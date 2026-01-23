産直いちご「あまりん」1パックお土産付き宿泊プランが、2026年2月7日(土)、8日(日)、28日(土)、3月1日(日)の4日間限定で登場！【ロイヤルパインズホテル浦和】

ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ株式会社

ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：井上 理）が運営するロイヤルパインズホテル浦和は、あまりん推しフェア2026とのコラボ宿泊プランとして2026年2月7日(土)、8日(日)、28日(土)、3月1日(日)の4日間限定で、いちご農家「ユーファーム」産直あまりん１パックお土産付き宿泊プランをご用意いたしました。「食べチョクいちご博2024甘み部門 金賞」など数々の品評会で受賞歴のあるいちご農家「ユーファーム」直送の埼玉県産いちご「あまりん」を是非ご堪能ください。

◆あまりん推しフェア2026 コラボ宿泊プラン

開催日：2026年2月7日(土)、8日(日)、28日(土)、3月1日(日)の4日間限定

宿泊タイプ：素泊まり・朝食付き・日帰りデイユース

※日帰りデイユースは2月8日(日)と3月1日(日)のみの販売

お土産：あまりん農家 U FIRM!（ユーファーム）直送の「あまりん」（1パック150グラム）

※1名あたり1パックのお渡しとなります。ただし、添い寝のお子様は対象外となります。

お土産お渡し時間：

2月7日(土)ご宿泊の場合：8日(日)10：30～チェックアウトまでの間

2月8日(日)ご宿泊の場合：チェックイン時

2月28日(土)ご宿泊の場合：3月1日(日)10：30～チェックアウトまでの間

3月1日(日)ご宿泊の場合：チェックイン時

※写真はイメージです。粒の大きさや個数は写真と異なる場合がございます。

ご予約：ホテル公式HP宿泊プランにて承ります。

（あまりんお土産付き）素泊まりプラン

https://go-solarehotels.reservation.jp/ja/hotels/royalpines/plans/10182772

（あまりんお土産付き）朝食付きプラン

https://go-solarehotels.reservation.jp/ja/hotels/royalpines/plans/10182769

（あまりんお土産付き）日帰りデイユース

https://go-solarehotels.reservation.jp/ja/hotels/royalpines/plans/10182931

◆あまりん推しフェア2026 埼玉県産いちご『あまりん』産直販売

大好評につき、行列必至の人気イベントとなっております。

■あまりん産直販売日：2月8日(日)、3月1日(日)、3月22日(日)

11：00～※売り切れ次第終了

■販売場所

1Fペストリーショップ「ラ・モーラ」前

■販売予定価格

・U FIRM!のあまりん（1パック150グラム）\1,000

・特選【This is The Strawberry.】（16粒入り）\10,000

◆あまりんについて

2016年に品種登録され、埼玉県でしか栽培できない希少性の高いいちご。大粒でつやがあり、ハイシーズンには糖度が20度を超えるほど濃厚な甘みが特徴的。近年のいちご品評コンテストで続々と上位に入賞し、バイヤーや食通からも注目を集める品種です。日本野菜ソムリエ協会 全国いちご選手権では、3年連続最高金賞受賞品種。

◆あまりん農家 U FIRM!（ユーファーム）

https://ufirm.co.jp/

受賞歴

・食べチョク いちご博 甘み部門 金賞 （2024年）

・第２回全国いちご選手権 銀賞 （2024年）

ユーファームさんとロイヤルパインズホテル浦和

シーズンになると、オーナー自らロイヤルパインズホテル浦和の各レストラン厨房まで「あまりん」を届けてくださり、美味しい食材に出会えたことでロイヤルパインズホテル浦和の各レストランにて、たくさんのメニューが生まれています。

【ロイヤルパインズホテル浦和】

ロイヤルパインズホテル浦和 外観

浦和駅より徒歩7分、都内・さいたまスーパーアリーナへのアクセスも便利なフルサービスホテル。全11種の客室と8つのレストラン、多彩な宴会場とチャペルを備え、お客様の人生に寄り添ったサービスをご提供いたします。

企業名：ロイヤルパインズホテル浦和

所在地：埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1

開業日：1999年（平成11年）10月7日

主要施設：客室196室、レストラン&バー8店舗、宴会場13室、チャペル、神殿、写真室、美粧室、衣裳室、駐車場、他

アクセス：JR「浦和駅」西口より徒歩7分

電話番号：048-827-1111（代表）

公式ホームページ：https://www.royalpines.co.jp/