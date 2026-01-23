Ë×¸å£±£¶£°Ç¯µÇ°Å¸¡Ö¹âÅç½©ÈÁ～¹âÅçÊ¿¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê～¡×³«ºÅ¡ª～¤³¤Î¿Í¤Î£³Æü´Ö¤ÎÂÚºß¤¬º£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë～
ÈÄ¶¶¶èÎ©¶¿ÅÚ»ñÎÁ´Û¤Ï¡¢Ë×¸å160Ç¯µÇ°Å¸¤È¤·¤Æ¡¢ËëËö¤ÎË¤½Ñ²È¡¦¹âÅç ½©ÈÁ¡Ê¤¿¤«¤·¤Þ ¤·¤å¤¦¤Ï¤ó¡Ë¤È¡¢Åö»þÆüËÜ¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿À¾ÍÎÎ®Ë¤½Ñ¤ÎÎò»ËÅª°ÕµÁ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆÃÊÌÅ¸¡Ö¹âÅç½©ÈÁ～¹âÅçÊ¿¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê～¡×¤ò¡¢ÎáÏÂ8Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë £±/24¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é£³/15¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¸¼¨¤Ï¡¢ÆÁÀîËëÉÜ¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿¹ÖÉð½ê¤ÇË¤½Ñ»ÕÈÏ¤òÌ³¤á¤¿¹âÅç½©ÈÁ¤Î¸ùÀÓ¤È¡¢ÆÁ´Ý¸¶¡Ê¸½ºß¤ÎÈÄ¶¶¶è¹âÅçÊ¿¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£³Æü´Ö¤ÎÀ¾ÍÎ¼°Ë¤½Ñ±é½¬¤¬ÆüËÜ¤Î·³»öµ»½Ñ¶áÂå²½¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤ò¡¢¼Ì¿¿¡¦ÌÏ·¿¡¦±ÇÁü¡¦ÂÎ¸³¥³ー¥ÊーÅù¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿³ÑÅª¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¹âÅç½©ÈÁ¾ÓÁü²è¡¡¾¾·î±¡½êÂ¢
¹âÅç½©ÈÁ
¡¡Ä¹ºêÄ®Ç¯´ó¤Î²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆüËÜ¤ÇÀ¾ÍÎÎ®Ë¤½Ñ¤ò´°À®¤µ¤»¤¿Ë¤½Ñ²È¡£
¡¡Å·ÊÝ12Ç¯¡Ê1841¡Ë5·î9Æü¡¢ËëÌ¿¤ò¼õ¤±¤¿½©ÈÁ¤ÏÄï»Ò99¿Í¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸½ºß¤ÎÈÄ¶¶¶è¹âÅçÊ¿°ìÂÓ¤Ç¤¢¤ëÉð½£ÆÁ´Ý¸¶¤Ç3Æü´Ö¤ÎÀ¾ÍÎ¼°Ë¤½Ñ±é½¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î±é½¬¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎË¤½Ñ¤ò½Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¤¿ËëÉÜ¤ä³ÆÈÍ¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¡¢Â¿¤¯¤ÎÈÍ¤¬À¾ÍÎÎ®Ë¤½Ñ¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kyodoshiryokan/exhibition/3000727/3000728.html
¡ÚÅ¸¼¨Í½Äê»ñÎÁ(°ìÉô)¡Û
¾åÅÄÈÍÍÎ¼°Ä´ÎýÍÑÂçÂÀ¸Ý¡¡¾åÅÄ»ÔÎ©ÇîÊª´Û½êÂ¢
ÂçÌÚÆ£½½Ïº»ÈÍÑ°¤ÍöÂËÅÏ¥é¥ó¥É¥»¥ë¡¡Ä¹ºêÎò»ËÊ¸²½ÇîÊª´Û½êÂ¢
¥ß¥Ë¥¨ー½Æ¡¡¾åÅÄ»ÔÎ©ÇîÊª´Û½êÂ¢
ÀÖ¾¾¾®»°ÏºÐÐÅá¡¡¾åÅÄ»ÔÎ©ÇîÊª´Û½êÂ¢
¹âÅç½©ÈÁ»ÈÍÑ°õ´Õ¡¡¹ÓÀî¶èÎ©¹ÓÀî¤Õ¤ë¤µ¤ÈÊ¸²½´Û½êÂ¢
¹âÅç½©ÈÁ½ñÊó¹ñ¶ÜÀ¿Ê¸»úÆþÅ´ÉÓ¡¡Ä¹ºêÎò»ËÊ¸²½ÇîÊª´Û½êÂ¢
¡Ú´ØÏ¢»ö¶È¡Û
¡¦³Ø·Ý°÷¤Ë¤è¤ë¥®¥ã¥é¥êー¥Èー¥¯
¡¡Æü»þ¡¡£±/31¡ÊÅÚ¡Ë¡¢£²/£¸¡ÊÆü¡Ë¡¢£³/14¡ÊÅÚ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¤¤¤º¤ì¤â14:00¤«¤é30Ê¬ÄøÅÙ
¡¦¹Ö±é²ñ¡Ö¹âÅç½©ÈÁ¤Î¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡×
¡¡Æü»þ¡¡2/14¡ÊÅÚ¡Ë10¡§30～12¡§00
¡¡²ñ¾ì¡¡ÈÄ¶¶¶èÎ©¶¿ÅÚ»ñÎÁ´Û2³¬¹ÖµÁ¼¼
¡¡¹Ö»Õ¡¡³á¡¡µ±¹Ô»á¡Ê²£ÉÍÌô²ÊÂç³Ø¶µ¼ø¡¦Îò»Ë³Ø¼Ô¡Ë
¡¡Äê°÷¡¡50Ì¾(¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÏÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¡¢±þÊç¼ÔÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª)
¡¡¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é(https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kyodoshiryokan/event/3000719/3000764.html)
¡¦À¾ÍÎÎ®Ë¤½ÑÂÎ¸³¥³ー¥Êー
¡¦²ÐÆì½Æ¡¦ÍÎ¼°½Æ¹ÖºÂ
¡¡Æü»þ¡¡2/21¡ÊÅÚ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡£±.10¡§30～12¡§00
¡¡¡¡¡¡¡¡£².13¡§30～15¡§00
¡¡¹Ö»Õ¡¡À¾ÍÎÎ®²Ð½ÑÅ´Ë¤ÂâÊÝÂ¸²ñ
¡¡¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é(https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kyodoshiryokan/event/3000719/3000765.html)
Ã´ÅöÉô½ð
ÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶èÎ©¶¿ÅÚ»ñÎÁ´Û
ÅÅÏÃ¡§03-5998-0081
