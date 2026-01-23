クリエイター支援型ショップ、クリエイターズショップ・ループに「KOTOBUKI AMIMONO」「SAMO serendipity」の2者が出店&イベント開催！

公益財団法人名古屋産業振興公社

ナディアパーク（名古屋市中区栄）の地下1階にある、「クリエイターズショップ・ループ（creators shop Loop、以下Loop）」は、国際デザインセンターが運営する名古屋地域のクリエイティブ産業分野で創業・販路拡大をめざすクリエイター、事業者の支援型ショップです。18期目となる2025年度は、11ヶ月間の通年出店・5者と、約40日毎に異なるブランドが出店する期間出店・12者の、計17者が参加し、商品販売だけでなく、販路拡大を図るさまざまなイベントを開催しています。

1月6日（火）から2月15日（日）までの期間出店枠に、「KOTOBUKI AMIMONO」と「SAMO serendipity」の2者が登場します。

デザインはもちろん、上質な素材を厳選し糸にもこだわる「KOTOBUKI AMIMONO」（代表：小澤輝洋）と、季節とともに素材を変え、色を変え、心地よさも大切にした帽子をお届けする「SAMO serendipity」（代表：大橋綾）の2者が出店。素材や色など、こだわりの糸によるアイテムの数々が並びます。ぜひ店頭にお立ち寄りいただき、個性あふれるアイテムをお手に取ってご覧ください。

出店場所：名古屋市中区栄三丁目18-1 ナディアパーク・クレアーレB1

クリエイターズショップ・ループ

出店期間：2026年1月6日（火）～2月15日（日）

出店クリエイター：KOTOBUKI AMIMONO、SAMO serendipity

KOTOBUKI AMIMONO

『お気に入りの一足を、長く愛して長く履いてほしい』をコンセプトとし、いつまでも大切に履き続けたくなる靴下作りを目指す「KOTOBUKI AMIMONO」

壽編物株式会社は、1910年の創業より丸編み機による靴下を中心としたレッグウェアのメーカーです。日本だけでなく世界でも希少なローゲージ編み機を多数保持し、そこから産み出されるざっくりとした靴下は、今では生産できるところも少なく壽編物の代名詞となっています。

出店期間中には、5本のさまざまな太さやカラーの糸を選んでオリジナルのミックスカラーを作れる靴下のオーダーを随時受け付けています。ご来店の際にはぜひチェックしてください。

ブランド情報、期間出店者については、Loopショップサイトのクリエイターページ(https://loop.idcn.jp/creators/kotobuki-amimono-2)から

KOTOBUKI AMIMONO限定の糸も選べる！ローゲージミックスソックス受注会

希少なローゲージ編み機でつくるKOTOBUKIの代表作“ローゲージミックスソックス”は、40色からお好みの色糸でオーダーすることもできます。

1月25日（日）・2月15日（日）の2日間に限り、限定色も追加！靴下ソムリエがご相談に応じます。サンプルを元に見本帳から糸を5色まで選び、色糸をミックスすることで一点一点異なる色合いをつくることができます。



来店クリエイター：小澤輝洋（KOTOBUKI AMIMONO）

開催日時：2026年1月25日（日）・2月15日（日）11:00～16:00

＊予約不要。所要時間約30分

費用：1足3,300円、追加注文1足1,650円（税込）＋送料430円

＊どんなサイズでもOK! オーダー後2～3週間で店頭受取または郵送（送料別途430円）

＊出店期間中は、基本の40色からいつでもオーダーを受け付けています。

お問い合わせ：クリエイターズショップ・ループ

tel052-265-2106 shop_loop@idcn.jp

SAMO serendipity

“かぶる人も、その周りの人も笑顔になる帽子”をコンセプトに、季節とともに素材を変え、色を変え、心地よさも大切したニット帽を提案する「SAMO serendipity」

美濃和紙糸や、一宮の尾州産地などで生まれた上質な残糸を取り入れ、素材の魅力を活かしながら、環境にも配慮したサステナブルな帽子づくりに取り組んでいます。色や質感の異なる糸を組み合わせることで、1点1点が個性あふれる、心躍るアイテムに仕上がっています。

出店期間中には、色・素材・形が選べるオーダー会を開催します。イベント当日に限り、オーダー料無料で承りますので、ぜひこの機会をご利用ください。

ブランド情報、期間出店者については、Loopショップサイトのクリエイターページ(https://loop.idcn.jp/creators/samo-serendipity-4)から

SAMO serendipity ORDER EVENT糸を組み合わせてつくる自分だけの帽子

サイズ変更を含むデザインオーダーはもちろん、糸の素材や色をお好みで選び、自分だけのニット帽をつくることができます。使用する糸はコットン、和紙糸、ウールなど、それぞれ異なる質感や着用感から、カラーは数十種類から単色でも、糸の組み合わせによるミックスカラーも選べます。

来店クリエイター：大橋綾（SAMO serendipity）

開催日時：2026年2月7日（土）11:30～15:00

＊所要時間30分

費用：3,850円～7,700円（税込・デザイン、サイズにより異なります）

＊オーダー後10日前後で完成、店頭受取または郵送（送料別途440円～）

予約方法：SAMO serendipity Instagram(https://www.instagram.com/samo_serendipity/)のDM、または、Loop店頭

お問い合わせ：クリエイターズショップ・ループ

tel052-265-2106 shop_loop@idcn.jp

クリエイターズショップ・ループ（creators shop Loop）とは

クリエイター創業支援スペース「クリエイターズショップ・ループ」は、クリエイティブ産業分野において意欲的な提案を試みるクリエイターに販売の場を提供するショップです。クリエイターとユーザーを橋渡しする輪のつながりを意味する“Loop”の名のもとに、名古屋の地で創業や販路拡大、またはクリエイティブ産業分野への業態転換を目指すクリエイターや事業者の商品販売を行い、事業展開をバックアップします。出品者は公募により選出され、賃料無料・低額諸費用で商品を販売し、広報等の支援を受けることができます。約11ヶ月の通年出店枠と、約40日間の期間出店枠があります。



＊Loopは名古屋市によるクリエイター創業支援スペースとして設立され、クリエイティブ産業の振興を目的に、公益財団法人名古屋産業振興公社 国際デザインセンターが企画運営を行います。

クリエイターズショップ・ループ2025

出店期間：2025年4月26日（土）～2026年3月29日（日）

＊クレアーレ休業日ほか入替日を除く

営業時間：11:00～20:00

場所：〒460-0008 名古屋市中区栄三丁目18-1 ナディアパーク・クレアーレB1

tel052-265-2106 shop_loop@idcn.jp https://loop.idcn.jp/

アクセス：名古屋市営地下鉄名城線・名港線「矢場町駅」6番出口より約400m（徒歩約5分）

名古屋市営地下鉄東山線「栄駅」サカエチカ7番出口より約600m（徒歩約7分）

＊本事業は名古屋市の補助金を活用して実施しています。

企画運営：公益財団法人名古屋産業振興公社 国際デザインセンター

協力：株式会社ゲイン、中部デザイン団体協議会（CCDO）