加え、れんげ食堂ならではのセットメニューやお酒、また、テイクアウトメニューもご用意しています。自宅や職場とは違った心地の良い場所として、おひとりで、グループやご家族でも、気軽に楽しんでいただける中華レストランです。

毎日食べても飽きない、やさしい味を大切にし、野菜を多く摂ることのできるメニューも充実しています。中でも素材やタレにこだわって製造した餃子は、テイクアウトでも人気のメニューです。お子さま用のメニューもご用意し、ご家族連れのお客さまにも、より気軽にご利用いただけます。

X：https://x.com/renge_PR

LINE：https://lin.ee/unvjkip/

オリジン東秀株式会社について

代表者：代表取締役社長 後藤 雅之

本社所在地：東京都調布市調布ヶ丘1-18-1 KDX調布ビル5F

設立：1966年（昭和41年）9月

事業内容：イオングループのオリジン東秀は、弁当・惣菜販売のオリジン事業や外食事業の運営、イオングループデリカ部門にオリジン商品を融合させるデリカ融合事業の展開を行なっております。

ブランド：キッチンオリジン/オリジン弁当/オリジンデリカ/武蔵野うどん小麦晴れ/鉄鍋焼きスパ ゲッティ

公式サイト：https://www.toshu.co.jp/