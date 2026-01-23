総再生数1.5億回突破!!『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』のコミカライズ第1巻が1月23日（金）発売!!

株式会社KADOKAWA

株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』コミックス第1巻を発売いたしました。さらに、コミックス第1巻の発売を記念し、スペシャルPVを公開!!

『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』書影

意図なし！ 主義なし！ 主張なし！ ノリで乗り切る前代未聞のスペーストレインスペクタクル！！

本作は、2025年にYouTubeで公開され、総再生数1.5億回を超える人気アニメ「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ」のコミカライズ。

漫画家、河野丼によって描かれる、アニメ版とは一味違う「ミルキー☆サブウェイ」を是非お楽しみください!!

＜あらすじ＞

銀河道路交通法違反で逮捕された強化人間のチハルとサイボーグのマキナ。 同じタイミングで警察に捕まった、強化人間のアカネとカナタ、サイボーグのカートとマックスらクセのあるコンビを集め、警察官・リョーコが全員に課したのは、奉仕活動として惑星間走行列車・通称"ミルキー☆サブウェイ"の清掃をすること。 簡単な任務だったはずが、やがて大事件に巻き込まれていってしまう！

スペシャルPV公開！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=D18DTTC80bE ]

コミックス第1巻の発売を記念し、スペシャルPVを公開！

ナレーションは、声優・三石琴乃さんにご担当いただきました。ぜひご覧ください！

紀伊國屋書店 新宿本店にて広告掲出中！

◎掲出情報

【掲出場所】 紀伊國屋書店新宿本店 店頭

【掲出期間】 2026年2月28日(土)まで

※広告をご覧の際は、他の駅利用者の通行の妨げとならないようご注意ください。

※お問い合わせの際は、カスタマーサポートまでお願いいたします。

KADOKAWAカスタマーサポート(https://www.kadokawa.co.jp/support/)

購入特典情報

『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』有償特典一覧『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』無償特典一覧

⚫︎ゲーマーズ

限定版A 描き下ろしアクリルスタンド(マキナ&チハル)付：こちらから購入(https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10856293/)

限定版B 描き下ろしアクリルスタンド(アカネ&カナタ)付：こちらから購入(https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10856294/)

描き下ろしイラストカード：こちらから購入(https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10856009/)



⚫︎アニメイト

描き下ろしアクリルスタンド2種セット付：こちらから購入(https://www.animate-onlineshop.jp/products/detail.php?product_id=3320853&transactionid=b74f44961b6aad91bb7e0e3812b9277c5dd2d288)

クリアファイル：こちらから購入(https://www.animate-onlineshop.jp/products/detail.php?product_id=3320851&transactionid=b74f44961b6aad91bb7e0e3812b9277c5dd2d288)

イラストカード(池袋本店)



⚫︎メロンブックス

限定版 描き下ろしアクリルスタンドフィギュア付：こちらから購入(https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3392640)

Premium Goods ラメ缶バッジ 6個セット：こちらから購入(https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3403831)

※完全受注生産となります。詳しくは購入リンクよりご確認ください。

クリアファイル：こちらから購入(https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3361553)



⚫︎とらのあな

限定版 アクリルスタンド付：こちらから購入(https://ecs.toranoana.jp/tora/ec/item/200012755144/)

描き下ろしイラストカード：こちらから購入

(https://ecs.toranoana.jp/tora/ec/item/200012755143/)

⚫︎COMIC ZIN

イラストカード

⚫︎紀伊国屋書店 新宿本店

イラストカード



⚫︎三洋堂

イラストカード



⚫︎一般書店特典

マグショット風ブロマイド3種（1冊1枚ランダム配布）：配布対象店舗はこちら(https://web-ace.jp/magazine/media-download/541/fdbc4cd0c7042feb/PDF/)

ステッカー3種（大垣書店・廣文館・八重洲BC・有隣堂）：配布対象店舗はこちら(https://web-ace.jp/magazine/media-download/540/ddc85be9aef1df90/PDF/)



※配布期間、配布方法については書店によって異なります。

※展開内容は書店によって異なります。詳細は各書店にお問い合わせください。

※特典はなくなり次第終了になります。

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。

書誌情報

『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』書影

『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』

コミックス第1巻 2026年1月23日発売！

漫画：河野 丼 原作・監修：亀山 陽平

定価： 836円 （本体760円＋税）

ISBN：9784048117852

発行：株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ

コミックス第1巻ご購入はこちらから(https://www.kadokawa.co.jp/product/322509001231/)

少年エースplus（カドコミ）(https://comic-walker.com/detail/KC_007032_S/episodes/KC_0070320000200011_E?episodeType=first)にて連載中!!

