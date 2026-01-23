＼＼＼＼＼こってりだけどナッツだから食べちゃえよ！？／／／／／３種の背徳ミックスナッツ ニンニクマヨ味！1月26日新発売

正栄食品工業株式会社

正栄食品工業株式会社（本社：東京都台東区 代表取締役社長：本多秀光）は、

2026年1月26日（月）より、『3種の背徳ミックスナッツ ニンニクマヨ味』を全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなどで発売いたします。

企画経緯

パンチの効いた味付けや大盛りなどで市場を盛り上げる「背徳飯（グルメ）」に着目し、企画をスタート。インパクトのある食材を組み合わせることによって背徳の味が生まれると考え、パンチの強い【ニンニク】と酸味のある【マヨネーズ】を掛け合わせ第１弾はニンニクマヨ味としました。

生ニンニクとマヨネーズ風味を限界まで高めつつ、もう一口と次から次に食べたくなるような味付けを目指しました。健康イメージの強いナッツと罪深いこってり味とを掛け合わせ、ヘルシーさと罪深さの矛盾を楽しむような新感覚ナッツです。

商品特長

Point１ 中毒性のある『ニンニクマヨ味』！

アーモンド、カシューナッツ、ピーナッツの3種のナッツに鼻腔を突き抜けるマヨネーズの酸味、背徳好きにはたまらない生ニンニクの香りでこってり味に仕上げました。お酒のおつまみにピッタリです！

Point２ 『ガッツリ系 濃厚ラーメン』をイメージさせるデザイン

ボリューミーなラーメンのシズル、特有の色味、「マシマシ」のワードをパッケージに入れ

こってりとした味を想起させるデザインとしました。

Point３ 『個包装』なのについつい食べ過ぎてしまう‥

個包装だから食べる量を決められるはずなのに、美味しくて、ついもう一袋…と手が伸びてし

まう‥。3種類のメッセージ入り個包装が、そんなあなたの“背徳感”を後押しします。

Point４ 売り場での視認性を高める『デザインダンボール』

インパクトのあるデザインダンボールを採用し、箱ごと陳列する際に商品の魅力をアピールできます。天面と内側の蓋部分は切り取って販促POPとして使用できる仕掛け付き！

商品概要

デザインダンボール商品陳列イメージ商品パッケージ

【商品名】

3種の背徳ミックスナッツ ニンニクマヨ味

【内容量】

90g（15g×6袋）

【価格】

オープン価格

【発売日】

2026年1月26日（月）

正栄食品工業株式会社について

■ 社 名：正栄食品工業株式会社

■ 本社所在地：東京都台東区秋葉原5-7

■ 代表取締役：本多 秀光

■ 事 業 内 容：製菓・製パンを中心とした食品業界向けに、原料乳製品、油脂類、製菓原材料類、

缶詰類、乾燥果実・ナッツ類などの調達・生産・加工・流通・販売

■ 設 立： 1947年11月

■ H P ：https://www.shoeifoods.co.jp/

■ Instagram：https://www.instagram.com/shoeifoods.jp/

※メディア関係者様以外の営業電話などは固くお断りします。

※画像はイメージです。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。