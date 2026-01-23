ポーターズ、人材紹介会社向け関西でのリアルイベントを2月25日に開催

ポーターズ株式会社お申込みはこちら :https://lp.porters.jp/seminar_260225?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0123

人材ビジネス向けマッチングシステムを提供するポーターズ株式会社（東京証券取引所グロース.証券コード5126、東京都港区、代表 西森 康二）は、「AI時代における人材紹介領域の真の価値創造へ ～仮説とデータ検証から始まる事業拡大の道筋～ (https://lp.porters.jp/seminar_260225?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0123)」と題した無料オフラインイベントを2026年2月25日（水）17:00～大阪で開催します。

▼▼イベント概要▼▼

AIの急速な進化により、求人情報の整理や推薦文作成などの業務は人間よりもAIの方が高精度かつ高速に対応できる時代に突入しました。そんな中で、AIと共存し今後も価値を提供し続ける紹介エージェントになるにはどうしたら良いのでしょうか？

今回、人材ビジネスに特化したポーターズが、事業成長に成功させてきた企業のノウハウや、PORTERS導入企業の実践事例を交えて紹介するオフラインイベントを大阪で開催します。

17時に開始する基調講演では、「なぜ「アナログの追求」が高生産性を生むのか？～タイズ流・人×データ活用で実現する「選択と集中」の極意～」を題したテーマを、株式会社タイズ 中田 昌吾氏が登壇します。アナログを追求し直近2年間で売上を2.5倍にまで急成長させる同社が、どのように高い生産性を実現しているのか？これからの紹介エージェントが目指すべき「人×データ」の勝ちパターンを紐解いていきます。

▼▼開催概要▼▼

詳細を確認 :https://lp.porters.jp/seminar_260225?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0123[表: https://prtimes.jp/data/corp/33277/table/159_1_2d943fd61555335503e8b5f9d259caee.jpg?v=202601230121 ]

人材紹介・派遣企業向けクラウド型マッチングシステム「PORTERS」のご紹介

１.CRM機能

PORTERSの3つのおすすめ機能

候補者との関係構築を、より戦略的に

一元管理で、対応漏れや重複接触を防止

求職者の属性・経歴・過去のやりとりを蓄積し、リレーションを強化。

フェーズごとの適切なアプローチで、紹介決定率を高めます。

２.オートマッチング

最適な人材をワンクリックで提案

スキル・経験・希望条件と求人案件の情報を照らし合わせ、自動でマッチ度の高い候補者を表示。

マッチング条件も柔軟に設定でき、人の手では見落としがちな細かな要件も結びつけられ、マッチング漏れや質のばらつきを防止します。

3.人材事業に特化したダッシュボード

人材事業に特化したダッシュボードで 歩留まりを可視化

20年以上人材業界を支えるサービスを提供してきた経験から、人材ビジネスに必要なデータを精査し、一目で歩留まりがわかるKPI管理を実現。

人材事業を立ち上げたばかりでもすぐに利用できる便利な機能です。

ポーターズ株式会社について

■社名：ポーターズ株式会社 https://www.porters.jp/

■所在地：東京都港区赤坂 8-5-34 TODA BUILDING 青山3階

■代表者：代表取締役 西森 康二

■事業内容：『テクノロジーで世界の雇用にもっとも貢献する』をビジョンに、人材ビジネス向けのクラウドサービス『PORTERS』を日本国内・海外に向けて開発・提供。海外12ヶ国を含む人材紹介・派遣会社を中心に2,200社を超える導入実績。人材戦略支援マガジン「PORTERS MAGAZINE」の発行・運営。

