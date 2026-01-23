手練れなチャラ男×恋愛拒否の塾講師の“二度目”をめぐる再会BL!! 狩野翔さん・千葉翔也さんBLボイスコミック『お前になんか抱かれるか！』配信情報
KADOKAWA発のBLレーベル『フルールコミックス』と『あすかコミックスCL-DX』作品のボイスコミックが楽しめる、公式YouTubeチャンネル『CIELフルールチャンネル』の新作ボイスコミックの配信情報をお知らせいたします。
2025年にコミックスを発売した『お前になんか抱かれるか！』（著：犬井ナオ）のボイスコミック化が決定いたしました。
本作のボイスコミックキャストは、手練れなチャラ男・透羽（とうわ）役を狩野翔さん、恋愛を避け塾講師の仕事に没頭する桜成（おうせい）役を千葉翔也さんが担当します。
恋愛すると何故かヒドイ目にあう不幸体質な桜成はある日、かつて一夜だけ関係を持った男・透羽とバルで再会してしまう。透羽に囁かれ、あの夜の快感がよみがえるも桜成は断固拒否！……のはずが……!?
――そんな二人が織りなすラブコメBLです。
記念すべき1回目は、2026年1月23日（金）21時にプレミア公開にて配信予定！
配信URLはこちら→https://youtu.be/RtEBjImiEug
登場人物＆キャスト透羽役：狩野翔さん
桜成役：千葉翔也さん
是非、コミックスと動画をあわせて、お楽しみください！
書誌情報
『お前になんか抱かれるか！』
著者：犬井ナオ
レーベル：フルールコミックス
定価：858円（本体780円＋税）
発売日：2025年8月16日
判型：B6判
ページ数：178ページ
ISBN：978-4-04-685178-9
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322505001265/)
作品詳細ページ・試し読みはこちら :
https://comic.mf-fleur.jp/product/322505001265.html
YouTubeチャンネル詳細情報
『CIELフルールチャンネル』では、「BLボイスコミック」を配信しています。作品の連載全話をボイスコミック化し、“読む×聞く”のニューコンテンツを随時配信中！（YouTubeポリシーに従い、一部修正を行っております）
今後も人気作品を豪華キャスト陣でお届けいたしますので、ぜひBLボイスコミックチャンネル『CIELフルールチャンネル』にご期待ください！
