オンラインセミナー「【安積塾】令和8年度税制改正大綱はこう読み解く！」を開催

辻・本郷 税理士法人（本社：東京都新宿区、理事長：桑木小恵子）は、2026年2月3日（火）にオンラインセミナー「【安積塾】令和8年度税制改正大綱はこう読み解く！」を開催いたします。

本セミナーでは、所得課税における基礎控除や住宅ローン控除の見直しをはじめ、法人課税では、創設される投資促進税制、研究開発税制や賃上げ促進税制の見直しなどについて説明します。また資産課税では、租税回避への対応として注目される貸付用不動産や不動産小口化商品の評価方法の見直しを取り上げます。

これらの改正内容が今後の実務にどのような影響を及ぼすか、要点を絞って分かりやすくお伝えします。

※当日ご都合がつかない方のために、2026年2月5日（木）11時30分～2月12日（木）17時00分まで、いつでも視聴可能なアーカイブ配信もあります。

【安積塾】令和8年度税制改正大綱はこう読み解く！詳細を見る :https://form.k3r.jp/ht_tax/260203?k3ad=prtセミナー概要

■セミナータイトル：【安積塾】令和8年度税制改正大綱はこう読み解く！

■開催日（期間）：2026年2月3日（火）17時30分 ～ 19時00分 ※講演時間は約90分

アーカイブ配信期間：2026年2月5日（木）11時30分 ～ 2月12日（木）17時00分

■開催方法：オンラインセミナー（Zoom）

■費用：5,000円（税込）

■定員：なし

■講演トピック：

1.所得課税：基礎控除・住宅ローン控除の見直しなど

2.法人課税：生産性向上設備投資促進税制の創設、研究開発税制・賃上げ促進税制の見直しなど

3.資産課税：貸付用不動産・不動産小口化商品の評価方法の見直しなど

■備考：

本セミナーは、オンライン配信および1週間のアーカイブ配信にてご視聴いただけます。

オンライン配信はZoomを利用します。ご視聴いただくためのインターネット環境が必要です。

お申し込みいただいた方に、受講方法等を記載したご案内メールを開催日にお送りします。

※会計事務所向けサービス「実トレfor会計事務所」（月額2,200円／1名様）会員の方は、実トレfor会計事務所内の「セミナー動画」より、本セミナー「安積塾」を無料でご視聴いただけます。会計事務所の方は、ぜひ実トレfor会計事務所にご登録ください。

■主催：辻・本郷 税理士法人

こちらよりお申込みください :https://form.k3r.jp/ht_tax/260203?k3ad=prt申込期限：2025年1月30日（金）17時00分まで講師情報安積 健（あづみ けん）辻・本郷 税理士法人 審理室 室長 税理士安積 健（あづみ けん）

1990年早稲田大学政治経済学部卒業。1992年税理士試験5科目同時合格。1996年本郷会計事務所（現・辻・本郷 税理士法人）入所。2003年に税理士登録。中小企業の法人税務やオーナー社長の個人・資産税務などを中心とした会計・税務に長年携わる。現在は審理室室長として、所属する税理士法人が税務署に提出する法人税や相続税の申告書等の審査に従事し、スタッフからの会計・税務に関する質問や相談に対応するとともに、セミナーの講師や原稿の執筆等も精力的に行っている。

法人概要

辻・本郷 税理士法人は、国内最大規模の税理士法人として全国各地に拠点を置き、従業員数2000人超、顧問先数19,000社以上の実績を有する。法人顧問業務や個人の資産税業務を中心に、事業承継、医療・公益・社会福祉法人税務、国際税務など、それぞれの専門分野ごとにコンサルティングを行っている。

■セミナーに関するお問い合わせ

consuldiv@ht-tax.or.jp（辻・本郷セミナー）

■記事に関するお問い合わせ

https://www.ht-tax.or.jp/contact/