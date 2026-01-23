税理士の転職活動に関する実態調査

株式会社レックスアドバイザーズ

税理士や会計経理人材に特化した転職サポートを行う、株式会社レックスアドバイザーズ（https://www.career-adv.jp/）は、「税理士の転職実態に関する調査」を行い、331名（税理士213名、科目合格者118名）の有効サンプルを集計しました。調査にあたっては楽天インサイト株式会社（https://insight.rakuten.co.jp/）のアンケートパネルを活用しております。

調査結果の全文は株式会社レックスアドバイザーズの調査レポートページにございます（https://www.career-adv.jp/report/research_02/）。

調査結果サマリ―

調査結果詳細

調査概要

報道関係者の皆様へ

- 年収や業務内容に不満を感じて転職した転職者でも、転職活動を行うことになったきっかけは「人間関係のトラブル」や「代表の代替わり」であることが多い- 転職活動を通じて、勤務先の選択における「最重視する要素」が変化しることは頻繁にあり、転職者全体の４割が「最重視する要素が変化した」と回答- 可能なら転職活動をやり直したいと考えている転職者は4割以上にのぼる。「転職活動をして良かった」と考えている転職者の中にも「やり直したい」層は一定数存在する税理士が転職活動を行うことになったきっかけの第一位は人間関係のトラブル転職の動機・きっかけ- 転職者の40％が前職の年収に不満を感じており、そのうちの半数以上（転職者の26％）は年収が最大の不満だった- 年収以外では、働き方に対する不満（転職者の37％）、業務内容に対する不満（同32％）、人事評価に対する不満（同31％）などが前職への不満の上位- 転職者の40％が転職先の年収に魅力を感じており、そのうちの半数以上（転職者の28％）は年収が最大の魅力と感じている- 年収以外では、働き方が魅力的（転職者の34％）、業務内容が魅力的（同27％）に加え、ブランドが魅力的（同25％）が上位に来る転職活動を振り返って- 転職活動開始時には40％の転職者が年収を最重視しているが、転職先の決定時には34％まで落ち、代わりに働き方や人間関係重視の転職者が増える- 年収以外だと、働き方を最重視する層は19％から23％に上昇、業務内容を重視する層は15％から14％で横ばい、評価制度を重視する層も13％のままで横ばい- 転職活動の開始時と転職先の決定時で、最重視する要素が変化した転職者は、全体の44％にのぼる- もともと年収重視の転職者は働き方や評価制度重視に変化することが多く、もともと働き方重視の転職者は年収や業務内容重視に変化することが多い- 転職者の38％が「面接のスケジューリング」に苦労している。他にも、面接準備（37％）、書類作成（28％）、応募席選定（25％）と下準備の苦労が多い- 転職活動において最も苦労したことにおいても、スケジューリング（22％）、面接準備（19％）、応募先選定（16％）、書類作成（14％）で全体の7割を占める- 転職活動に満足している転職者は全体の23％。「まぁ良かった」を選んでいる転職者が45％と最も多く、「どちらともいえない」が25％- 転職者の43％が「もし叶うなら転職活動をやり直したい」と考えており、転職活動をして「まぁ良かった」と考えている層にも後悔や不満があることがわかる前職に対する不満- 転職者の40％が前職の年収に不満を感じており、そのうちの半数以上（転職者の26％）は年収が最大の不満だった- 年収以外では、働き方に対する不満（転職者の37％）、業務内容に対する不満（同32％）、人事評価に対する不満（同31％）などが前職への不満の上位転職前の企業に対する不満のアンケート結果転職先の魅力- 転職者の40％が転職先の年収に魅力を感じており、そのうちの半数以上（転職者の28％）は年収が最大の魅力と感じている- 年収以外では、働き方が魅力的（転職者の34％）、業務内容が魅力的（同27％）に加え、ブランドが魅力的（同25％）が上位に来る転職先の企業に対する魅力のアンケート結果転職活動のきっかけ- 年収や業務内容に不満を感じて転職を決めた人でも、転職活動を行うことになったきっかけは「人間関係のトラブル」や「代表の代替わり」であることが多い- 企業目線では定着率を高める上で重要なポイント転職活動を始めたきっかけのアンケート結果転職活動において重視したこと- 転職活動開始時には40％の転職者が年収を最重視しているが、転職先の決定時には34％まで落ち、代わりに働き方や人間関係重視の転職者が増える- 年収以外だと、働き方を最重視する層は19％から23％に上昇、業務内容を重視する層は15％から14％で横ばい、評価制度を重視する層も13％のままで横ばい転職活動において最も重視したことのアンケート結果- 転職活動の開始時と転職先の決定時で、最重視する要素が変化した転職者は、全体の44％にのぼる- もともと年収重視の転職者は働き方や評価制度重視に変化することが多く、もともと働き方重視の転職者は年収や業務内容重視に変化することが多い転職活動において最も重視するものが変化したかのアンケート結果転職活動における苦労- 転職者の38％が「面接のスケジューリング」に苦労している。他にも、面接準備（37％）、書類作成（28％）、応募席選定（25％）と下準備の苦労が多い- 転職活動において最も苦労したことにおいても、スケジューリング（22％）、面接準備（19％）、応募先選定（16％）、書類作成（14％）で全体の7割を占める転職活動において苦労したことのアンケート結果転職活動に対する満足度- 転職活動に満足している転職者は全体の23％。「まぁ良かった」を選んでいる転職者が45％と最も多く、「どちらともいえない」が25％- 転職者の43％が「もし叶うなら転職活動をやり直したい」と考えており、転職活動をして「まぁ良かった」と考えている層にも後悔や不満があることがわかる転職活動に対する満足度のアンケート結果[表: https://prtimes.jp/data/corp/17834/table/47_1_9bcb2f58821c0383c4f5648d84364f07.jpg?v=202601231051 ]

本プレスリリースの内容の転載にあたりましては、「レックスアドバイザーズ調べ」と付記のうえご使用くださいますよう、お願い申し上げます。

また本プレスリリースに関するお問い合わせは以下にお願いいたします。

株式会社レックスアドバイザーズ 取締役COO 石坂

TEL：080-7640-8984 E-mail：ishizaka.k@career-adv.jp

株式会社レックスアドバイザーズの会社概要

株式会社レックスアドバイザーズは、税理士、公認会計士、会計経理人材に特化して、キャリア支援や採用支援を行っています。サービスは全国で行っており、東京本社以外に、大阪支社、名古屋支社、福岡オフィス、岡山オフィスがございます。

2004年の人材紹介事業の免許取得以降、人材派遣のREX派遣（https://www.career-adv.jp/haken/）、パートアルバイト採用支援のアカナビ（https://kaikeizeimu.jp/）、人材定着支援のREXキャリアデザイン（https://okacari.com/）などとサービスを拡張しており、税理士や公認会計士のプロフェッショナルのキャリアをワンストップで支援できる体制を整えています。