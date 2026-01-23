～日本一の花火を、特別な場所で～ フォレストリゾート山の手ホテル

株式会社女将塾

株式会社女将塾（東京都千代田区、代表：三宅大功）が運営する直営施設「フォレストリゾート山の手ホテル」（秋田県大仙市）は、2026年8月29日（土）開催の日本三大花火大会「大曲の花火」にあわせ、通常は一般のお客様が立ち入れない、特別な拠点から花火を観覧できる、室数限定の宿泊付き特別観覧プランを販売いたします。

本プランは、2026年2月2日（月）午後2:00より販売開始、2名1室利用・お一人様220,000円～の特別プランです。

■ “観る場所”が違う、日本一の花火体験

大曲の花火イメージ

1．通常非公開の大会関係者拠点を特別開放

観覧会場は花火大会期間中、花火師や大会関係者が実際に宿泊する

「お宿Onn大曲の花火」最上階レストラン。

一般には公開されていないこの空間を、本プラン限定で特別に開放します。

2．打ち上げ会場から約300mの至近距離

毎年約70万人が訪れ、約18,000発が打ち上げられる「大曲の花火」。

本観覧会場は、打ち上げ地点から約300mという圧倒的な近さに位置し、

視界いっぱいに広がる花火を、混雑や雨風のストレスなくお楽しみいただけます。

3．年間でこの日だけ、10室限定の特別体験

本プランとして販売するのは限定10室。

年に一度、この日だけに用意された、極めて希少性の高い体験です。

花火観覧会場（「お宿Onn大曲の花火」6Fレストラン）大きな窓からは打ち上げ会場の雄物川を一望観覧会場「Onn大曲の花火」は打ち上げ会場のすぐそば

■ プラン詳細

開催日

2026年8月29日（土）

観覧会場

お宿Onn大曲の花火 6階レストラン

・打ち上げ会場から約300m

・全席指定

・冷房完備／窓は開閉不可

・フリードリンク付（アルコール・ソフトドリンク）

・飲食物持ち込みもできます

宿泊施設

フォレストリゾート山の手ホテル

販売価格

2名1室利用 お一人様 220,000円～（税込）

■2026年4月25日（土）開催、大曲の花火「春の章」限定プランも好評発売中でございます。

春の澄んだ夜空に咲く大曲の花火を、特別な場所から静かに味わう――

春の章ならではの贅沢な花火体験を、ぜひこの機会にお愉しみください。

大曲の花火「春の章」限定プラン

8月29日開催、大曲の花火プランのご予約受付は2026年2月2日（月）午後2時からです。

※先着順となりますので、ご予定がお決まりの方はお早めに。

※お電話でのご予約は受け付けておりません。公式HPよりご予約をお願いいたします。

■フォレストリゾート山の手ホテル魅力

ご予約はこちら（2月2日PM2:00～）

秋田・大曲エリアの自然に包まれた「フォレストリゾート山の手ホテル」は、全10室の隠れ家的ホテル。

美肌の湯として名高い秋田美人の湯を100％源泉かけ流しで。とろりとした泉質、木々のざわめきや鳥の声に癒されながら、非日常の時間を過ごせます。

とろりとした泉質の露天風呂お部屋一例（スタンダード）フロント

■ ご注意事項

「お宿Onn大曲の花火」は大曲の花火大会期間中は花火師・大会関係者の宿泊施設として使用されるため、本プランでのご宿泊はできません。

なお、4月25日（土）に開催される大曲の花火「春の章」限定プランは室数限定で販売しております。

残りわずかとなりますのでご予約はお早目に。

Onn大曲の花火限定プラン＞お部屋から花火鑑賞ができる、大曲の花火「春の章」限定プランはこちらからご予約ください。

観覧施設概要

施設名 ：お宿Onn大曲の花火

所在地 ：秋田県大仙市大曲船場町1-4-10

URL ：https://onn-oomagari-no-hanabi.com/

宿泊施設概要

施設名 ：フォレストリゾート 山の手ホテル

客室数 ：10室

浴場 ：大浴場・露天風呂

所在地 ：秋田県大仙市大曲西根字仁応治67-3

アクセス ：大曲駅から無料送迎約15分、大曲ICから約5分、角館国道105号線から約39分

URL ：https://yamanote-hotel.jp/

