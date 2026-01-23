【ホテル日航ハウステンボス】ホテル開業30周年「記念宿泊プラン」を1月23日から販売開始

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

ホテル日航ハウステンボス(所在地：長崎県佐世保市ハウステンボス町、総支配人：亀山 健二)は、2026年4月26日に、開業30周年を迎えるのを記念して、日頃からご愛顧いただいているお客様へ感謝の気持ちを込めた3つの宿泊プランを販売します。

「ホテル日航ハウステンボス」外観

記念宿泊プランは、開業30周年のテーマとして掲げる「思い出がまたひとつ増えるホテル」を体感していただくべく、当ホテルならではの滞在を存分に楽しんでいただける内容です。

前菜からデザートまで長崎県産の食材を味わえるレストラン「ラヴァンドル」でのディナーコースや、地域の伝統工芸品である「三川内焼」の意匠をあしらった「日本料理 あじ彩」で味わう小会席など、趣向の異なるお食事をお楽しみいただける宿泊プランをご用意しました。

開業30周年を迎えるにあたり、外壁の塗装を施し、開業当時より受け継がれてきた白亜の邸宅を思わせる佇まいを、節目にふさわしい姿へとリニューアルしました。

南仏をイメージして設えられたヨーロピアンリゾートホテルで、心に残るひとときをお過ごしください。

■開業30周年記念宿泊プランのラインアップ

【ホテル開業30周年記念「豊彩」小会席】1泊2食付プラン

長崎和牛をメインに握り寿司4種、近海産団扇海老など人気のメニューを盛り込んだ小会席『豊彩』をご用意します。

ホテル開業30周年記念「豊彩」小会席

予約期間：2026年1月23日(金)～2026年7月17日(金)

宿泊期間：2026年4月1日(水)～2026年7月17日(金) ※チェックインまで

料金：スタンダードツインルーム1名様17,000円～(2名様1室／消費税・サービス料込)

プラン内容：

・「日本料理 あじ彩」での『豊彩』小会席ディナー

[コース内容] 握り寿司4種 いくら寿司 がり／長崎和牛(70g) 焼き野菜 タレ二種／季節の先付け／海老芋饅頭 抹茶庵／近海産団扇海老 季節野菜の天婦羅 天出汁／赤出汁／アイスクリーム

・レストラン ラヴァンドルでの朝食ブッフェ

ウェブ予約：https://x.gd/PAYGs

【ホテル開業30周年記念ディナーコース】1泊2食付プラン

前菜からデザートまで長崎県産の食材を使用したメニューをコース仕立てでご提供します。

ホテル開業30周年記念ディナーコース

予約期間：2026年1月23日(金)～2026年7月17日(金)

宿泊期間：2026年4月1日(水)～2026年7月17日(金) ※チェックインまで

料金：スタンダードツインルーム1名様17,000円～(2名様1室／消費税・サービス料込)

プラン内容：

・レストラン「ラヴァンドル」でのディナー

[コース内容] 九十九島ヒラマサの軽い燻製 旬菜のマリネ添え／新玉葱の優しいスープ クリーム仕立て／五島灘より 天然鯛のポワレ バジルのアクセント／平戸夏香のグラニテ／長崎県産和牛ロース肉のグリエと地元野菜の彩り／蒸し焼きショコラとそのぎ抹茶のアイスクリーム／パン／コーヒー

・レストラン「ラヴァンドル」での朝食ブッフェ

ウェブ予約：https://x.gd/FA1uxs

【ホテル開業30周年記念プラン】ベスト アベイラブル レートから30%OFF

One Harmony会員のお客様は、ベスト アベイラブル レート／SAVER※から30%オフでご利用いただけます。

※条件付きでない最安値料金。日にちより料金変動あり。

スタンダードツインルーム

予約期間：2026年1月23日(金)～2026年1月31日(土)

宿泊期間：2026年4月1日(水)～2026年7月17日(金) ※チェックインまで

料金：スタンダードツインルーム 1名様5,600円～(2名様1室／消費税・サービス料込)

ウェブ予約：https://x.gd/ZQdW2

※朝食付のプランも用意しております。

※One Harmonyは、オークラ ニッコー ホテルズでご利用いただける入会金・年会費が無料の会員プログラムです。

ご予約・お問い合わせ：ホテル日航ハウステンボス TEL. 0956-27-3000

■「ホテル日航ハウステンボス」開業30周年について

1996年4月26日に開業した当ホテルは、本年30周年を迎えます。これを記念し、2026年4月1日（水）～7月17日（金）の期間に、「思い出がまたひとつ増える」をテーマとした記念宿泊プランの提供やイベントを実施します。

ホテル公式HP：https://www.nikko-htb.co.jp/information/696

■ホテル開業30周年記念ロゴ左から：岡本 一宣氏、開業30周年記念ロゴ

一輪の真っ赤なチューリップを「愛の告白」に見立て、おもてなしの気持ちとお客様への愛を表現。Anniversaryの文字はにこやかなスマイルの形を描くようにデザインしました。

ロゴ制作者：

岡本 一宣（おかもといっせん）

1951年長崎県生まれ

アートディレクター、グラフィック・デザイナー、出版プロデューサー、岡本一宣デザイン事務所主宰

著書：『長崎インサイトガイド』『岡本一宣のスーパーエディトリアル・デザイン ブルーブック』

ホテル日航ハウステンボス

ホテル日航ハウステンボスは、ヨーロピアンリゾート・ハウステンボスに隣接したハウステンボスオフィシャルホテルとして1996年4月に開業。レストラン「ラヴァンドル」や日本料理「あじ彩」、約250名まで収容可能な和式宴会場、宿泊者専用の大浴場を併設。地上6階・客室全377室を有し、リゾートでのカジュアルな空間を提供している。



〒859-3242 長崎県佐世保市ハウステンボス町6番

公式サイトURL https://www.nikko-htb.co.jp/