1.2TBのクラウドストレージが12年分当たる！国産クラウドストレージ「InfiniCLOUD」12周年記念キャンペーン開催
InfiniCloud株式会社（代表取締役CEO：瀧 康史）は、同社が開発・提供する個人向け国産クラウドストレージサービス「InfiniCLOUD ( https://infini-cloud.net/ja/ )」がサービス開始から12周年を迎えたことを記念し、2026年1月23日より、感謝の気持ちを込めた12周年記念キャンペーンを実施いたします。
期間中は、抽選で合計12名様に1.2TB（12年分）のライセンスコードをプレゼントするキャンペーンに加え、クラウド容量が料金そのままで12％増量となる期間限定の記念セールを実施します。
12周年キャンペーン概要
開催期間： 2026年1月23日（金）～ 2026年2月12日（木）
＜キャンペーン1＞ 抽選で合計12名様に「1.2TB（12年分）」プレゼント
キャンペーン専用応募フォームよりご応募いただいた方の中から、抽選で12名様に、InfiniCLOUDの容量を追加できる 1.2TBライセンスコード（12年間有効） を進呈します。
本キャンペーンでは、有料ユーザーと無料ユーザーで当選枠を分けて抽選を行います。
有料ユーザーは、無料ユーザーに比べて当選確率がアップし、抽選で当たりやすい仕組みとなっています。
プレゼント内容
- InfiniCLOUD 1.2TB ライセンスコード（12年間有効） ：合計12名様
当選内訳
- Premiumアカウント（有料）をご利用のユーザー：抽選で10名様
- Freeアカウント（無料）をご利用のユーザー：抽選で2名様
キャンペーンURL
- https://infini-cloud.net/ja/campaign_12th-anniversary-1.html
＜キャンペーン2＞ 料金はそのまま、クラウド容量12％増量！12周年記念セール
キャンペーン期間中、対象プランをお申し込みいただくと、追加料金なしでクラウド容量が12％増量 となる特別プランをご提供します。
対象プラン
- 通常 300GB → 336GB （36GB増量）
年払い 9,700円 / 月払い 970円
- 通常 3TB → 3.36TB（360GB増量）
年払い 14,600円 / 月払い 1,460円
- 通常 10TB → 11.2TB（1,200GB増量）
年払い 48,400円 / 月払い 4,840円
キャンペーンURL
- https://infini-cloud.net/ja/campaign_12th-anniversary-2.html
※本キャンペーンは予告なく終了または内容の変更をする場合があります。
InfiniCLOUDについて
InfiniCLOUDは、無料容量20GBから始められる国産クラウドストレージサービス です。
2014年1月のサービス開始以来、信頼性と堅牢性に優れたファイルシステム「ZFS」を採用し、
すべて国内設置のサーバー環境で、安全性と高速性を両立したサービスを提供しています。
パソコン・スマートフォン・タブレットなど、
さまざまなデバイスのバックアップ用途として、多くのユーザーにご利用いただいています。
記憶は心へ、記録はInfiniCLOUDへ。
https://infini-cloud.net/
会社概要
会社名：InfiniCloud株式会社
代表者：代表取締役CEO 瀧 康史
資本金：104,500千円
設 立 ：2001年11月2日
所在地：〒420-0031 静岡県静岡市葵区呉服町2-1-5 5風来館5F
TEL：050-3801-5987
FAX：054-251-1757
URL：https://infinicloud.com/
Email：info@infinicloud.com
事業内容：
・クラウドインフラ賃貸事業、ホスティング事業
・クラウドソフトウェア制作事業
・ネットワーク、サーバインフラの構築、保守管理業務
・上記に関連する業務