『ニュイ・ソシエール 1/7スケールフィギュア』ホビーECサイト『FURYU HOBBY MALL』にて本日1月23日予約開始！

フリュー株式会社

フリュー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：榎本雅仁、以下フリュー）は、高品質ホビーブランド『F:NEX（フェネクス）』では大人気バーチャルライバーグループ「にじさんじ」より『ニュイ・ソシエール 1/7スケールフィギュア』の発売を決定いたしました。本日1月23日（金）から、フリューが運営するホビーECサイト『FURYU HOBBY MALL』（URL：https://furyu-hm.com/）にて予約を開始します。

ニュイ・ソシエール（以下ニュイ）は、大人気バーチャルライバーグループ「にじさんじ」に所属するゲームや歌唱配信を中心に活動するVTuberです。YouTubeチャンネル登録者数は約67万人、Xのフォロワー数は約35万人（2025年10月現在）と多くの方々から注目されており高い人気を誇っています。

大好評の「にじさんじ」フィギュア化企画の第3弾となる今回は、ニュイのキービジュアルをもとにフィギュア化。美しいボディーラインは造形を駆使し、表面的には見えない箇所にまでこだわりました。また、毛流れやマントのなびきで躍動感を演出。お馴染みの衣装は彩色を丁寧に施し、衣装はもちろん小物においても素材ごとの透け感や光沢など特徴を忠実に再現しました。かわいさと美しさを併せ持つ立体となったニュイがお手元でお楽しみいただけます。

＜商品画像＞

＜商品概要＞

［作品名］ にじさんじ

[商品名] ニュイ・ソシエール 1/7スケールフィギュア

※全高：約27cm(台座・帽子含む)

［予約場所］ ホビーECサイト『FURYU HOBBY MALL』（URL：https://furyu-hm.com/）

［予約期間］ 2026年1月23日（金）～3月6日（金）

［発売日］ 2026年10月（予定）

［価格］ 24,750円（税込）

［販売元］ フリュー株式会社

［著作権表記］(C)ANYCOLOR, Inc.

※本商品は、受注生産です。

＜ホビーECサイト『FURYU HOBBY MALL』 概要＞

―フリューの贈るすべてのホビーがここに集まる―

『FURYU HOBBY MALL』は、フリューが手掛けるホビーグッズを販売する公式サイトです。これまでフリューが培ったフィギュア、プライズ景品などの“ものづくり”におけるノウハウを活用し、企画・造形・品質にこだわった良質なホビーグッズを、様々なラインナップでみなさまにお届けします。

［サイトURL］https://furyu-hm.com/

［公式X］ https://x.com/furyu_hm

◆注意事項

※『F:NEX(フェネクス)』『FURYU HOBBY MALL』はフリュー株式会社の商標または登録商標です。

※その他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

※写真と実際のECサイト・商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。

※掲載されている画像は監修中のものです。※予約時期や商品発送時期は、変更となる可能性がございますのでご了承ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d5167-2191-8238b1769bf7cd81f1430832be2b5cc5.pdfフリュー株式会社

2007年4月にオムロングループからMBOによって独立。「人々のこころを豊かで幸せにする良質なエンタテインメントを創出する！」の企業理念のもと、プリントシール、キャラクター・マーチャンダイジング、ゲーム/アニメと、様々な事業を展開しています。