一旗プロデュース「動き出す浮世絵展 HIROSHIMA」を2026年7月18日から広島市で開催決定。東京やミラノで35万人を動員した浮世絵の世界に没入できるイマーシブ体感型デジタルアートミュージアム
株式会社一旗（代表取締役：東山武明）がプロデュースする「動き出す浮世絵展 HIROSHIMA」が2026年 7月18日（土）～ 9月6日（日）までＮＴＴクレドホール（基町クレド・パセーラ11階 広島市中区基町6-78）で開催します。（主催：広島テレビ、シーズライブ、一旗、テレビ愛知）
「動き出す浮世絵展」は、葛飾北斎、歌川国芳、歌川広重、喜多川歌麿、東洲斎写楽、歌川国貞など世界的な浮世絵師の作品300点以上をもとに、3DCGアニメーションやプロジェクションマッピングを駆使して大人から子どもまで楽しめるグラフィカルなデジタルアート作品として描き、複数エリアの立体映像空間で浮世絵の世界に没入できるイマーシブ体感型デジタルアートミュージアムです。
これまでに名古屋、イタリア・ミラノ、鹿児島、東京、福岡、大阪で開催し、35万人を超える方にご来場いただきました。
また、「動き出す浮世絵展」はクールジャパン官民連携プラットフォーム（事務局：内閣府知的財産戦略推進事務局）が主催する「CJPFアワード2025」プロジェクト部門において優秀賞を受賞しました。
会場内は全て写真・動画の撮影が可能で、幻想的な浮世絵の世界に飛び込んで撮影いただけます。
時代を超えて世界を魅了し続ける浮世絵の傑作の数々がダイナミックに躍動する期間限定のイマーシブ（没入型）展覧会を、ぜひお楽しみください。
動き出す浮世絵展 HIROSHIMA
- 動き出す浮世絵展 HIROSHIMA 開催概要
【名称】 動き出す浮世絵展 HIROSHIMA
【日時】 2026年 7月18日（土）～ 9月6日（日）
※期間中休館日なし
【会場】 ＮＴＴクレドホール（基町クレド・パセーラ11階 広島市中区基町6-78）
【内容】
葛飾北斎、歌川国芳、歌川広重、喜多川歌麿、東洲斎写楽、歌川国貞など世界的な浮世絵師の作品300点以上をもとに、3DCGアニメーションやプロジェクションマッピングを駆使して大人から子どもまで楽しめるグラフィカルなデジタルアート作品として描き、複数の立体映像空間で浮世絵の世界に没入できるイマーシブ体感型デジタルアートミュージアムです。デジタル展示に加え、江戸時代に刷られた著名な浮世絵や復刻版の浮世絵も展示し、浮世絵の歴史や江戸の文化、浮世絵師たちについて解説します。
「動き出す浮世絵展 HIROSHIMA」では、広島ならではの空間を通じて、浮世絵が持つ芸術的価値を深く掘り下げるだけでなく、当時の暮らしや楽しみなどの江戸文化をわかりやすく解説する展示内容もご用意しております。
【チケット】
※チケット情報などの詳細は後日改めて情報発信・公開を行います。
【主催】 広島テレビ、シーズライブ、一旗、テレビ愛知
【協力】 パナソニックコネクト、キャライノベイト、ヤマハ
【企画制作】 一旗、テレビ愛知
【公式ウェブサイト】 https://www.ukiyoeimmersiveart.com/(https://www.ukiyoeimmersiveart.com/hiroshima)hiroshima(https://www.ukiyoeimmersiveart.com/hiroshima)
【公式インスタグラム】 @ukiyoeimmersiveart(https://www.instagram.com/ukiyoeimmersiveart/)
#動き出す浮世絵展 ＃ukiyoeimmersiveart
動き出す浮世絵展 HIROSHIMA
- 株式会社一旗 会社概要
株式会社一旗
株式会社一旗は、日本を拠点とするデジタルクリエイティブカンパニーです。
最先端のデジタル技術と地域の文化観光資源、日本の伝統文化をいかしたプロジェクションマッピングやイマーシブアートミュージアム、イマーシブショー、デジタルインスタレーション、3DCGアニメーション、VR/AR/メタバースなどのデジタルコンテンツで人々が感動や興奮を共有できる体験を創出し、心が豊かになる、想像を超えた未来の創造を目指します。
【会社名】 株式会社一旗（英文表記 HITOHATA,INC.）
【代表取締役】 東山武明
【設立】 2019年7月1日
【資本金】 5,971万円
【所在地】
(Nagoya Head Office)※本社
〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2-14-1 なごのキャンパス3F 3-2
(Tokyo Office)
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス17F
(Osaka Office)
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-4-9 ブリーゼタワー1F
(Milano Office) (HITOHATA MILANO S.R.L.)
Via Vigevano, 18, 20144 Milano MI, ITALY
【事業内容】
デジタルコンテンツ事業（プロジェクションマッピング、イマーシブアートミュージアム、イマーシブショー、レーザーマッピング、デジタルインスタレーション、デジタルイルミネーション、イマーシブディナー、3DCGアニメーション、VR/AR/メタバース）
デジタルコミュニケーション事業（プロモーションムービー、デジタルマーケティング、キャンペーン、ブランディング、パブリックリレーションズ）
【ウェブサイト】 https://www.hitohata.jp/
【YouTube】 https://www.youtube.com/c/HITOHATAINC/