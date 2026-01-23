【新商品】『日本旅行マグネット』を販売開始します

フタバ株式会社

『フタバ株式会社』（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：市川　宗一郎）は、『日本旅行マグネット』を2026年1月26日（月）から一部の郵便局店頭にて販売開始いたします。




コンコンブルの日本モチーフたちがマグネットに！

写真やチケットなどの大切な旅のかけらたちと一緒に思い出スペースを彩ります。


デスクや玄関先に飾ったり、リビングのインテリアにしてもOK。
大きさは小ぶりなので、デスクまわりに飾っても邪魔になりません。
concombreの仲間たちと一緒に飾ってストーリーを楽しんでみてはいかが？


【商品の概要】

●商品名：日本旅行マグネット


●素材：ポリレジン
●商品価格（消費税込み）：各858円



（1）招き猫




商品サイズ：約W30×H43×D18mm

（2）猫だるま



商品サイズ：約W34×H38×D18mm

（3）旅猫



商品サイズ：約W28×H48×D18mm

（4）忍者猫



商品サイズ：約W36×H47×D18mm

（5）神社猫



商品サイズ：約W43×H44×D17mm

（6）富士猫



商品サイズ：約W38×H52×D20mm

（7）たい焼き猫



商品サイズ：約W54×H40×D18mm




コンコンブルとは

株式会社デコレコーポレーションが発売する、猫をはじめとした動物たちの、集めてかわいいマスコットです。



■販売情報

【販売場所】


全国約60の郵便局（詳細はこちら→https://www3.jp-ts.jp/Syohin_Msg/upload/master/315/list(concombre)_20260123.pdf）



【販売開始日】


2026年1月26日（月）


■フタバ株式会社概要

発売元：フタバ株式会社

【本社所在地】


〒466-0058


愛知県名古屋市昭和区白金二丁目 4 番 10 号



【設立】


昭和 47 年 2 月



【代表者】


代表取締役社長 市川　宗一郎



【事業内容】


年の始まりに贈る心ふれあう年賀状印刷サービスの提供


慶びお祝い時に贈るお祝い袋（ポチ袋）の企画販売
ハレの日を彩る箔押しペーパーアイテムブランド「ROKKAKU」の企画販売


感謝の気持ちを添えて贈るキャラクターグッズ（ギフト）の開発


大切な思い出を形にするフォトブック（写真整理アプリ）の提供



【WEB サイト】


企業 HP：http://www.futabanenga.com/


年賀状印刷：https://futabanenga.jp/
「ROKKAKU」公式HP：https://rokkaku-futaba.jp/


「ROKKAKU」公式オンラインショップ：https://rokkaku-futaba.myshopify.com/


フタバオンラインショップ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/



■お客様/報道関係の方のお問い合わせ先


フタバ株式会社　企画部


電話：052-882-1671


受付時間：10:00～17:00（土日祝・年末年始・夏期休業を除く）