茨城県庁25階展望ロビーが“猫猫＆壬氏のフォト空間”に！TVアニメ『薬屋のひとりごと』コラボフォトスポット登場

茨城県 営業戦略部 観光戦略課

茨城県では、観光の魅力を伝える新ブランドコンセプト『IBARAKI is Blossoming』を展開中です。そしてこの度、その世界観を体感できる、TVアニメ『薬屋のひとりごと』とのコラボフォトスポットを2026年1月24日(土)から3月22日(日)までの間、茨城県庁25階展望ロビー南側に設置いたします。

本フォトスポットでは、「花束を紡ぐように、茨城の多彩な魅力を楽しんでほしい」という想いから生まれたブランドコンセプト『IBARAKI is Blossoming』とTVアニメ『薬屋のひとりごと』とがコラボしたキービジュアルデザインのバックボードとともに、猫猫(マオマオ)・壬氏(ジンシ)の等身大パネルが登場します。

また、2025年10月25日(土)から2026年1月18日(日)まで開催されたコラボスタンプラリー『IBARAKI is Blossoming 薬屋の巡遊録』で各スポットに実際に設置された描きおこしキャラクターパネルを一堂に集め、展示します。

その他、2025年9月に全国のJR主要駅に掲出されたコラボ５連ポスターも展示するなど、作品の世界観と茨城の魅力をふんだんに盛り込んだ、ここでしか見られない特別なフォトスポットとなっておりますので、この機会にぜひお楽しみください。

さらに、SNSキャンペーンとして、フォトスポットを撮影し指定ハッシュタグを付けて投稿いただいた方に、『IBARAKI is Blossomingオリジナル缶バッジ』をプレゼントします。

※平日限定の施策となります。

■『IBARAKI is Blossoming』フォトスポット企画について

＊画像はイメージです

【１】大型キービジュアル×等身大キャラクターパネルの特別フォトスポット

TVアニメ『薬屋のひとりごと』とのコラボビジュアルを使用した、

- 茨城の魅力の数々が花開くキービジュアルデザインの大型バックボード- 猫猫(マオマオ)・壬氏(ジンシ)の等身大キャラクターパネル

を展示します。

作品の世界観を体験できる“世界に一つだけ”のスポットとして、どなたでも自由に撮影いただけます。

【２】描きおこしキャラクターパネルが茨城県庁に大集合

スタンプラリー『IBARAKI is Blossoming 薬屋の巡遊録』で県内各地に設置されていたオリジナル描きおこしキャラクターパネルを展望ロビーにて展示します。

【３】SNS投稿で『IBARAKI is Blossomingオリジナル缶バッジ』をプレゼント（平日限定）

展示期間中にフォトスポットを撮影し、以下のハッシュタグをつけてSNS(X・Instagram 等)へ投稿いただいた方に、『IBARAKI is Blossomingオリジナル缶バッジ』をプレゼントします。

■投稿用ハッシュタグ： 「＃いばらきが咲いている」

引換場所：茨城県庁4階南側 観光戦略課

引換時間：平日9:00～12:00、13:00～17:00

※土曜日・日曜日・祝日は缶バッジの配布を行いませんのでご注意ください

※SNS投稿画面をご提示ください

■『IBARAKI is Blossoming』フォトスポット開催概要について

■ 新ブランドコンセプトは『IBARAKI is Blossoming』

- 展示期間：2026年1月24日(土)～3月22日(日)- 場所：茨城県庁 25階展望ロビー南側(〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番地6)- 時間：平日/午前９時30分～午後10時、土日祝/午前10時～午後10時- 入場：無料- 展示内容：・ブランドキービジュアルの大型バックボード・猫猫・壬氏の等身大キャラクターパネル・『薬屋の巡遊録』描きおこしキャラクターパネル(スタンプラリー使用物の再展示)・スタンプラリーポスター/5連ポスター▲ブランドロゴ

茨城県には、色とりどりの花畑をはじめ、食・文化・アクティビティなど、日本有数の観光資源が咲き誇っています。もしも、ひとつひとつの魅力を花に例えるなら、茨城県を旅することは、自分だけの“好きな花束”を紡いでいくようなもの。自然やグルメ、伝統、体験、選び方はあなた次第です。訪れる人それぞれが、自分だけの花束を作ることができる。茨城県が、それほど多彩で魅力にあふれた旅の目的地であることを『IBARAKI is Blossoming』というコンセプトで表現しています。

■ TVアニメ『薬屋のひとりごと』について

シリーズ累計4,500万部突破の大人気作品『薬屋のひとりごと』。2023年10月に放送を開始したTVアニメは、猫猫の痛快なヒロイン性はもちろん、本格的なミステリー、そして異国情緒あふれる世界観で紡ぎだされる人間ドラマに多くの共感を集め、まさに老若男女に愛される作品となりました。2025年10月22日には放送2周年を迎え、TVアニメ第3期とシリーズ初となる劇場版の制作決定を発表。TVアニメ第3期は、2026年10月より分割2クールで放送、劇場版は2026年12月に公開予定。

○登場人物紹介

猫猫(マオマオ)

毒と薬に異常なまでの執着を持つ、花街育ちの薬師。玉葉妃の娘の命を毒から救ったことで、壬氏にその才を見抜かれ、毒見役となる。好奇心と知識欲、そしてほんの少しの正義感から、事件に巻き込まれることもしばしば。

(C)日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会

壬氏(ジンシ)

後宮を管理している宦官。その美貌は、もし女性だったら傾国と言われるほど。後宮で起きるやっかいごと・問題を猫猫に持ち込んでは解決させている。

(C)日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会

茨城県観光ブランディングサイト『IBARAKI is Blossoming』

URL： https://ibaraki-is-blossoming.jp/