【新商品】『日本旅行マグネット』を販売開始します
『フタバ株式会社』（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：市川 宗一郎）は、『日本旅行マグネット』を2026年1月26日（月）から一部の郵便局店頭にて販売開始いたします。
コンコンブルの日本モチーフたちがマグネットに！
写真やチケットなどの大切な旅のかけらたちと一緒に思い出スペースを彩ります。
デスクや玄関先に飾ったり、リビングのインテリアにしてもOK。
大きさは小ぶりなので、デスクまわりに飾っても邪魔になりません。
concombreの仲間たちと一緒に飾ってストーリーを楽しんでみてはいかが？
【商品の概要】
●商品名：日本旅行マグネット
●素材：ポリレジン
●商品価格（消費税込み）：各858円
（1）招き猫
商品サイズ：約W30×H43×D18mm
（2）猫だるま
商品サイズ：約W34×H38×D18mm
（3）旅猫
商品サイズ：約W28×H48×D18mm
（4）忍者猫
商品サイズ：約W36×H47×D18mm
（5）神社猫
商品サイズ：約W43×H44×D17mm
（6）富士猫
商品サイズ：約W38×H52×D20mm
（7）たい焼き猫
商品サイズ：約W54×H40×D18mm
コンコンブルとは
株式会社デコレコーポレーションが発売する、猫をはじめとした動物たちの、集めてかわいいマスコットです。
【Instagramでも情報を発信中】
デコレコーポレーション：https://www.instagram.com/decole_official/
デザイナー Yuka Saji：https://www.instagram.com/kloccadesign_concombre/
■販売情報
【販売場所】
全国約60の郵便局（詳細はこちら→https://www3.jp-ts.jp/Syohin_Msg/upload/master/315/list(concombre)_20260123.pdf）
【販売開始日】
2026年1月26日（月）
■フタバ株式会社概要
発売元：フタバ株式会社
【本社所在地】
〒466-0058
愛知県名古屋市昭和区白金二丁目 4 番 10 号
【設立】
昭和 47 年 2 月
【代表者】
代表取締役社長 市川 宗一郎
【事業内容】
年の始まりに贈る心ふれあう年賀状印刷サービスの提供
慶びお祝い時に贈るお祝い袋（ポチ袋）の企画販売
ハレの日を彩る箔押しペーパーアイテムブランド「ROKKAKU」の企画販売
感謝の気持ちを添えて贈るキャラクターグッズ（ギフト）の開発
大切な思い出を形にするフォトブック（写真整理アプリ）の提供
【WEB サイト】
企業 HP：http://www.futabanenga.com/
年賀状印刷：https://futabanenga.jp/
「ROKKAKU」公式HP：https://rokkaku-futaba.jp/
「ROKKAKU」公式オンラインショップ：https://rokkaku-futaba.myshopify.com/
フタバオンラインショップ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/
【SNSアカウント】
フタバ公式商品紹介 X(旧Twitter)：https://x.com/Futaba_product
「ROKKAKU」公式 instagram：https://www.instagram.com/rokkaku_official/
「ROKKAKU」公式 TikTok：https://www.tiktok.com/@rokkaku_official
■お客様/報道関係の方のお問い合わせ先
フタバ株式会社 企画部
電話：052-882-1671
受付時間：10:00～17:00（土日祝・年末年始・夏期休業を除く）