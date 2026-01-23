【新商品】ランチタイムがちょっと楽しみになるカラフルでかわいい「GOMOG ランチボックス 550」

株式会社シービージャパン

様々な暮らしに寄り添うライフスタイルプロダクトを提供する株式会社シービージャパン（本社：東京都足立区、代表取締役社長：樋口圭介）は、「GOMOG ランチボックス 550」を2025年12月に発売しました。

毎日のランチは、忙しい日常の中でほっと一息つける大切な時間。

「GOMOG ランチボックス 550」は、カラフルで遊び心のあるデザインと、毎日使いやすい機能性をあわせ持ったランチボックスです。

【開発背景】

「洗うのが面倒」「盛り付けが決まらない」「デザインが可愛くない」といった小さな不満が積み重なりがちなお弁当箱。

お弁当箱は毎日使うものだからこそ、使いやすい物を選びたいですよね。

GOMOGは、“お腹も、気持ちも満腹に” をコンセプトに、

ランチタイムを単なる食事ではなく、

自分らしく楽しめる時間にしてほしいという想いから生まれました。

持つだけで気分が明るくなるデザインと、毎日使っても負担にならない使いやすさを両立することで、

ランチの時間を前向きにしてくれるアイテムを目指しています。

【GOMOGの訴求ポイント】

ご飯がこびり付きにくく、洗いやすい

内側にはシボ加工を施し、ご飯粒や汚れが付きにくい仕様に。

洗うときも汚れが落としやすく、毎日使うお弁当箱として扱いやすさに配慮しています。

中仕切り付きで、おかずが詰めやすい

中仕切りが付いているため、

おかずの配置に迷わず、バランスよく盛り付けができます。

忙しい朝でも、お弁当作りが苦手でも、見た目が整ったお弁当が作りやすいです。

電子レンジ・食洗機・冷凍に対応

冷凍保存が可能で、食べるときは電子レンジで温めOK。

さらに食器洗浄機にも対応しているため、調理から後片付けまでスムーズに行えます。

※電子レンジ使用時はフタを外してください。

毎日のランチにちょうどいい550ml容量

容量は550ml。

しっかり食べたい日にもおすすめしたいサイズです。

通勤・通学、在宅ワークのランチにも取り入れやすく、毎日のランチタイムにちょうどいいです。

気分で選べるカラフルな2色展開

カラーはブルーとパープルの2色展開。

カラフルな色合いで、バッグの中から取り出すたびに気分が上がります。

ランチタイムにちょっとしたワクワクをプラスしてくれるデザインです。

【商品の特徴】

【活用シーン】

シボ加工でご飯がこびり付きにくい中仕切り付きで盛り付けしやすい電子レンジ・食器洗浄機・冷凍庫対応通勤・通学のお弁当に

子供とのピクニックに

おかずの作り置きに

気分を上げたい日のランチタイムに

【GOMOGシリーズで揃えて、ランチタイムをもっと心地よく】

GOMOGシリーズは、

ランチボックス・保冷トートバッグなどを組み合わせて使うことで、

毎日のランチタイムをより快適に整えられるシリーズです。

同じシリーズで揃えることで、サイズ感や使い勝手が自然とフィットし、

持ち運びから食事までの流れがスムーズに。

カラフルで統一感のあるデザインは、

ランチバッグからお弁当箱を取り出す何気ない瞬間にも、ちょっとした楽しさを添えてくれます。

「今日はこれを持っていこう」

そんな気分で選べるのも、シリーズ使いならではの魅力です。

商品概要

会社名：株式会社シービージャパン

所在地：東京都足立区

代表取締役：樋口圭介

設立：2000年

事業内容：生活用品メーカー

ミッション：私たちは、暮らしを楽しく、便利で、少し豊かにするお手伝いをしたいと考えています。大切な方に安心して使っていただける商品をお届けし、社会に役立ちながら、かかわるすべての人の幸せにつながるような存在であり続けたいと思っています。

