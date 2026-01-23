【没後125年記念 / 日本・ベルギー友好160周年事業】ベルギー・近代フランドル音楽の父、ペーテル・ブノワの知られざる名曲「レクイエム」、3月20日東京・立川にて日本初演

ペーテル・ブノワ研究会

ベルギーの作曲家、ペーテル・ブノワの作品の紹介と普及を目的として活動するペーテル・ブノワ研究会（代表：小澤和也、所在地：神奈川県横浜市）は、2026年3月20日にブノワの宗教的四部作のひとつ「レクイエム」を、東京都立川市たましんRISURUホールにて日本初演いたします。

ペーテル・ブノワ「レクイエム」日本初演 2026.3.20 たましんRISURUホール

■ベルギー・近代フランドル音楽の父、ペーテル・ブノワ

ペーテル・ブノワ (1834-1901)

ペーテル・ブノワ(1834-1901)は、15～16世紀に欧州を席巻したフランドル楽派の精神を継承し、アントワープ王立音楽院の創設を通じて独自の音楽文化を確立させた「ベルギー・近代フランドル音楽の父」と言えます。

彼はフランドルを代表する作曲家でありながら、現在は本国でも作品を演奏される機会が少なく、作曲家としてよりも教育者として知られています。

これにはブノワが生きた時代の政治背景があり、当時フランス語でしか行われていなかった音楽教育をフラマン語（フランドル地域で話されるオランダ語）で行うことに半生を捧げた彼の功績が影響しています。

またフラマン語で書かれたフランドルに由来するテキストの曲を多く発表したことから、故郷への強い想いがナショナリストとして誤解を受け、不当な評価を得ることにもなりました。

しかし作風は一貫して美しく、随所に現れる魅力的な旋律は、初めてブノワの音楽を聴く人にも感動と共に受け入れられることと思います。

この度演奏する「レクイエム」は、そんなブノワがまだ20代の頃に書いた、神に捧げる秀作です。

■ダブルコーラスの妙、宗教的四部作のひとつ「レクイエム」

宗教四部作の第4曲「レクイエム」は厳かなホルンソロから始まり、美しい男声合唱が「永遠の安息を」と歌いはじめます。

このホルンのモチーフは度々登場し、転調しながらキリエ・エレイソンへと移ります。

曲はドラマティックな響きと印象的なフレーズが積み重なりながら、ディエス・イレ、サンクトゥス、アニュス・デイと、カトリックの伝統的なミサの典礼文に基づいて進み、最後は冒頭のモチーフをホルンソロが奏で、静かに祈りの幕を下ろします。

全編を通して混声四部の大合唱と小合唱のダブルコーラスで構成され、編成の大きさも演奏される機会が少なかった理由の一つと考えられます。

加えて後年では晩年の愛国心に満ちた作風の影響により「ブノワの作品」と言うだけで敬遠され、そのまま演奏の機会は失われました。

このまま捨て置かれるには惜しい、ブノワの記念碑的な名曲です。

PBIヴォーカルアンサンブル第2回演奏会

■ペーテル・ブノワ研究会より：本公演によせて

ベルギーでは誰もが知る存在でありながら、ブノワの作品が日本で紹介される機会はこれまで殆どありませんでした。没後125年という節目に、彼の真髄である「レクイエム」を日本初演できることは、日本の音楽界にとっても一つの発見になると確信しています。

教育者として名を遺した彼の、音楽家としての魂をぜひお聴きいただきたいと願っています。

■演奏会概要

【公演名】PBIヴォーカルアンサンブル 第2回演奏会

【日時】2026年3月20日(金・祝)14:00開演・13時15分開場

【プログラム】レクイエム(日本初演)、フルートと管弦楽のための交響詩 作品43a(日本初演)、アヴェ・マリア 作品1（いずれもペーテル・ブノワ作曲）

【出演】指揮：小澤和也、フルート独奏：岩下智子、合唱：PBIヴォーカルアンサンブル（コーラスマスター：東原佑弥）、管弦楽：PBI管弦楽団2026（コンサートマスター：植高岳人）

【会場】たましんRISURUホール大ホール（東京都立川市錦町3丁目3-20）

【チケット】全席自由 3000円 (未就学児入場不可)

チケットぴあ：http://ticket.pia.jp/pia/event.ds?eventCd=2542128

【主催】ペーテル・ブノワ研究会 pbi340817@gmail.com

【後援】ベルギー大使館

【協賛】株式会社アイツーアイ・コミュニケーション、イシュトヴァン・ケルテス協会

指揮：小澤和也フルート独奏：岩下智子

■ペーテル・ブノワ研究会 Peter Benoit Instituut

ペーテル・ブノワの作品の紹介と普及を活動目的とする音楽愛好家集団

代表：小澤和也、事務局長：原口良胤、名誉顧問：ヤン・デヴィルデ（アントワープ王立音楽院所属、ブノワ研究の第一人者）

所在地：神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町1154-2 市ヶ尾プラーザビル1階 スペースbaobab内