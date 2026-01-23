1.2TBのクラウドストレージが12年分当たる！国産クラウドストレージ「InfiniCLOUD」12周年記念キャンペーン開催

InfiniCloud株式会社

InfiniCloud株式会社（代表取締役CEO：瀧 康史）は、同社が開発・提供する個人向け国産クラウドストレージサービス「InfiniCLOUD ( https://infini-cloud.net/ja/ )」がサービス開始から12周年を迎えたことを記念し、2026年1月23日より、感謝の気持ちを込めた12周年記念キャンペーンを実施いたします。

期間中は、抽選で合計12名様に1.2TB（12年分）のライセンスコードをプレゼントするキャンペーンに加え、クラウド容量が料金そのままで12％増量となる期間限定の記念セールを実施します。

12周年キャンペーン概要

開催期間： 2026年1月23日（金）～ 2026年2月12日（木）

＜キャンペーン1＞ 抽選で合計12名様に「1.2TB（12年分）」プレゼント

キャンペーン専用応募フォームよりご応募いただいた方の中から、抽選で12名様に、InfiniCLOUDの容量を追加できる 1.2TBライセンスコード（12年間有効） を進呈します。

本キャンペーンでは、有料ユーザーと無料ユーザーで当選枠を分けて抽選を行います。

有料ユーザーは、無料ユーザーに比べて当選確率がアップし、抽選で当たりやすい仕組みとなっています。

プレゼント内容

- InfiniCLOUD 1.2TB ライセンスコード（12年間有効） ：合計12名様

当選内訳

- Premiumアカウント（有料）をご利用のユーザー：抽選で10名様- Freeアカウント（無料）をご利用のユーザー：抽選で2名様

キャンペーンURL

＜キャンペーン2＞ 料金はそのまま、クラウド容量12％増量！12周年記念セール

- https://infini-cloud.net/ja/campaign_12th-anniversary-1.html

キャンペーン期間中、対象プランをお申し込みいただくと、追加料金なしでクラウド容量が12％増量 となる特別プランをご提供します。

対象プラン

- 通常 300GB → 336GB （36GB増量）年払い 9,700円 / 月払い 970円- 通常 3TB → 3.36TB（360GB増量）年払い 14,600円 / 月払い 1,460円- 通常 10TB → 11.2TB（1,200GB増量）年払い 48,400円 / 月払い 4,840円

キャンペーンURL

- https://infini-cloud.net/ja/campaign_12th-anniversary-2.html

※本キャンペーンは予告なく終了または内容の変更をする場合があります。

InfiniCLOUDについて

InfiniCLOUDは、無料容量20GBから始められる国産クラウドストレージサービス です。

2014年1月のサービス開始以来、信頼性と堅牢性に優れたファイルシステム「ZFS」を採用し、

すべて国内設置のサーバー環境で、安全性と高速性を両立したサービスを提供しています。



パソコン・スマートフォン・タブレットなど、

さまざまなデバイスのバックアップ用途として、多くのユーザーにご利用いただいています。



記憶は心へ、記録はInfiniCLOUDへ。

https://infini-cloud.net/

会社概要

会社名：InfiniCloud株式会社

代表者：代表取締役CEO 瀧 康史

資本金：104,500千円

設 立 ：2001年11月2日

所在地：〒420-0031 静岡県静岡市葵区呉服町2-1-5 5風来館5F

TEL：050-3801-5987

FAX：054-251-1757

URL：https://infinicloud.com/

Email：info@infinicloud.com

事業内容：

・クラウドインフラ賃貸事業、ホスティング事業

・クラウドソフトウェア制作事業

・ネットワーク、サーバインフラの構築、保守管理業務

・上記に関連する業務